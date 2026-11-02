Benzín, starý křivdy a upíři v tichu zapadlýho okresu
Druhej den jsem čekal, že zavolá.
Nezavolala.
Ani další den.
Nechal jsem jí vzkaz doma, ale taky nic.
Mobily tehdy nebyly, takže když se vám někdo neozval, mohli jste akorát sedět u telefonu a čekat.
Což jsem dělal asi týden.
Pak jsem si řekl, že ze sebe nebudu dělat blbce.
A tím to skončilo.
Aspoň jsem si to myslel.
O třicet let později mi přišla pozvánka na abiturientskej sraz.
Nejdřív jsem ji hodil na stůl a dva týdny kolem ní chodil.
Na spolužáky jsem nebyl nijak zvlášť zvědavej.
Většinu jsem od maturity neviděl a u těch ostatních jsem si vystačil s tím, co jsem se občas dozvěděl od společných známých.
Jenže pak mě napadlo, že by tam mohla být Květa.
A bylo rozhodnuto.
V sobotu večer jsem vytáhl starýho forda z garáže.
Nastartoval napodruhý, což byl na jeho poměry slušnej výkon.
Olej žral skoro stejně rychle jako benzín, ale pořád jezdil.
Jen jsem nikdy nevěděl, jak dlouho mu to ještě vydrží.
Do kulturáku jsem dorazil asi o hodinu později, než bylo na pozvánce.
Před vchodem postávalo pár chlapů s cigaretama.
Jednoho jsem poznal.
Byl to bývalej spolužák, kterej měl na gymplu největší úspěch u holek.
Teď měl břicho, pleš a cigaretu přilepenou ke spodnímu rtu.
„Ty vole, Zbyněk!“
„Nazdar, Karle.“
Objali jsme se, poplácali po zádech a Karel mi hned začal vykládat, že se potřetí rozvádí.
Popřál jsem mu hodně štěstí a šel dovnitř.
V sále hrála nějaká muzika z devadesátek.
U stolů seděli lidi, který jsem chvílema poznával jen podle hlasu.
Některý zestárli docela dobře, jiný vypadali, že jim posledních třicet let někdo dával pořádně zabrat.
A pak jsem ji uviděl.
Květa seděla u stolu poblíž okna a bavila se s nějakou blondýnou.
Vlasy měla kratší než tehdy, trochu prošedivělý.
V obličeji pár vrásek, kolem očí taky.
Ale poznal jsem ji okamžitě.
Na chvíli jsem zůstal stát mezi dveřma jako idiot.
Třicet let jsem si představoval, co bych jí řekl, kdybych ji někdy potkal.
Měl jsem připravenou spoustu chytrejch poznámek.
Většinou dost jedovatejch.
Jenže teď jsem si nevzpomněl ani na jednu.
Radši jsem si sedl ke stolu na druhý straně sálu.
Objednal jsem si vodku.
„Velkou?“ zeptala se servírka.
„Radši jo.“
Přinesla mi ji a já ji do sebe obrátil skoro najednou.
Byla hnusná.
Přesně taková, jakou jsem si pamatoval z mládí.
Chvíli jsem poslouchal rozhovor dvou bývalých spolužáků, kteří se hádali, jestli náš třídní ještě žije.
Jeden tvrdil, že umřel před pěti lety, druhej ho prý minulý měsíc potkal v Kauflandu.
Pak se ozvalo:
„Ahoj, Zbyňku.“
Zvedl jsem hlavu.
Květa stála u stolu a trochu nejistě se usmívala.
„Ahoj.“
„Můžu?“
Ukázala na volnou židli.
„Jasně.“
Sedla si.
Chvíli jsme na sebe koukali a ani jeden nevěděl, co říct.
„Vypadáš dobře,“ řekla nakonec.
„To říkáš ze slušnosti.“
Zasmála se.
„Trochu jo.“
„Ty taky.“
„Taky ze slušnosti?“
„Samozřejmě.“
Zase se zasmála.
A mně došlo, že ten smích si pamatuju.
Přesně takhle se smála před třiceti lety, když jsem jí vyprávěl nějakou pitomost.
„Nevěděla jsem, jestli přijdeš,“ řekla.
„Já taky ne.“
„Myslela jsem, že mě nechceš vidět.“
„Proč bych tě nechtěl vidět?“
Podívala se na mě trochu překvapeně.
„No, po tom, jak jsme se rozešli.“
„My jsme se rozešli?“
„Zbyňku, prosím tě.“
„Ne, vážně. Já si žádnej rozchod nepamatuju. Jen to, že ses mi přestala ozývat.“
Květa se zamračila.
„Já?“
„Jo. Ty.“
„To si snad děláš srandu.“
„Nedělám.“
Chvíli na mě koukala.
Pak sáhla po sklenici minerálky, napila se a položila ji zpátky.
„Já ti druhej den volala.“
„Mně?“
„Ano, tobě. Domů. Vzal to tvůj táta.“
Něco mi v hlavě začalo pomalu docházet.
„A co ti řekl?“
„Že už o mě nestojíš. Že sis našel jinou holku. Nějakou z lepší rodiny, tak to řekl. A že tě mám nechat na pokoji.“
Zíral jsem na ni.
„Cože?“
„Přesně tohle. Dokonce mi řekl, že sedíš vedle něj a souhlasíš s tím.“
„Já u toho vůbec nebyl.“
„To jsem tehdy nevěděla.“
„Květo, já jsem na tvůj telefon čekal celej tejden.“
„A já čekala, že za mnou přijdeš a vysvětlíš mi to.“
„Já ti nechal vzkaz u vás doma.“
„Jakej vzkaz?“
„Že ti volám, že tě sháním. Nechal jsem ho tvý mámě.“
Zavrtěla hlavou.
„Nic mi neřekla.“
„Tak to jsme měli pěkně zařízený.“
Květa sklopila oči.
„Máma tě taky neměla moc ráda. Myslela si, že jsi moc divokej a že se mnou nemáš vážný úmysly.“
„A můj fotr si zase myslel, že tvoje rodina pro nás není dost dobrá.“
„Takže se vlastně shodli.“
„Vypadá to tak.“
Seděli jsme proti sobě a já měl chuť něčím praštit.
Můj otec.
Ten starej hajzl.
Samozřejmě jsem si pamatoval, co o Květě říkal.
Její táta dělal údržbáře v továrně, máma prodávala v samoobsluze.
Podle mýho otce to nebyla vhodná rodina.
Já měl přece vystudovat, udělat kariéru a najít si holku, která bude mít nějaký postavení.
Sám byl vedoucím zásobování v okresním podniku a choval se, jako by mu patřila půlka republiky.
Jednou mi dokonce řekl, že bych se měl radši zajímat o dceru jeho náměstka.
Poslal jsem ho do prdele.
Pohádali jsme se a několik dní spolu nemluvili.
Pak jsem se odstěhoval na kolej a naše vztahy už nikdy nebyly nic moc.
Ale že by Květě zavolal něco takovýho, to mě nenapadlo.
„On ti to vážně řekl?“ zeptal jsem se ještě jednou.
„Zbyňku, proč bych si to vymýšlela?“
„Já vím. Jen tomu pořád nemůžu uvěřit.“
„Já mu tehdy uvěřila.“
„A já si zase myslel, že ses na mě vykašlala.“
„To jsme byli dva blbci.“
„To teda byli.“
Chtěl jsem si objednat další vodku, ale pak jsem si vzpomněl, že jsem přijel autem.
Ta první byla dost velká blbost.
Měl jsem v plánu zůstat do rána, ale stejně jsem nemusel hned po příchodu chlastat.
„Dáš si ještě něco?“ zeptal jsem se Květy.
„Minerálku.“
„Tak dvě.“
Když je servírka přinesla, Květa se na mě podívala.
„Ty už nepiješ?“
„Musím pak řídit.“
„To já taky.“
„Tak vidíš. Aspoň jeden z nás má rozum.“
„Jeden a půl,“ opravila mě.
Chvíli jsme mlčeli.
Pak se Květa zeptala, co jsem vlastně těch třicet let dělal.
Vyprávěl jsem jí o práci, o stěhování, o manželství, který se moc nepovedlo, a o dětech.
Ona mi povídala o svým životě.
Taky se vdala, měla dvě děti a manžela, se kterým už nějakou dobu žili spíš vedle sebe než spolu.
Nic mimořádnýho.
Prostě dva lidi, kterým uteklo třicet let.
„Víš, co je na tom nejhorší?“ zeptala se po chvíli.
„Co?“
„Že jsme si to nikdy nezkusili vysvětlit.“
„Já byl tehdy strašně hrdej.“
„Já taky.“
„A taky jsme byli mladý.“
„To není omluva.“
„Není.“
Podíval jsem se přes sál.
Karel už objímal nějakou spolužačku a vysvětloval jí, že jeho třetí žena je úplně stejná jako ty předchozí dvě.
U vedlejšího stolu se někdo pokoušel zpívat Olympic.
Moc mu to nešlo.
„Fotr už je patnáct let mrtvej,“ řekl jsem.
„Já vím.“
„Nikdy mi o tom nic neřekl.“
„A co by ti taky říkal?“
Pokrčil jsem rameny.
„Nevím. Třeba že se zachoval jako svině.“
„To by asi nepřiznal.“
„Ne. To určitě ne.“
Vzpomněl jsem si na jeho pohřeb.
Stál jsem u hrobu, poslouchal faráře a vlastně nevěděl, jestli je mi ho líto.
Otec byl celej život přesvědčenej, že ví nejlíp, co je pro ostatní dobrý.
A když se někdo rozhodl jinak, bral to jako osobní urážku.
Teď jsem zjistil, že mi kdysi zasáhl do života víc, než jsem vůbec tušil.
„Mám na něj vztek,“ přiznal jsem.
„To chápu.“
„A taky na sebe.“
„Na sebe proč?“
„Protože jsem se tehdy mohl zvednout, dojít k vám a zeptat se tě. Místo toho jsem seděl doma, litoval se a čekal, že všechno vyřešíš ty.“
Květa přikývla.
„Já mohla udělat to samý.“
„No jo.“
„Jenže jsme to neudělali.“
„Neudělali.“
A tím bylo vlastně všechno řečený.
Žádný velký usmiřování se nekonalo.
Ani jsme si nepadli kolem krku.
Na to jsme se už příliš dlouho neznali.
Třicet let je dost dlouhá doba, aby se z člověka stal někdo jinej.
Ale bylo příjemný s ní sedět a povídat si.
Zjistil jsem, že má pořád stejnej smysl pro humor.
Že nesnáší rozinky ve vánočce a že se pořád bojí bouřky, i když to nikdy nepřizná.
Ona se zase smála tomu, že pořád jezdím starým fordem a odmítám si koupit něco rozumnějšího.
„Tenkrát jsi měl škodovku,“ připomněla mi.
„Jo. Stodvacítku.“
„A pořád se ti kazila.“
„Ford je v tomhle její důstojnej nástupce.“
„Takže ses vlastně moc nezměnil.“
„V některejch věcech asi ne.“
Kolem druhý ráno začali lidi odcházet.
Karel už sotva stál a jeho bývalá spolužačka ho podpírala cestou k taxíku.
S Květou jsme vyšli před kulturák.
Byla zima a trochu mrholilo.
„Tak se měj, Zbyňku,“ řekla.
„Ty taky.“
Chvíli váhala.
„Jsem ráda, že jsi přijel.“
„Já taky.“
Objali jsme se.
Krátce, trochu nešikovně.
Pak nastoupila do auta, zamávala mi a odjela.
Já se vrátil dovnitř, dal si kafe a ještě nějakou dobu kecal s ostatníma.
Stejně jsem chtěl počkat do rána a mít jistotu, že můžu bezpečně řídit.
Když jsem se konečně dostal domů, bylo už světlo.
Ford cestou nezlobil, což jsem považoval za malej zázrak.
Zaparkoval jsem před garáží a chvíli seděl za volantem.
Přemýšlel jsem o Květě.
O tom, jak jsme mohli žít, kdyby tenkrát můj otec držel hubu.
Jestli bychom spolu vydrželi, vzali se, měli děti.
Nebo se po půl roce rozešli kvůli nějaký úplný pitomosti.
To už se nikdy nedozvím.
Vlastně jsem ani nevěděl, jestli bych to chtěl vědět.
Vypnul jsem motor, vytáhl klíčky a šel domů.
Po třiceti letech jsem konečně věděl, proč mi tehdy Květa nezavolala.
A taky jsem pochopil, že jsem těch třicet let mohl žít úplně stejně, jen bez toho vzteku na ni.
To mě štvalo ze všeho nejvíc.
Martin Irein
Listopadový příběh (pocta Járovi Rudišovi)
V nádražní hospodě v Malé Skále bylo teplo, trochu smrad a skoro prázdno. Vonělo to tam pivem, starým olejem z kuchyně a mokrým oblečením. Okna byla tak špinavá, že přes ně člověk viděl sotva na perón. Což bylo vlastně jedno.
Martin Irein
Dědečkův noční trenažér pravdy a babiččin tichý cynismus
Po dědově smrti jsme vyklízeli půdu. Pod prknama byla schovaná stará plechovka od kakaa, která kompletně překopala to, co jsme si o sobě mysleli.
Martin Irein
Táta, tesař a konec jednoho rodokmenu
Myslel jsem, že nejhorší na tátově konci bude to blbý, těžký ticho v pokoji. Jenže pár minut předtím, než se nadobro nadechl naposledy, mi vpálil do obličeje větu, ze které jsem se vzpamatovával hodně dlouho.
Martin Irein
Hlídací pes ze třetího patra, pivo v kelímku a ukradený dopis s tajným kódem
Bydlím v tomhle činžáku už tři roky. Chlapi z práce říkali, že největší terno jsou hluční sousedi, ale já chytil jinou ligu. Začaly mi totiž záhadně mizet dopisy, letáky i složenky.
Martin Irein
Polévka s příchutí zrady a střevního inferna
Vztahy v rodině jsou jako starej motor – občas to klepe, ale dokud to jede, tak do toho nerýpete. Jenže moje tchyně, které doma nikdo neřekl jinak než kobra Milada, se rozhodla, že ten motor promaže po svém.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
GTA 6 je za dveřmi. Co nabídne nové Vice City a s čím musí čeští hráči počítat?
Do vydání GTA 6 zbývá 17 dní. Návrat do Vice City přinese příběh zločinecké dvojice i pomalejší...
Newtonův dalekohled v kroměřížské hvězdárně je po letech opět funkční
Zrcadlový Newtonův dalekohled v kroměřížské hvězdárně v Braunerově ulici, který byl více než 30 let...
U Srnčího dolu v Jablonci nad Nisou budou ve čtvrtek myslivci lovit divočáky
Kolem Srnčího dolu v Jablonci nad Nisou budou ve čtvrtek myslivci lovit divoká prasata. V...
Staňte se Vizionářem 2026! Přihlášky jsou otevřené do 16. listopadu
- Počet článků 639
- Celková karma 11,65
- Průměrná čtenost 350x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!