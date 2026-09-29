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Čtyřicet svíček na drahém sarkofágu pro lidskost

Martin Irein
Byl to luxusní sál, kde i vzduch stál víc než moje měsíční gáže. Moje sestra Tamara tam slavila čtyřicítku. Bez mých kluků. Prý by tam jen překáželi nablejskaným krysám z vyšších kruhů.

Vlastně to začalo docela nevinně.
Když vám do schránky dorazí obálka z papíru tak těžkého, že by se s ním dal uříznout krk, zbystříte.
Uvnitř byl lístek do Tamařina soukromého ráje.
Jenže tisk mluvil jasně: Richard a Markéta.
Jména mých synů, Maxe a Lea, chyběla.
Zvedl jsem telefon a vytočil číslo té ledové královny.

Čekal jsem, že se Tamara rozesměje a řekne, že klukům pošle pozvánky zvlášť, doprovázené nějakou tou tetičkovskou jízlivostí.
Místo toho se ze sluchátka ozval hlas ostrý jako břitva, ze kterého sálala čistá, neředěná arogance aristokracie z paneláku.
„S tvými dětmi se nepočítá, Richarde,“ pronesla s naprostým ledem.
„Je to akce na úrovni. Pro dospělé, kteří vědí, jak se chovat. Nechci, aby mi tam pobíhaly tvoje uječené ratolesti, rozlévaly šampaňské za patnáct stovek láhev a dělaly hluk, který by rušil lidi, s nimiž potřebuji mluvit.“
Chvíli jsem poslouchal jen šum v drátě.

Moje sestra, která ještě před rokem tvrdila, jak moc své synovce miluje, je právě škrtla ze seznamu živých bytostí, protože nezapadali do jejího instagramového leporela o dokonalém životě.
Estetika zvítězila nad krví.
Byl to ten typ konverzace, po kterém máte chuť buď někoho střelit do kolene, nebo si nalít pořádného panáka levné whisky.
Udělal jsem to druhé.
„Zbláznila ses?“ zkusil jsem to ještě jednou, klidným, až nebezpečně tichým hlasem, jakým mluví chlapi, kteří už v životě viděli pár ošklivých věcí.
„Jsou to tvoji synovci. A jsou vychovaní.“
„Nebuď přecitlivělý,“ odsekla a já skoro slyšel, jak na druhém konci drátu luskla prsty s pěstěnými nehty.
„Dnešní rodiče jsou strašně otravní. Pořád melou o citech. Já mám právo na jeden večer bez dětského chaosu. Moji přátelé z vyšších kruhů nejsou zvědaví na ulepené prsty od dortu na svých oblecích od Huga Bosse.“

Položil jsem to.
Moje žena Markéta na mě koukala z kuchyně, v ruce utěrku, a hned jí to došlo.
Ženy mají na tyhle rodinné katastrofy šestý smysl, který funguje spolehlivěji než policejní radar.
VYSVĚTLOVAT klukům, proč je teta Tamara nechce na své oslavě, bylo horší než čistit hlaveň po celonoční přestřelce.

Max se podíval na podlahu a Leo se mě zeptal, jestli udělali něco špatně.
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo.
Ten pocit ponížení, kdy vás vlastní krev odřízne jako kus zkaženého masa, jen abyste nekazili fotky pro cizí lidi, byl definitivní.
Stali jsme se příbuznými druhé kategorie.
Den oslavy nastal.

Tamara asi čekala, že dorazíme s Markétou v podřízeném předklonu, s drahým dárkem a omluvným úsměvem, zatímco kluky necháme u nějaké placené chůvy.
Místo toho jsem jí poslal stručnou textovku.
Žádné dlouhé litanie, jen čistá fakta, jaká píšou chlapi, kteří neradi plýtvají municí.
Když jsou moje děti pro tvou nóbl párty moc hlučné a neestetické, znamená to, že jejich otec je tam taky navíc. Užij si drahé pití a ty své důležité krysy.
Reakce přišla okamžitě.

Telefon pípal jako pominutý, Tamara mě obviňovala z citového vydírání, z toho, že jsem sobecký parchant a chci jí zničit její velký den, na který šetřila půl roku.
Nechal jsem displej zhasnout.
Zatímco ona v sále plném pozlátka popíjela šampaňské s lidmi, kteří by jí vteřinu po jejím krachu plivli do tváře a za zády pomlouvali i barvu těch jejích slavných ubrousků, my jsme zůstali doma.
Udělali jsme si vlastní oslavu.
S klukama, pizzou z krabice a pořádným hlukem.
Tamara sice získala svůj sterilní, tichý večer bez dětského chaosu, ale ztratila něco, co si za peníze svých přátel z vyšších kruhů nekoupí.
Úctu.

Od té doby jsou naše vztahy chladnější než mrazák v márnici.
Omezily se na strohé textovky k svátkům, které mají asi tolik vřelosti jako soudní obsílka.
Ale mně je to fuk.
Rodina totiž není o tom, kdo má nejvíc lajků na síti, ale o tom, kdo vás vezme k sobě domů i s tím hlukem, který k životu prostě patří.

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Autor: Martin Irein | úterý 29.9.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
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