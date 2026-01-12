Čtvrtý král
Už od základní školy každý pozorný čtenář ví, že Dumasovi Tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři. To, že Čechovových Tří sester je ve skutečnosti asi tak sedm nebo osm, taky překvapí málokoho. Dnes odhalím čtvrtého z další trojice.
Asi každý z nás zná od dětství legendu o třech králích, kteří se měli jmenovat Kašpar, Melichar a Baltazar (to, že jejich předobrazy nebyly tři, nebyli to králové a nejmenovali se tak, ponechme nyní stranou). Ovšem málokdo ví, že existoval i čtvrtý král. Na jeho příběh jsem narazil relativně nedávno díky jedné rakouské pověsti.
Rakouská pověst vypráví o českém králi Eberhardovi, který byl dalším do party těch, kteří přišli navštívit čerstvě narozeného Spasitele a Vykupitele. Shodou okolností se o tomto narození dověděl se zpožděním, za což mohl – jeho hvězdopravec promine – jeho hvězdopravec, který místo pozorování hvězd šmíroval svým dalekohledem kdo ví koho.
Legenda, která tohoto hvězdopravce v souvislosti s českým králem Eberhardem zmiňuje, popisuje situaci, kdy české království ohrožoval nebezpečný drak. Když král Eberhard draka uviděl, měl podle historiků pronést větu: „Ten drak má tlamu jako můj hvězdopravec.“ Co tím myslel, nikdo dodnes nedekódoval.
Každopádně hvězdopravec králi Eberhardovi oznámil Ježíšovo narození o několik týdnů později a doufal, že mu to u krále projde. Jakmile král Eberhard oznámení od hvězdopravce přijal, podepřel si svou královskou rukou svou královskou bradu a hluboce se zamyslel. To se mu líbilo, takže se hluboce zamyslel ještě podruhé a potřetí. A pak se plácl svou královskou dlaní do svého královského čela a prohlásil: „Už to mám!“
Protože chtěl malému a téměř čerstvě narozenému Vykupiteli a Spasiteli přinést něco echt českého, zabalil do svého tlumoku olomoucké syrečky z Loštic a typicky hospodské brambůrky (ne ty moderní typu Lays a podobné; ty klasické hospodské za pár korun) a vyrazil na cestu.
Protože vyrazil později, dorazil i do cíle později. Předchozí návštěvníci se zlatem, kadidlem a myrhou byli už dávno pryč, když vstoupil český král Eberhard do proslulé betlémské jeskyně.
Josef s Marií naň koukali nedůvěřivě, neboť nečekali návštěvníka z královské linie. Král Eberhard jim vysvětlil, proč přišel, a rozbalil olomoucké syrečky z Loštic ze svého tlumoku.
Předpokládám, že všichni mí čtenáři, čtenářky neopomíjeje, se už se syrečky setkali. A tudíž vědí, jak to voní, když jsou syrečky po několik týdnů trvající cestě řádně uleželé. Nicméně podle pověsti Josef s Marií královi Eberhardovi poděkovali a pak jej vypoklonkovali z jeskyně s tím, že patrně budou muset své svaté dítě co nejdříve přebalit.
Tolik tedy rakouská pověst o českém králi Eberhardovi. Ovšem, je to opravdu jenom pověst, která se traduje u našich jižních sousedů už od dob, kdy jsme s nimi sdíleli císaře pána a jeho rodinu.
Na závěr si, jako správný humorista, dovolím jednu malou anekdotu.
A: „Pane kolego, ten váš pes pořád jenom spí.“
B: „Není divu, pane světa méně znalý kolego, to je totiž maxipes Šlofík.“
Martin Irein
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.