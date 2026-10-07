Cigareta, strach a devítka v kapse: Obyčejní hrdinové ze zaplivaného chodníku
Ty dva parchanty u plotu jsem registroval už dobrých deset minut.
Typická maturitní směsice pouličního substrátu – levné tenisky, mikiny s kapucí staženou tak nízko, že jim nebylo vidět do ksichtu, a v očích ten specifický, tupý lesk, který mívají lidi, kteří v životě nepřečetli nic delšího než etiketu od braníka.
Vypadali, že jim patří svět, nebo aspoň tenhle zaplivaný chodník před základní školou.
Čekal jsem tam na synovce Alberta, kterého ségra nestíhala vyzvednout z družiny, protože v té své korporátní boudě zase musela zachraňovat jakýsi hroutící se projekt.
Seděl jsem na lavičce, v kapse mě studil titanový závěr mé věrné devítimilimetrové hračky a přemýšlel jsem, jestli si po cestě domů koupím dvě desítky, nebo rovnou sedmičku rumu, abych ten zkurvený týden nějak elegantně uzavřel.
Pak se objevil ten kluk.
Mohlo mu být tak devět.
Jmenoval se, jak jsem se dozvěděl později, Tonda.
Vypadal jako zmenšená verze někoho, koho právě vyhodili z ringu po dvanáctém kole.
Zastavil se metr ode mě, chvíli přešlapoval z jedné nohy na druhou, jako by měl v botách mravence, a pak ze sebe vysypal tu větu.
Byla to prosba, která měla v sobě syrovost nouzového signálu potápějící se lodi.
„Dělejte, že jste můj táta, prosím,“ zašeptal a očima střelil k bráně.
Podíval jsem se tím směrem.
Ti dva u plotu se právě pohnuli.
Nebyl čas na blbé dotazy, sociální sondy nebo pedagogické přednášky o tom, že s cizími pány se nemluví.
Kluk měl strach, a ten já umím vycítit na sto honů.
Pach strachu je stejný v zapadlé uličce v Karlíně jako v postapokalyptické pustině plné upírů.
Voní po kovovém potu a starých baterkách.
„Sedni si,“ řekl jsem klidným, trochu chraplavým hlasem a poplácal jsem místo na lavičce vedle sebe.
Kluk sebou hodil, jako by dostal elektrickou ránu, a okamžitě zaplul těsně vedle mého boku.
Aby to nevypadalo jako chvilkový rozmar dvou magorů, sáhl jsem do tašky, vytáhl balíček oplatek a podal mu ho.
„Na, vem si. A tvař se, že mi vyprávíš, jak jsi dneska dostal kuličku z matiky.“
Kluk se chytil stébla.
Začal mluvit, strašně rychle, artikuloval jako kulomet, sypal ze sebe páté přes deváté, zatímco jeho malé prsty nervózně drtily obal od sušenek.
Sledoval jsem ty dva u plotu přes okraj svých tmavých brýlí.
Zpomalili.
Jeden z nich, ten vyšší s debilním tetováním na krku, si plivnul pod nohy.
Evidentně kalkulovali rizika.
Dítě samotné je snadná kořist, kluk s chlapem, který má ramena jako skříň a výraz vysloužilého žoldáka, je už komplikovanější matematická rovnice.
Věděl jsem, co jsou zač.
V každé čtvrti se najde tahle pubertální škodná, která si kompenzuje vlastní mindráky na menších dětech.
Kluk mi mezi řečí stačil zašpitat, že ho ti dva otravují už od úterý.
Berou mu věci, házejí mu batoh do křoví a včera mu sebrali novou kšiltovku, kterou dostal k narozeninám.
Kluk to neříkal jako žalobníček, spíš jako věcnou diagnózu situace, kterou nedokáže sám vyřešit.
Chápal jsem ho.
Svět dětí je občas stejně krutý jako dospělácká zóna, jen se v něm hraje o menší peníze a menší kalibry.
Ale ponížení, to bolí pořád stejně, ať je vám devět, nebo čtyřicet.
Moje ruka v kapse automaticky pohladila rukojeť zbraně.
Nebyl jsem sice v situaci, kdy bych musel střílet stříbrné kulky do monster, ale pocit, že máte argument poslední instance pevně v ruce, člověku dodá příjemný vnitřní klid.
Ten klid ze mě pravděpodobně vyzařoval, protože ti dva parglové se nakonec otočili na patě a s hlasitým, hrdelním smíchem, který měl maskovat ústup, odpochodovali směrem k tramvajové zastávce.
Kluk si hluboce vydechl.
Celé tělo se mu uvolnilo, jako by z něj spadlo deset kilo cementu.
„Díky,“ hlesl a poprvé se mi podíval přímo do očí.
Měl je čisté, modré, ještě nezkažené tím vším chlastem a cynismem, který člověka potká později.
„Není zač, šéfe,“ odpověděl jsem a nabídl mu další oplatku.
V tu chvíli se od lékárny na rohu vynořila ženská.
Podle ustaraného výrazu a tašky plné sirupů proti kašli to byla jeho matka.
Když nás viděla, nasadila ten klasický mateřský ostražitý pohled – co je to za chlapa, který mi sedí u dítěte?
Tonda k ní okamžitě vystartoval a začal jí s kulometnou kadencí vysvětlovat, že tenhle pán je hrdina a zachránil ho před těmi grázly.
Ženská se na mě podívala, výraz podezření se v jejích očích bleskově rozpustil do čisté, upřímné úlevy.
Poděkovala mi takovým tím tichým, unaveným způsobem, jakým děkují matky samoživitelky, které toho mají nad hlavu.
Jen jsem mávnul rukou, že to nestojí za řeč.
Vzal jsem si svůj batoh, protože z budovy školy právě vrávoral Albert s rozvázanou tkaničkou a rozmazanou čokoládou kolem pusy.
Sledoval jsem, jak Tonda s mámou odcházejí.
Kluk se ještě jednou otočil a nenápadně mi salutoval.
Usmál jsem se.
Někdy člověk nemusí vystřílet zásobník nebo zachránit galaxii před emzáky, aby udělal něco, co má smysl.
Někdy stačí jen sedět na lavičce, vypadat nebezpečně a sníst s cizím klukem balíček oplatek.
Svět se sice nezměnil, pořád byl stejně prohnilý a plný blbců, ale pro jednoho malého kluka byl tenhle konkrétní den o něco snesitelnější.
A pro mě vlastně taky.
Zapálil jsem si další cigaretu a vykročil s Albertem k domovu.
Martin Irein
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