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Cirkulárka, sekačka a jiné rituály pomsty na starém dvorku

Martin Irein
Zase ten plot. Starý pan Korda na mě řval jako na lesy, protože moje sekačka prý drásala jeho nedělní svatý klid. Stál jsem tam v teplákách, s trapným pocitem malého kluka, a v hlavě mi začal klíčit temný, chladný plán.

Manželka Judita mě tahala za rukáv, ať se na to vykašlu, jenže ve mně už bublala ta podivná profesorská směs městského fňukání a klukovské tvrdohlavosti.
Korda si totiž myslel, že když tu pěstuje králíky od dob, kdy komunisti stavěli metro, patří mu celá ulice.
Jenže zapomněl, že moderní doba má své zbraně – tiché, úřední a sakramentsky ostré.

Zalezl jsem do chaty, otevřel notebook a začal si hrát na detektiva z donucení, protože Kordova ranní cirkulárka v šest ráno a jeho záliba v pálení starých linoleí už dlouho volaly po odvetě.
Byl to rituál.
Každou sobotu ten chlap zapnul stroj, který zněl jako startující stíhačka, a řezal shnilé palety, jako by se nechumelilo.
Když jsem za ním před časem zašel s lahví průměrného vína a pokusem o smír, poslal mě do háje s tím, že náplava z Prahy mu nebude diktovat, kdy má topit.

Tehdy se ve mně cosi zlomilo a stará snaha o pochopení sousedského svérázu definitivně prohrála s chladným, pragmatickým kalkulem.
Další týdny připomínaly taktické cvičení speciálních jednotek, akorát místo samopalů střílely paragrafy.
Každý Kordův krok byl zaznamenán: čas spuštění pily, směr kouře z jeho komína, dokonce i přesný rozměr té pochybné plechové boudy, kterou připlácl k našemu plotu bez jakéhokoli povolení.
Na obecní úřad odcházely precizně naformátované dopisy, chladné jako břitva, podepsané sice anonymně, ale s takovým detailem, že úředníci museli zvednout zadky ze židlí.

Korda začal dostávat dopisy s modrým pruhem a jeho bohorovný klid dostával vážné trhliny.
Sledoval jsem ho dalekohledem z podkroví, jak vztekle mává rukama před obličejem kontrolora z životního prostředí, a v žaludku mě hřálo takové to jedovaté, čisté uspokojení, které člověk zažije, když parchant konečně narazí na někoho, kdo se ho nebojí.
Pak jsem celou věc posunul do další fáze.

Koupil jsem sice nejtišší elektrický model sekačky na trhu, abych formálně splnil všechny hlukové normy, ale začal jsem sekat s až vojenskou pravidelností.
Jakmile skončil oficiální nedělní klid, stroj tiše bzučel podél Kordova plotu celé hodiny.
K tomu jsme s Juditou začali zvát na víkendy kamarády z Prahy – ne abychom dělali bordel, ale abychom ten prostor prostě zaplnili životem, smíchem a hovory, které starého samotáře vytáčely víc než hluk motoru.

Korda chřadnul před očima.
Jeho impérium postavené na třiceti letech ignorování kohokoli jiného se hroutilo pod vahou vlastních předpisů, které sám tak rád citoval, když se mu to hodilo.
Konec přišel na podzim, s chladnou samozřejmostí.
Soused odnaproti mi u plotu prohodil, že Korda prodává barák realitce, prý už nemá nervy na toho „městského udavače“.

V první chvíli to byla euforie, absolutní vítězství systému nad buranstvím.
Jenže když se na jeho bráně objevila ta plechová tabule s nápisem „Na prodej“, ten pocit triumfu se divně zkroutil.
Seděl jsem na zápraží, díval se na tichý Kordův dvůr a došlo mi, že jsem sice vyhrál válku, ale v zrcadle teď vidím přesně toho otravného, zapšklého chlapa s notesem, kterým jsem vždycky pohrdal.
Zbylo jen ticho, sucho v krku a divná pachuť vítězství, které vlastně vůbec nevonělo.

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Autor: Martin Irein | pátek 16.10.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 15x
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