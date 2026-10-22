Bábovky, zásobníky a otcovské lekce ze suterénu světa
Dan byl odjakživa ten typ, který dostal nové auto k maturitě, protože „kluk se musí v životě otáčet a reprezentovat“.
Já dostal po dědovi starou vrtačku, která při třetím použití začala jiskřit a divoce kouřit, načež mi otec s ledovým klidem oznámil, že levákům do ruky mechanické nástroje nepatří.
Celá naše rodová linie se vlastně dělila na lidi, kteří věci řídí, a na ty, kteří po nich uklízí spoušť.
Já patřil do té druhé kategorie.
Každý víkend probíhal podle stejného, neúprosně nalinkovaného scénáře.
Dorazili jsme do toho jejich zatuchlého bytu, kde se čas zastavil někdy v polovině sedmdesátých let, odevzdali jsme dary a já okamžitě vyfasoval utěrku.
Dan mezitím seděl v obýváku v křesle po dědečkovi, nohama pohupoval v rytmu televizních zpráv a děda mu uznale poklepával po rameni, jako by zrovna zachránil planetu před invazí mutantů.
Atmosféra u stolu byla hustá, že by se dala krájet tupým armádním nožem.
Babička položila na ubrus mísu s polévkou a hned u dveří vtiskla Danovi do dlaně tlustou obálku.
Prej „příspěvek na střelivo a benzín“, aby se kluk mohl rozvíjet ve svých zálibách.
Když jsem se na to podíval trochu tázavě, otec mě pod stolem kopl do holeně tak silně, až mi zaskočilo sousto.
„Hleď si svého talíře,“ zasyčel tiše, zatímco děda spokojeně mlaskal.
Nikdo nic neříkal, všichni se tvářili, že je to naprosto v pořádku.
Že je normální sponzorovat kluka, který v životě nesáhl na práci, zatímco já po večerech překládal technické manuály, abych měl vůbec na nájem.
Seděl jsem tam, mechanicky žvýkal převařené hovězí a v hlavě se mi honily myšlenky o tom, jestli by nebylo snazší se prostě sbalit, zvednout se a odejít středem.
Jenže rodinné pouto je jako stará sovětská pouta – drží pevně, bolí to a klíč má v kapse někdo jiný.
Skutečný direkt ale přišel až v kuchyni, když se zbytek rodiny přesunul k televizi.
Stál jsem u dřezu, ruce zabořené do horké vody plné mastnoty, a babička za mnou skládala talíře.
Děda se opřel o futra, v zubech žmoulal vyhaslé párátko a podíval se na mě tím svým chladným, rentgenovým pohledem, kterým obvykle kontroloval stav zásoby brambor ve sklepě.
„Víš, chlapče,“ spustil pomalu, bez jakéhokoli náznaku emocí, „my jsme s babičkou vždycky věděli, že Dan to dotáhne daleko. Má v sobě ten správný tah na branku. Na tebe jsme tak nějak nikdy nesázeli. Ty jsi spíš takový ten klidný typ, který se hodí k plotně a na hlídání dětí. Nějaké velké ambice, to u tebe prostě nehrozí.“
Babička vedle něj jen tiše přikývla, jako by právě potvrdila předpověď sklizně.
Žádný vztek, žádná provokace.
Jen suché konstatování faktu, které mě zasáhlo víc než rána těžkým kalibrem přímo mezi oči.
Zkusil jsem to zamluvit nějakým trapným vtipem o tom, že aspoň někdo musí v téhle rodině udržovat teplo domova, ale hlas se mi zradil a přeskočil do fistule.
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo.
Všechny ty roky drobných narážek, přehlížení a tichého opovržení se najednou poskládaly do jednoho dokonale jasného, děsivého obrazu.
Celou cestu domů v autě jsem mlčel.
Moje holka se na mě občas podívala, ale nic neříkala, znala tyhle stavy.
Až před domem, když jsem vypnul motor, to ze mě vypadlo.
Čekal jsem, že mi řekne, abych to tak neprožíval, že jsou to prostě staří lidé.
Místo toho mě chytila za ruku a řekla:
„To je neuvěřitelná podlost. Proč tam vůbec ještě jezdíš?“
Bylo to poprvé, kdy mi někdo potvrdil, že nejsem blázen.
Trvalo mi několik týdnů, než jsem tu větu strávil.
Člověk má tendenci omlouvat své blízké, hledat chyby u sebe, tvrdit si, že je jen moc přecitlivělý.
Jenže pak si uvědomíte, že některé rány se nehojí proto, že do nich ti druzí neustále rýpou.
Když máma příští měsíc zavolala, že se chystá další velká rodinná sešlost, poprvé v životě jsem do telefonu řekl jednoduché, chladné „nepřijedu“.
Nastalo dlouhé, těžké ticho, po kterém následovala smršť výčitek o nevděku a rodinné cti.
Položil jsem sluchátko uprostřed věty.
Byl to zvláštní pocit, jako když po dlouhé době odjistíte zrezivělou pojistku.
Svět kolem se nezroutil, nikdo nezemřel.
Jen jsem si uvědomil, že moje přítomnost na těchhle akcích nebyla aktem lásky, ale čistého masochismu.
Když jsem prarodiče viděl po půl roce na jedné pohřbu vzdáleného příbuzného, už jsem necítil ten starý, ochromující vztek.
Dan tam stál v drahém obleku, babička ho majetnicky držela za paži a děda na mě z dálky jen chladně kývl hlavou.
Nepřiblížil jsem se k nim.
Zůstal jsem stát vzadu, s rukama v kapsách, a pozoroval je jako postavy z nějakého cizího, podivného filmu, který už se mě netýká.
Jejich slova v kuchyni byla krutá, ale v konečném důsledku mi dala tu největší svobodu, jakou jsem kdy poznal.
Přestala mě totiž zajímat jejich měřítka úspěchu.
Moje vrtačka sice pořád jiskří, ale aspoň si s ní vrtám svoje vlastní díry, do kterých mi nikdo nekecá.
Martin Irein
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Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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