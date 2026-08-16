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Babiččina revoluce v sanitární logistice: Když se ze záchodu stane studánka

Má tchyně byla vždycky jako ztělesněná encyklopedie správného socialistického dětství a poctivého, bezbřehého socialismu v praxi, i když už šestatřicet let žijeme v kapitalismu.

Byla to ta ženská, která z jednoho kuřete dokáže udělat svíčkovou, guláš a ještě polštář pod hlavu, přičemž u toho stihne vyžehlit i tkaničky od bot.
Moje žena si ji nemohla vynachválit.
Když k nám tchyně vtrhla, náš byt se proměnil v přísně organizovaný tábor nucených prací, kde ale všem strašně chutnalo.
Já jsem se raději klidil z cesty, protože jsem měl vždycky pocit, že když se na vteřinu zastavím, tchyně mě vezme škrobem a postaví do kouta jako dekoraci.
Jenže pak přišlo to osudné úterý.

Zrušili mi v práci poradu – což je mimochodem událost, která se v mém životě stává s podobnou frekvencí jako zatmění slunce nebo to, že moje žena uzná moji pravdu.
Dorazil jsem domů dřív.
Klíče v zámku cvakly s takovým tím zvláštním, zlověstným tónem, jaký mívají horory těsně předtím, než ze skříně vyskočí chlap s motorovou pilou.
Vstoupil jsem do předsíně a zaslechl ten známý, energický zvuk.
Šplouchání.

Tchyně uklízela s vervou generála před rozhodující bitvou.
Vlastně mě hřálo u srdce, jak skvěle máme tu rodinnou logistiku zařízenou.
Chtěl jsem ji pozdravit, tak jsem nakoukl do koupelny.
A tehdy se čas zastavil.
Všechny mé dosavadní jistoty o fungování vesmíru se zhroutily jako domeček z karet.

Moje tchyně klečela u toalety.
Ale nevracela tam oběd, ani nečistila mísu kartáčem.
Ona v ní s naprostým klidem, elegancí a grácií starého mořského vlka máchala velký šedivý hadr na podlahu.
Udělala šplouch, šplouch, pak ten hadr svalnatýma rukama, které pamatuje ještě fronty na banány, vyždímala přímo do té záchodové vody a s vítězným úsměvem se otočila, aby pokračovala v utírání plovoucí podlahy v obýváku.
Té samé podlahy, po které se o dvě hodiny později mělo batolit naše roční dítě.
A abych nezapomněl, s tím samým hadrem měla očividně v plánu vzít i kuchyňskou linku.
„Mami?!“ vyklouzlo ze mě cosi, co znělo jako přiškrcené písknutí zraněného sysla.

Srdce mi bušilo až v krku, měl jsem chuť začít hystericky křičet, skákat po jedné noze a volat hygienickou stanici.
Zároveň se mi ale strašně chtělo smát, protože ta scéna byla tak absurdní, že by ji nevymyslel ani opilý scenárista.
Tchyně se na mě podívala.
Ani nemrkla.
V jejích očích nebylo ani stopové množství studu, viny nebo strachu z nákazy tyfem.
Byla tam jen čistá, krystalická praktičnost ženy, která ví, jak ušetřit čas a kroky.
„Co blázníš?“ pohodila hlavou a utřela si čelo rukou, kterou před vteřinou ždímala ten záchodový extrakt.
„Vždyť v té míse je čistá voda. Spláchla jsem. Proč bych se tahala s kbelíkem napříč celým bytem, když tady mám vody dost? Člověk musí přemýšlet ekonomicky, chlapče.“
Stál jsem tam, v ruce ještě teplou aktovku, a díval se na tu podlahu, která se v odpoledním slunci tak krásně, čistě a leskle třpytila.
Byla to ta nejčistší podlaha v celém okrese.
A já věděl, že už si na ni v životě nesednu bez toho, aniž bych měl na sobě skafandr.
Život je zkrátka plný překvapení, jenom některá voní spíš po borovicovém osvěžovači do WC.

Obrázek vytvořen pomocí Gemini.

Autor: Martin Irein | neděle 16.8.2026 9:00 | karma článku: 3,92 | přečteno: 55x

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Martin Irein

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PROČ SE BÁT ZÍTŘKŮ? TŘEBA ŽÁDNÉ NEPŘIJDOU!

Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.

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