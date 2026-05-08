Bedřichovo seznamování
Bedřich byl znám tím, že dokázal zkazit i návštěvu veřejných záchodků, natož pak tak delikátní záležitost, jakou je seznamování s opačným pohlavím.
„Musím se oženit,“ prohlásil Bedřich a upustil na koberec kus taveného sýra. „Moje teta z Chlumce mi napsala, že pokud jí do neděle nepředstavím přijatelnou snoubenku, odkáže svůj lán řepky místnímu sboru dobrovolných hasičů.“
Situace byla vážná. Bedřichův milostný život byl doposud stejně bohatý jako jídelníček trosečníka na opuštěném ostrově. Proto jsem se rozhodl svého dlouholetého kamaráda morálně podpořit.
„Bedřichu,“ řekl jsem otcovsky, „musíš vypadat jako muž činu. Obleč si ty tesilky, které vypadají, že přežily bitvu u Lipan, a do náprsní kapsy si dej pravítko. Ženy milují muže, kteří umějí něco změřit.“
Bedřich, muž, jehož inteligence byla v trvalé opozici k logice, mi však oponoval a odvolával se na radu svého strýce, který mu kdysi řekl, že žena se nejlépe uloví na „intelektuální zmatenost kombinovanou s pachem vyjetého oleje“.
„Bedřichu,“ řekl jsem mu, „vypadáš jako naprostý zoufalec, kterého právě propustili z nápravného zařízení pro nedostatek důkazů, ale s ambicemi stát se hvězdou rozhlasové estrády. Ten tesilový oblek ti sedne, jen ty nohavice máš tak krátké, že si v nich i ponožky připadají osamělé.“
Vyrazili jsme do restaurace U Oteklého číšníka. Bedřich kráčel s vervou pionýra, který právě objevil, že sběr starého papíru lze nahradit sběrem cizích peněženek.
„Dobrý den, slečno,“ oslovil Bedřich první ženu, která nestihla včas utéct. Byla to dáma v klobouku, který vypadal jako zkamenělý guláš. „Smím vás pozvat na sklenici kyselky? Moje rodová anamnéza je sice bídná, ale zato vlastním sadu dlabacích dlátek a umím napodobit zvuk sýkory koňadry v tísni.“
Dáma, jejíž tvář nesla výraz člověka, který ví, že život je fraška, ale přesto si na ni koupil předplatné, jen chladně pravila: „Pane, vy vypadáte jako někdo, kdo si plete milostnou předehru s revizí plynového kotle.“
„Vidíte to,“ zvolal Bedřich potěšeně. „Zrovna jsem vám chtěl říci, že vaše oči září jako dvě kontrolky u přehřátého parního stroje. Smím vám tedy nabídnout sklenici vlažné Mattoniho kyselky, nebo raději setrváte v tiché kontemplaci nad tímto zvětralým větrníkem?“
V tu chvíli se do jejich intimního laškování vložil host od vedlejšího stolu, který vypadal jako nevlastní jednovaječné dvojče Jožina z Bažin. „Moje teta z Prčic měla taky takový klobouk,“ zvolal a počal si čistit uši lžičkou na absint, „ale pak jí do něj napršelo a teď v něm chová ondatry,“ dodal, čímž Bedřicha povzbudil k dalšímu hovoru.
„Zde vidíte, milostivá,“ pronesl tónem recitátora Nedělní chvilky poezie se dvěma promilemi v krvi, „že svět je plný poezie. Zatímco jiní vám budou slibovat hory i s horolezci, já vám nabízím solidní základnu v podobě mého bytu 1+kk, kde sice straší, ale zato je tam zaveden proud o síle tří unavených křečků.“
Dáma, která dosud zoufale hledala únikový východ nebo skrytou kameru, se na mého přítele Bedřicha vlídně pousmála. „Vypadáte sice jako naprostý budižkničemu,“ pronesla lehce povzneseným tónem, „ale máte v sobě něco tragikomického. Něco, co mi připomíná mého druhého manžela, než ho trefil šlak při pokusu o přeskakování kozla.“
„To je osud!“ zajásal Bedřich. „Já kozla sice nepřeskočím, ale umím se tvářit, že studuji jeho anatomii pro vědecké účely!“
Povzbuzen touto euforií, do které se bůhvíproč dostal, sáhl Bedřich do vnitřní kapsy saka. Laik by očekával, že vytáhne krabičku se zásnubním prstenem, on však vytáhl foukací harmoniku. Než jsem stihl okolosedící občany varovat, začal na ni vyluzovat melodii, která zněla jako srážka dvou tramvají plných plechovek s natěračskými barvami, převážně se žlutou a šedou barvou.
„Láska je jako špatně uvařená koprovka,“ pronesl Bedřich, když už i číšníkovi stříkala krev z uší „buď vám zachutná, nebo se z ní do rána osypete. Tak co, madam, riskneme tu kopřivku společně?“
Dáma si upravila svůj gulášový klobouk a pravila: „Tak tedy dobrá. Ale jestli mě zklamete, nebudete ten hrdina, který nakonec dostane princeznu, ale ten, kterému mu v závěrečných titulcích spadne na hlavu piano.“
Bedřich byl šťastný. Věděl totiž, že piano v této restauraci nemají, a tak se cítil v relativním bezpečí.
Martin Irein
Zrzavá krysa
Polozapomenutá báseň z jara 1993. Může za ni - kamarád Kuja promine - kamarád Kuja, neboť během jednoho dlouhého týdne mi věnoval jistou poetickou sbírku, která mě více než silně ovlivnila a teoreticky z ní čerpám dodnes.
Martin Irein
Květnový příběh
Taková ta květnová neděle. Venku je už jaro, do krásného dne se přimíchá déšť. Ne ten agresivní, studený a vlezlý. Ten květnový, vlahý osvěžující.
Martin Irein
Tradiční program v rožnovském skanzenu měl netradiční hosty
Jak už to bývá, jakmile se udělá aspoň trochu hezké počasí, jsou víkendy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm plné koncertů a jiných akcí.
Martin Irein
A proč ne pštros?
Už jsem několikrát uváděl, že cestování v MHD má své kouzlo, převážně a zejména díky odposlechnutým hovorům.
Martin Irein
Sen bez pizzy
Při cestování MHD se stává, že následkem toho, že jsem jeden z hodně mála jedinců, kteří nemají ucpané uši sluchátky, chtěně či nechtěně odposlechnu cizí rozhovor nebo jeho část.
|Další články autora
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Kolony se od neděle vrátí. Frekventovaná Plzeňská jde znovu do úplné uzavírky
Řidiči projíždějící jihozápadem metropole se musí připravit na výrazné komplikace. V neděli 3....
450 MHz LTE: silnější a chytřejší energetická síť pro Brazílii
Mrazivá detektivka s Kristýnou Ryškou a Kryštofem Hádkem prošuměla kiny. Dáte jí šanci na streamu?
Žádný revoluční žánrový zázrak, ale poctivě odvedená česká kriminálka, která ví, co chce být, a...
Areál Klínovec zahájil sezonu ve svém Trail Parku, nabízí desítky kilometrů tras
Areál Klínovec zahájil dnes letní sezonu na svém Trail Parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i...
Majálesový průvod zaplnil Brno, tisíce studentů vyrazily s alegorickými vozy
Tisíce studentů v pátek dopoledne prošly centrem Brna v Majálesovém průvodu z náměstí Svobody přes...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 453
- Celková karma 10,04
- Průměrná čtenost 401x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.