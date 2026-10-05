Chlor, tykve a tátovo totální společenské harakiri
Ono se řekne, jít se synem v sobotu do bazénu.
Jenže když jsou Hugovi necelé čtyři roky, svět kolem něj je permanentní lunapark plný věcí, které se musí nahlas prozkoumat.
V pánské šatně to ještě šlo, tam se jen fascinovaně díval na jednoho postaršího pána, který se pokoušel narvat své korpulentní tělo do neoprenu, a polohlasem poznamenal, že ten pán vypadá jako zraněný tuleň, kterého zrovna ukazovali ve večerních zprávách.
Raději jsem ho popadl za ruku a táhl dál, do útrob sprchového bloku.
Jenže tam přišel první strategický zádrhel.
Hugo poprvé v životě uviděl nerezové pisoáry, které mu v jeho výšce očí připadaly jako ideální napajedlo nebo futuristická fontána.
„Tati, do toho se hází koruny, nebo z toho teče limonáda?“ zakřičel na celé sprchy, kde zrovna tři namakaní borci s tetováním přes celá záda prováděli důkladnou hygienu.
Borci se otočili, já nasadil výraz trpícího intelektuála a začal Hugovi šeptem vysvětlovat elementární základy mužské anatomie a společenské etikety.
Pochopil to po svém.
Pokusil se k jedné mušli postavit, což vzhledem k jeho tělesné konstituci a fyzikálním zákonům nemohlo dopadnout jinak než totálním fiaskem.
Výsledkem byly mé kompletně promáčené drahé sportovní tenisky a Hugův vítězoslavný pohled, že tu věc úspěšně pokřtil.
V tu chvíli jsem poprvé zalitoval, že jsem raději doma neklečel na kolenou a nedrhnul podlahu kartáčkem na zuby.
Když jsme se konečně probojovali přes brodítko k dětskému bazénku, atmosféra se trochu uklidnila.
Voda byla teplá, Hugo nadšeně jezdil na plastové klouzačce ve tvaru chobotnice a já na chvíli podlehl iluzi, že mám vyhráno.
Sedl jsem si na okraj, nechal si omývat unavené nohy a pozoroval ten mumraj.
Svět kolem plynul v takovém tom zvláštním polospánku, lidé se líně převalovali z levého boku na pravý, vzduchem voněly smažené hranolky a laciný kávový automat odvedle hučel jako stará tatrovka.
Pak se to ale stalo.
Z hlubin plaveckého bazénu se vynořila žena.
Nebyla to jen tak nějaká žena.
Byla to živoucí připomínka devadesátých let, reinkarnace plážové záchranářky, která jako by vypadla z televizního plakátu, který mi kdysi visel nad postelí na internátu.
Její silikonem podpořený hrudník popíral gravitační zákony i veškeré poučky o lidské anatomii.
Hugo zrovna vyjel z klouzačky, otřel si vodu z očí, zastavil se přesně metr od ní, ukázal na ni prstem, který ještě před chvílí dumlal, a na celý aquapark, do ticha mezi dvěma písničkami z reproduktorů, zařval:
„Tati! Ta paní má kozy jako dvě obrovské tykve, viď?!“
V tu vteřinu se zastavil čas.
Starší pán vedle mě přestal dýchat, plavčík na věži upustil píšťalku a ta obdařená dáma se pomalu, neuvěřitelně pomalu otočila přímo na mě.
Její pohled by dokázal řezat diamant.
Já, dospělý chlap, který přežil tři stěhování, dvě reorganizace v práci a svatbu se svou ženou, jsem se zmohl na zvuk, který připomínal kňučení přejetého ratlíka.
„Pardon,“ hlesl jsem, popadl Huga pod paží jako pytel brambor a začal couvat směrem k nejbližšímu únikovému východu.
Hugo celou cestu protestoval, nohama kopal do vzduchu a dožadoval se odpovědi, jestli ty tykve jdou rozbít, nebo jestli v nich má paní schované balónky na hraní.
Ústupová strategie vyžadovala okamžitý a drsný úplatek.
Dovlekl jsem ho ke stánku s občerstvením, kde jsem mu bez mrknutí oka koupil ten nejdražší párek v rohlíku s litrem kečupu, jen aby měl pusu zaměstnanou něčím jiným než rozborem cizího poprsí.
Fungovalo to, ale jen dočasně.
Hugo seděl na plastové židličce, kečup mu stékal po bradě na nové plavky a v očích měl ten spokojený, dravý výraz dítěte, které právě objevilo, jak snadno se dá otec zlomit.
Já vedle něj pil horké, hnusné kafe z plastového kelímku a v duchu počítal minuty, kdy budu moct legálně odejít, aniž by to vypadalo, že utíkám před spravedlností.
Skutečné finále nás však čekalo až doma.
Dorazili jsme v podvečer, byt voněl čistotou, leštěnkou na parkety a klidem.
Manželka seděla v křesle, na obličeji měla pleťovou masku a unaveně se na nás usmála.
Hugo ještě ani neshodil z nohou zablácené tenisky, rozrazil dveře do obýváku a z plných plic zahlásil:
„Mami, tátovi se v bazénu hrozně líbila jedna paní a měla hrudník větší než naše auto! Sledoval ji až k párkům!“
Manželka pomalu zvedla obočí, maska na jejím obličeji hrozivě popraskala a její pohled se přesunul na mě.
V tu chvíli jsem věděl, že chlor z aquaparku byl tou příjemnější částí dne.
Okamžitě jsem začal koktat něco o tom, že dětská fantazie nezná mezí a že Hugo mluvil o nafukovacích hračkách, ale bylo mi jasné, že tohle už nevyžehlím ani tou nejlepší večeří.
Příští víkend se dobrovolně zamykám v koupelně s kýblem a savem a ven nepůjdu, ani kdyby hořelo.
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