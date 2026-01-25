Černá víla

Když potkáte černou vílu, nevyhýbejte se jí. Neubližujte jí. Nevíte, co se jí honí hlavou a z čeho může mít strach.

Tma jak v pytli,
víla svítí,
černou září do dlaní,
v suchém dešti
jde se skrýti
před tím, co ji nehoní.

Svá křídla má z těžké páry,
pevná jako pavučina,
ve dne v noci slyší sváry,
které Zítřek započíná.

Hledí zpátky na to Příště
s hrůzou, která radost má,
na horkém se mrazu třeště,
že je příliš neznámá.

Bílý Zítřek, plný ticha,
hlučně brousí tupý nůž,
víla sotva mrtvě dýchá:
„Dál snad, Zítřku, nechoď už!“

Schovala se do pohledu,
kde ji nikdo neuvidí,
v sálajícím kousku ledu,
mimo čas a mimo lidi.

Obrázek byl na základě textu básně vytvořen pomocí easemate.ai generátoru

Autor: Martin Irein | neděle 25.1.2026 9:55

Martin Irein

  • Počet článků 427
  • Celková karma 7,08
  • Průměrná čtenost 414x
(vlastním jménem Archibald Rautatieasema, též známý jako Pan Hodný) je známý český básník, filosof, trbadúr a alchymista.

Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.

Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

