Básník, koketující s anděly

Jen málokdy se ve svém programu trefím do výročí některého významného Básníka tak pěkně, jako se mi to povedlo s nejplodnějším českým Básníkem Josefem Václavem Sládkem.

To mi jednou napsal bývalý spolužák, pobývající dlouhodobě v cizině, nicméně stále v rodné řeči komunikující:

„Prosím Tě, potřebuji nějaké verše jako ukázku toho nejlepšího z české poezie a vím, že se v české poezii vyznáš jako málokdo jiný. Víš o něčem, co by se k tomu hodilo?“

Jak říká klasik, čili já, není nic jednoduššího než sáhnout po Básníkovi a jeho tvorbě.



Rád sedá nad svou zahradou

za krásných mroucích večerů,

a cítí v nohou zkřížených,

jak sladce trne čas.

Své bubláky už pozamykal.

Je růží sen též spánkem volat.

A slyší,

jak by travou smýkal

za vlasy ženu s tělem vůně

únosce, jenž ji nemoh zdolat.

(Duše dívek)

Také svaté dějepravy

čeká osud oslích uší.

Buďže chtějí vézti Pána

branou města Jeruzalém,

buďže chlapec o polednách

rád v nich listuje.

Na půdě sám, v hradbách nůší,

odcizen, prst v nose malém,

pod šerými pohrabáči,

každý z nich, mnich dávno vyschlý

prázdný pohled po něm stáčí,

v tichu nehnutém

a v dusnu

vlas po vlase objevuje

krále, osly, publikány,

tamaryšky, hrobní sluje,

krásné anděly i džbány,

vlas po vlase,

tak jak vedl

jehlu v mědi

mistr Doré.

(Lazar)

Lvy měla v jamách, vyprávějí.

Zato své slepce, ty jen tak.

Protože člověk hůř než zvíře

lpí jako v jámě ve svém ději,

protože člověk hůř než zvíře

nesahá dál než jeho zrak.

A víc: když slepne, s gestem ženy

temno se před ním vykasá:

on jako nehet otočený

vrací se dovnitř, ke své hloubi,

k té, kterou vlastní hmat mu vroubí.

Vrací se zpátky do masa.

(Marie z Magdaly)



Viktorka věděla co dělá -

Zešílet umí ledakdo

Ale ležet v noci

Nad splavem

Tam si krasopaní sukénky umáčí

Tam kapří

V nehybném chumáči

Čelem proti proudu

Proud se převaluje

Rybář tam lehce zešílel

Zešílel Lehko mu je

(Verše od vody)

Měl jsem dvanáct kytar

ve svým životě

Všechny jsem je propil Ztratil

Utopil

Teď na krku mám třináctou

A škrtí



... Struny jí praskají

jenom když usínám

A když se nad ní skloním

Já stále slyším to staré věčné z dětství

Tomu tak dát něco do ruky

(Dvanáct kytar)



A nejlepší na konec:

Miss Otis lituje

že nemůže přijít na lunch

zajisté budete ráda

že vám ji omlouvám

Madam

V celém bytě je protivný průvan

je tu dav kouřících lidí od novin

Miss Otis lituje

a z koupelny je cítit plyn

Když jsem přinášel v osm

jak obvykle ranní čaj

Madam

byt byl podivně tichý

a já jsem se v něm bál

Madam

Někdo zapomněl v předsíni zhasnout

světlo jistě hořelo po celou noc

Madam

Miss Otis lituje

a nikdo nepřišel na pomoc

Smutek nevyvětrá tak lehce

jak svítiplyn

Madam

odejdu někam na jih

kam bych se jinam dal

Nikde nenajdu tak sladkou službu

po nikom už nebudu tak sám

Madam

omluvte Miss Otis

jak já vám ji omlouvám

(Miss Otis lituje)

Básník Josef Kainar, který je autorem všech těchto ukázek, slaví právě dnes své další narozeniny. A co na tom, že nejsou kulaté. Kainar i po své smrti tak zůstává Básníkem pravdivým, upřímným a přesvědčivým.

Ať už máte splín nebo naopak záříte štěstím, začtěte se do jeho veršů. Nebo si je poslechněte ve zhudebněné formě, například od Vladimíra Mišíka, Karla Plíhala a jiných.

Jedno je jisté, jistější nade vše: Nudit vás Kainarovy verše rozhodně nebudou.