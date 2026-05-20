Bod tání
Uvnitř téhle loutky nebyl kloubový mechanismus, ale čistý, chladný led.
Můj táta umřel před třemi dny.
Infarkt.
Rychlá práce, žádné loučení.
Zůstala po něm spousta dluhů, stará chata u Sázavy a moje dvanáctiletá sestra Linda.
Linda byla ještě děcko, vyjukaná holka s očima jako uštvaná srna, a doteď věřila, že svět je bezpečné místo.
„Ne, Mirku,“ řekla Simona a ani nevzhlédla od svého tabletu, kde zrovna listovala katalogem dovolených v Karibiku.
Její hlas měl tón, jakým bankovní úředník zamítá úvěr bezdomovci.
„Linda k nám nepůjde. Na to zapomeň. Máme svůj život, své plány. Nejsem charita pro sirotky.“
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo.
Byla to ta stará, rodinná nit, jež mě poutala k tátovi, k dětství, k té malé holce, která teď seděla v černých šatech v obýváku a tiskla k sobě plyšového medvěda.
Jako by v tu chvíli skončilo mé manželství a začala tichá, ledová válka.
Z mých iluzí zbyl jen hnusný flek na koberci.
„Ona skončí v děcáku, Simono,“ řekl jsem klidně.
Možná až moc klidně.
Když jsem byl klidný, obvykle to znamenalo, že se v mém podvědomí probouzí ta část mě, která v devadesátkách dělala vyhazovače v klubech a věděla, jak bolí rána teleskopem.
„Ať skončí,“ pokrčila Simona rameny a konečně se na mě podívala.
„Není to moje krev. Ty jsi její bratr, ne její otec. Máš povinnosti ke mně. K naší hypotéce.“
„Víš, co je tvůj problém, zlato?“ ozval se ode dveří chraplavý hlas.
Byl to Leoš.
Můj švagr, Simonin bratr. Typický maloměstský gangster, který sice nosí drahé obleky, ale pořád z něj smrdí levný benzín a kradená auta.
Měl na sobě kožené sako a v ruce držel starou brokovnici mého táty, kterou zřejmě našel v předsíni.
„Ty jsi prostě bezcitná mrcha. Ale na druhou stranu, Mirek má pravdu. Ta holka je rodina. A rodina se nenechává v rejži. Zvlášť, když má Mirek přístup k firemním účtům, že jo, švagříčku?“
Leoš se usmál a hlaveň brokovnice líně namířil mým směrem.
„Pojďme se dohodnout. Ty podepíšeš ty papíry na převod tátova pozemku na mě, já přesvědčím ségru, aby tu malou adoptovala, a všichni budeme šťastní. Co ty na to?“
Svět se najednou přepnul do té nádherné, zpomalené reality, kde každá sekunda trvá hodinu. Moje ruka, která doteď líně svírala sklenici se skotskou, vystřelila kupředu.
KŘUP.
Sklenice se roztříštila o Leošovu čelist dřív, než stačil pohnout prstem na spoušti.
Brokovnice vylétla do vzduchu, chytil jsem ji ještě v letu a pažbou jsem ho vzal přes spánek.
Leoš šel k zemi jako pytel shnilých brambor, ze kterého zrovna vytekl zbytek oleje.
Simona zaječela.
Byl to vysoký, protivný zvuk, co trhal uši.
„Sbal si věci,“ řekl jsem jí a hlaveň brokovnice opřel o kuchyňskou linku.
„Máš deset minut. Pak tě vyhodím i s tím tvým zmláceným bratrem na ulici. Do toho deště.“
„Ty ses zbláznil!“ křičela, oči navrch hlavy.
„To je můj byt! Moje polovina!“
„Už ne,“ zkontroloval jsem hodinky.
„Odteď je to místo, kde bydlím já a moje sestra. A ty už sem nepatříš.“
O deset minut později se dveře zabouchly.
Zůstal jsem v bytě sám s Lindou.
Malá stála ve dveřích obýváku, oči dokořán, medvěda pořád u sebe.
„Už je to pryč, Lindi,“ řekl jsem a dřepl si k ní.
„Teď už budeme jenom my dva. Bude to těžký, ale zvládneme to.“
Podíval jsem se z okna na pražské ulice, kde se světla aut rozpíjela v nekonečném proudu vody.
Minulost byla mrtvá, manželství bylo v troskách a na podlaze v kuchyni byla krev a střepy.
Ale uvnitř mě se po dlouhé době usadil klid.
Ten cynický, unavený klid chlapa, který konečně udělal správnou věc, i když u toho musel rozbít pár lidských iluzí a jednu čelist.
Martin Irein
Recept na tichou domácnost
Chlapi jako já nemají minulost. Mají jenom trestní rejstřík a seznam lidí, kterým zapomněli poslat vánoční přání, protože zrovna seděli na Mírově.
Martin Irein
Druhá míza s vůní střelného prachu
V mých čtyřiačtyřiceti by mě už nemělo překvapit vůbec nic. Viděl jsem lidi umírat, viděl jsem lidi prosit o milost a jednou jsem viděl chlapa, který se pokusil ukrást upírovi svačinu.
Martin Irein
Mlha nad přehradou: Replay
Vypadal jsem jako chlap, který strávil noc v pračce s pískem a pak ho někdo vyžehlil horkou žehličkou. Možná to bylo tím, že jsem strávil noc v pračce s pískem.
Martin Irein
Strážce Dračí svatyně
Město smrdělo deštěm a zradou. Elena měla prachy, ale v očích prázdno. Pak přišel on – chlap z hor, co voněl hlínou a děsem. V tomhle kšeftu se nehrálo o akcie, ale o duši. Temno v mrakodrapu, kde draci snídají krysy v saku.
Martin Irein
Děda v láhvi od okurek
Začalo to tím, že mi Olina ukázala fotku svého dědy. Seděli jsme u ní v kuchyni, která voněla po levném čaji a drahém zoufalství, a ona přede mě na ubrus s motivem uvadlých kopretin položila zažloutlý čtvereček papíru.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým hraje o tři body
Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem....
Zkušený plastický chirurg: Pacienti si nosí na konzultace fotky od umělé inteligence
Estetická medicína v současnosti zažívá obrovský boom a spolu s ní roste i počet lidí, kteří kvůli...
Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných
U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a...
Sochy z písku v Písku letos ztvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy
Sochy z písku letos podvacáté vyrostly Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku. Právě téma...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 463
- Celková karma 10,03
- Průměrná čtenost 396x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.