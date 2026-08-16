Babiččina revoluce v sanitární logistice: Když se ze záchodu stane studánka
Byla to ta ženská, která z jednoho kuřete dokáže udělat svíčkovou, guláš a ještě polštář pod hlavu, přičemž u toho stihne vyžehlit i tkaničky od bot.
Moje žena si ji nemohla vynachválit.
Když k nám tchyně vtrhla, náš byt se proměnil v přísně organizovaný tábor nucených prací, kde ale všem strašně chutnalo.
Já jsem se raději klidil z cesty, protože jsem měl vždycky pocit, že když se na vteřinu zastavím, tchyně mě vezme škrobem a postaví do kouta jako dekoraci.
Jenže pak přišlo to osudné úterý.
Zrušili mi v práci poradu – což je mimochodem událost, která se v mém životě stává s podobnou frekvencí jako zatmění slunce nebo to, že moje žena uzná moji pravdu.
Dorazil jsem domů dřív.
Klíče v zámku cvakly s takovým tím zvláštním, zlověstným tónem, jaký mívají horory těsně předtím, než ze skříně vyskočí chlap s motorovou pilou.
Vstoupil jsem do předsíně a zaslechl ten známý, energický zvuk.
Šplouchání.
Tchyně uklízela s vervou generála před rozhodující bitvou.
Vlastně mě hřálo u srdce, jak skvěle máme tu rodinnou logistiku zařízenou.
Chtěl jsem ji pozdravit, tak jsem nakoukl do koupelny.
A tehdy se čas zastavil.
Všechny mé dosavadní jistoty o fungování vesmíru se zhroutily jako domeček z karet.
Moje tchyně klečela u toalety.
Ale nevracela tam oběd, ani nečistila mísu kartáčem.
Ona v ní s naprostým klidem, elegancí a grácií starého mořského vlka máchala velký šedivý hadr na podlahu.
Udělala šplouch, šplouch, pak ten hadr svalnatýma rukama, které pamatuje ještě fronty na banány, vyždímala přímo do té záchodové vody a s vítězným úsměvem se otočila, aby pokračovala v utírání plovoucí podlahy v obýváku.
Té samé podlahy, po které se o dvě hodiny později mělo batolit naše roční dítě.
A abych nezapomněl, s tím samým hadrem měla očividně v plánu vzít i kuchyňskou linku.
„Mami?!“ vyklouzlo ze mě cosi, co znělo jako přiškrcené písknutí zraněného sysla.
Srdce mi bušilo až v krku, měl jsem chuť začít hystericky křičet, skákat po jedné noze a volat hygienickou stanici.
Zároveň se mi ale strašně chtělo smát, protože ta scéna byla tak absurdní, že by ji nevymyslel ani opilý scenárista.
Tchyně se na mě podívala.
Ani nemrkla.
V jejích očích nebylo ani stopové množství studu, viny nebo strachu z nákazy tyfem.
Byla tam jen čistá, krystalická praktičnost ženy, která ví, jak ušetřit čas a kroky.
„Co blázníš?“ pohodila hlavou a utřela si čelo rukou, kterou před vteřinou ždímala ten záchodový extrakt.
„Vždyť v té míse je čistá voda. Spláchla jsem. Proč bych se tahala s kbelíkem napříč celým bytem, když tady mám vody dost? Člověk musí přemýšlet ekonomicky, chlapče.“
Stál jsem tam, v ruce ještě teplou aktovku, a díval se na tu podlahu, která se v odpoledním slunci tak krásně, čistě a leskle třpytila.
Byla to ta nejčistší podlaha v celém okrese.
A já věděl, že už si na ni v životě nesednu bez toho, aniž bych měl na sobě skafandr.
Život je zkrátka plný překvapení, jenom některá voní spíš po borovicovém osvěžovači do WC.
Martin Irein
O podivuhodném selhání korporátního lva, moderních technologiích a nečekané upřímnosti
Pondělní porady mají svůj pevný, neměnný rituál, který ze všeho nejvíc připomíná pozdní fázi hlubokého míru.
Martin Irein
Ranní ticho s chutí hořké kávy, vůní cizího parfému a nečekaným svatebním dárkem od blbců
Člověk má v životě určité jistoty. Třeba že ráno vyjde slunce, že složenky přijdou včas a že když se v pátek opije se svými nejbližšími přáteli, dopadne to jako vždycky – tedy trapně.
Martin Irein
Šakal v rodinném obýváku aneb Jak se nezbláznit, když vám místo srdce vyroste knihovna
Naše rodina byla odjakživa jako stará pragovka – strašně to řvalo, smrdělo benzínem, občas z toho něco upadlo, ale všichni se tvářili, že to je jediný správný způsob, jak se pohybovat světem.
Martin Irein
Jak tátu s panem inženýrem nerozpustila ani kyselina sírová, natož stavební povolení
Vzpomínám si, jak táta kdysi přišel domů z hospody, na čele měl bouli velikosti slušně rostlé kedlubny a tvrdil, že zakopl o špatně zarovnaný obrubník politické kultury.
Martin Irein
O praseti v drahém saku, rodinném kříži a spláchnuté pýše
Rodinné oslavy jsou zvláštní disciplína. Na té naší, k mým třiačtyřicátým narozeninám, seděl na čestném místě švagr.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Dítě se v bikeparku vážně zranilo po pádu z kola. Zasahovat musel vrtulník
Vážná nehoda nezletilého cyklisty se stala v sobotu v bikeparku Kopřivná na Bruntálsku....
Staré písně nosíme s sebou jako pingl na zádech, říká potomek Čechů z Banátu
Jaroslav Bodnar žije ve městě Bela Crkva v srbské části někdejší rakousko-uherské správní oblasti...
Drogy za volantem nejsou výjimkou. Pražská policie řeší stovky případů
Kokain v krvi řidiče, který srazil a zabil chodce. Pervitinový úlet, jenž skončil zraněním dítěte....
Novým mistrem ČR v přesnosti přistání v paraglidingu se stal Petr Garbier
- Počet článků 560
- Celková karma 11,92
- Průměrná čtenost 369x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!