Černá víla
Tma jak v pytli,
víla svítí,
černou září do dlaní,
v suchém dešti
jde se skrýti
před tím, co ji nehoní.
Svá křídla má z těžké páry,
pevná jako pavučina,
ve dne v noci slyší sváry,
které Zítřek započíná.
Hledí zpátky na to Příště
s hrůzou, která radost má,
na horkém se mrazu třeště,
že je příliš neznámá.
Bílý Zítřek, plný ticha,
hlučně brousí tupý nůž,
víla sotva mrtvě dýchá:
„Dál snad, Zítřku, nechoď už!“
Schovala se do pohledu,
kde ji nikdo neuvidí,
v sálajícím kousku ledu,
mimo čas a mimo lidi.
Martin Irein
Čtvrtý král
Často se stává, že máme určitou skupinu lidí zafixovanou v paměti jako trojici. Následně se ovšem stane, že jich původní trojice obsahovala mnohem víc.
Martin Irein
Lednový příběh
Vypravěč, který ještě nepatří světu, vzpomíná na lednovou temnotu před svým narozením – na zimu, ztracené mládí a dítě, jež náhodou nese to, co jiní navždy ztratili.
Martin Irein
Nová výzva (závěr)
Tak jo. Dostala jsem se do páté linie. Svedla opětovný souboj s někým, kdo se snažil vypadat jako já. Tak mi tedy řekněte, na co tu ještě čekám?
Martin Irein
Nová výzva (6)
Řeka, která přináší smrt. Hmota, která v ní plyne, není voda. Jsem na břehu a potřebuji se dostat na druhou stranu.
Martin Irein
Ta příhoda s Julií Laburdovou
Soustavně pršelo. Na čelní sklo mého auta dopadala kapka za kapkou v takovém rytmu, že stěrače, i když stíraly na plné obrátky, měly co dělat, aby mi udržely čistý výhled.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Olomoucké muzeum láká na kurzy tradičních řemesel a lidové kultury
Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne svým návštěvníkům v první polovině letošního roku sérii...
Silnice nižších tříd v Moravskoslezském kraji jsou zledovatělé,místy i nesjízdné
Na silnicích v Moravskoslezském kraji dnes silničáři doporučují řidičům zvýšenou opatrnost. Hlavní...
Silnice nižších tříd v Moravskoslezském kraji jsou zledovatělé,místy i nesjízdné
Na silnicích v Moravskoslezském kraji dnes silničáři doporučují řidičům zvýšenou opatrnost. Hlavní...
Sídliště Solidarita
Na Sídlišti Solidarita v Praze 10 je nepříjemná inverze.
Pronájem bytu 2+1, 48 m2, Rychvald, ul. Středová
Středová, Rychvald, okres Karviná
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 427
- Celková karma 7,08
- Průměrná čtenost 414x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.