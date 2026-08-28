Bratrský podraz s vůní olova, ekologie a levného luxusu
Zítra bude pondělí a mně zbude v kapse akorát tak díra od pětistovky, kterou jsem před deseti lety považoval za investici do zelenější planety a bratrské lásky.
Můj mladší brácha Denis byl odjakživa expert na průšvihy.
Zatímco já jsem poslušně studoval, nosil domů jedničky a naši mě dávali za vzor s tou otravnou větou: „Podívej se na Hynka, jak mu to jde,“ Denis raději rozebíral otcův budík nebo zapaloval sousedům stohy.
Naši v něm viděli nepochopeného génia, já spíš budoucího klienta nápravného zařízení.
Jenže rodina je rodina.
Matka mi před smrtí kladla na srdce, abych se o něj postarával, a já vůl ji vzal za slovo.
Před deseti lety dorazil Denis do mého bytu.
Nevypadal jako troska, spíš jako vizionář z teleshoppingu.
V očích měl ten nebezpečný fanatický lesk a pod paží tlustou složku plnou grafů.
„Hynku, tohle změní svět,“ prohlásil a hodil složku na stůl.
Šlo o revoluční ekologický projekt – recyklaci plastů pomocí speciálně vyšlechtěných červů, nebo tak nějak.
Měl to spočítané do posledního haléře.
Chyběl mu jen detail.
Půl milionu korun na rozjezd.
„Víš, co to udělá s trhem?“ hučel do mě.
Já, opojený vlastní ušlechtilostí a představou, že ze svého bratra udělám řádného člena kapitalistické společnosti, jsem zašel do banky a vybral všechny své celoživotní úspory.
Když jsem mu ty peníze předával, měl jsem pocit, že jsem hrdina z akčního filmu, který právě zachránil rukojmí.
Denis mi podal ruku, poděkoval a slíbil, že se ozve příští týden.
Příští týden nepřišel.
Ani příští měsíc.
Denis se vypařil jako pára nad hrncem s horkou polévkou.
Změnil číslo, zrušil podnájem.
Deset let jsem žil v představě, že ti jeho červi pochcípali, projekt zkrachoval a on se chudák někde schovává v kanále, protože se stydí za svůj neúspěch.
Představoval jsem si ho jako hrdinu z románu, kterého zlomil osud.
Občas se mi o něm zdálo – obvykle v těch snech figurovaly upíří zuby, motorové pily a spousta krve, což přičítám své tehdejší psychické nepohodě a nedostatku spánku.
A pak, přesně po deseti letech, zazvonil telefon.
Neznámé číslo.
„Čau brácha,“ ozval se zrcadlově chladný, naprosto klidný hlas.
Žádný třas, žádné známky kajícnosti.
Denis.
„Denisi? Panebože, kde jsi? Jsi v pořádku? Ty peníze… víš, já ti to odpustil, hlavně že žiješ…“ koktal jsem jako puberťák na prvním rande.
Na druhém konci se ozvalo suché, pohrdavé uchechtnutí.
„Uklidni se, Hynku. Žádní červi nebyli. Celý ten můj slavný eko-projekt byla jen snůška nesmyslů, kterou jsem si vymyslel za jedno odpoledne v hospodě.“
V krku mi vyschlo.
„Cože?“
„Slyšel jsi dobře,“ pokračoval Denis a já slyšel, jak si na druhé straně zapaluje cigaretu.
„Potřeboval jsem tě dostat. Celý život jsi byl ten dokonalej, ten, kterýho fotr poplácával po zádech. Strašně moc jsem tě nenáviděl. Chtěl jsem vidět, jak se ten tvůj perfektní svět sesype. Těch tvých pět set tisíc jsem utratil za prostitutky, luxusní hotely a drahý chlast během jednoho roku na jihu Francie. Bylo to skvělý.“
Srdce mi vynechalo dva takty.
Cítil jsem, jak se mi do spánků pumpuje vztek smíchaný s čistým zoufalstvím.
Měl jsem chuť prolézt tím drátem, vyrvat mu telefon z ruky a omlátit mu ho o hlavu tak brutálně, že by z něj zbyla jen krvavá kaše.
„Proč mi to říkáš až teď?“ zašeptal jsem.
„Protože jsem zrovna dopil kafe, vzpomněl si na tebe a chtěl jsem, abys konečně věděl, jak moc jsi byl hloupej. Tímto považuji naši bratrskou kapitolu za uzavřenou. Měj se.“
Ozvalo se pípání.
Konec.
Seděl jsem dál u stolu, koukal na displej a venku pořád stejně otravně chcalo.
Moje úspory byly v tahu, moje ideály o rodině byly v tahu a brácha byl definitivně psychopat.
Ale když se ten první šok usadil, ucítil jsem zvláštní, morbidní úlevu.
Už jsem se o něj nemusel bát.
Věděl jsem přesně, na čem jsem.
Sice mě srazil na kolena, ale já se z nich sakra rychle zvednu.
Jen co si koupím novou brokovnici.
Martin Irein
Konference s exkluzivním výhledem na dno
Chlapi jsou v jádru nekomplikovaní tvorové. Když chtějí klid na práci, zalžou. Když chtějí klid na milenku, zalžou monumentálně. Můj drahý Viktor, muž s vizáží filmového hrdiny, v tom uměl chodit s lehkostí rozeného diplomata.
Martin Irein
Slzy, ocel a osmistovkový políček mému idiotskému rytířství
Nádraží je jako obrovská, špinavá tlama betonového netvora, ze které táhne levný tuk, stará dezinfekce a vlhké zoufalství lidstva.
Martin Irein
Parfém, hokej, rituální hnus a krvavě tichá válka za nočním stolkem
Hynek byl typ chlapa, kterého byste si klidně vystavili do vitríny, kdyby na to existovaly dost velké skříně.
Martin Irein
Zhebnout na Žižkově, nebo přežít kutilský masakr na Vysočině?
Odpoledne v Praze mívalo neměnný, lehce hysterický rytmus. Telefon mi v kapse vibroval s pravidelností těžkého kulometu a chrlil pozvánky na sójové latté, vernisáže konceptuálního bezvládí nebo bleskový brunch na Náplavce.
Martin Irein
Krev, pot a včelí med: Jak přežít taktický odpal korporátní parazitky
Život v naší kanceláři připomínal permanentní, mírně hysterické tango na minovém poli. Byla jsem ta, která držela krok, počítala rytmus a potila krev u tabulek, zatímco Julie – moje drahá kolegyně – tančila sólo pro diváky.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...
Cestující se dočkali, v Budějovicích zavádí půlhodinovou jízdenku za dvacku
Od 1. září mohou cestující v Českých Budějovicích kupovat jízdenky na 30 minut. Podobná možnost...
Setkání Proměny 2026 vrátí na jeden den život do zaniklé obce Olšina v Ralsku
Vzpomínkové setkání Proměny 2026 vrátí v neděli na jeden den život do zaniklé obce Olšina v Ralsku...
Ústí rozšířilo seznam míst, kde mohou venkovní akce trvat do půlnoci
Pořadatelé významných venkovních kulturních, sportovních a společenských akcí mohou v Ústí nad...
Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech
Policisté pátrají po vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy....
Skladová hala o ploše 305 m2
Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 572
- Celková karma 12,21
- Průměrná čtenost 367x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!