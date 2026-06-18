Benzín, infuze a jiné rodinné recepty
V dětství mi ta budova připadala obrovská, jako křižník, který bezpečně proplouvá všemi rozvody našich rodičů a ranními kocovinami.
Tehdy děda ještě udržel v ruce cirkulárku a babička dokázala upéct závin, po kterém člověk dostal okamžitou chuť jít sekat dříví nebo někoho přerazit.
Byli v kondici, drželi rodinu pohromadě a dům byl plný zvuků, bouchání dveří a pachu smažené cibulky.
Jenže čas je parchant.
Neslevuje.
Dneska bydlím v krajském městě, kde vzduch smrdí brzdovými destičkami a zkaženým kebabem, a do téhle rodinné pevnosti to mám hodinu cesty autem.
Sestra se uklidila do Prahy, zbytek příbuzenstva se rozutekl jako když střelíte do hejna holubů a na palubě starého křižníku zůstala jen moje máma.
Máma dělá na dvě směny v nemocnici jako zdravotní sestra.
Když se vrací domů, má oči jako vyfouklá vejce a z kapes jí padají ampulky s analgetiky.
Je ráda, že trefí do postele, natož aby obskakovala dva staré lidi, kterým se svět smrsknul na televizní zprávy a sledování stavu hladiny spodní vody.
A tak to zbylo na mě.
Logistika.
Ze začátku mě to vlastně bavilo.
Člověk sedne do svýho starýho sedanu, pustí si rádio, motor si tak zdravě brumlá a vy si říkáte, že děláte dobrou věc.
Odvezete je na nákup, k doktorovi, opravíte plot.
Splácíte dluh za to dětství pod jednou střechou.
Jenže postupem času se z občasné sobotní projížďky stala regulérní vojenská služba.
Telefon zvoní třikrát týdně.
„Karle, potřebuju lékárnu. Hned.“
„Karle, děda má rýmu, musíme na internu. Okamžitě.“
Starý lidi mají totiž úplně jinej vztah k času.
Když jste třicet let v důchodu, čas pro vás ztratí strukturu, stane se z něj tekutá hmota, kterou můžete libovolně natahovat.
Nechápou, že když zrovna sedím v práci a snažím se zachránit produkční server před totálním kolapsem, nemůžu prostě jen tak upustit klávesnici, sednout do auta a jet třicet kilometrů, protože babičce došel heřmánkový čaj.
A co je nejhorší, úplně vymizelo slovo „děkuju“.
Místo něj nastoupila tichá, lepkavá podrážděnost a výčitky.
Minulý pátek jsem měl konečně volno.
Naplánovali jsme s přítelkyní víkend, otevřeli lahev vlašského ryzlinku, maso na grilu už příjemně vonělo kouřem a já měl telefon položený displejem dolů.
Zaznělo to hnusné, ostré vrčení.
„Musíš přijet. Teď hned. Děda potřebuje odvézt na kontrolu a ty seš zase bůhvíkde,“ ozval se v telefonu babiččin hlas, chladný jako dlažba v pitevně.
Snažil jsem se mluvit klidně.
Zhluboka jsem dýchal, sledoval, jak z grilu stoupá tenký proužek dýmu.
„Babi, já dneska nemůžu. Máme program, plánovali jsme to čtrnáct dní. Domluvili jsme se přece na pondělí.“
„No jistě,“ sekla po mně. „Ty nikdy nemáš čas. Ostatní vnoučata by se možná zachovala jinak. Ty na nás kašleš.“
V tu chvíli ve mně něco prasklo.
Nebyl to ten suchý zvuk, jako když zlomíte větev, ale spíš jako když v plné rychlosti potkáte autem srnčí – kovový náraz, ticho a pak už jenom kouř z chladiče.
Ta „ostatní vnoučata“ vidí prarodiče jednou za půl roku, přivezou krabici kupovaných chlebíčků, usmívají se jako ze žurnálu a po hodině zase zmizí ve svých naleštěných životech.
A já jsem ten, kdo tu čistí odpady a poslouchá řeči o tom, že jedu pozdě
„Víš co, babi?“ řekl jsem a slyšel jsem, jak mi v uších teče krev divokým, nezvladatelným tempem.
„Já se snažím. Dělám, co můžu, abych vám pomohl, ale taky mám vlastní život, kterej nemůžu pokaždý spláchnout do záchodu, když si vzpomeneš. Už toho mám dost. Jestli vám to pořád připadá málo, tak víš co? Zavolejte těm ostatním vnoučatům. Ať přijedou oni. Schválně, kolikrát vám zvednou telefon.“
Zůstalo jen ticho.
Drát byl mrtvý.
Zavěsil jsem.
Přítelkyně se na mě podívala, nic neříkala, jen mi dolila víno.
Víno bylo dobré, studené, ale mně v puse chutnalo jako staré železo.
Člověk vyhraje jednu malou bitvu na domácí frontě, vymezí si hranice, ale ten pocit vítězství je neuvěřitelně těžkej a smrdí porážkou.
Seděli jsme na terase, slunce pomalu zalézalo za obzor a z dálky od trati se ozvalo táhlé, kovové skřípění brzd projíždějícího nákladního vlaku.
Svět jel dál, staré křižníky na kopcích pomalu zarůstaly mechem a my, unavená posádka, jsme dál lili benzín do motorů, které už nikdo nechtěl nastartovat.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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