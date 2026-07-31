Arašídové finále v zasedačce aneb Jak se zrodila Borgia z korporátního mauzolea
Moje máma vždycky říkávala, že brát lidem jídlo je hřích, za který se v pekle smažíte v obzvlášť levném oleji.
Jenže v naší administrativní džungli, kde se hrdinství měří počtem odeslaných e-mailů, se na matčiny rady nehraje.
Mým neštěstím byl thajský kuchař, který mě naučil arašídovou omáčku.
Byla skvělá.
Voněla tak intenzivně, že by probudila i leklou rybu, a v tom byl ten kámen úrazu.
Poslední týdny se totiž z mé krabičky stávala veřejná jídelna.
Nejdřív zmizela třetina, pak půlka.
Když jsem se v kuchyňce nahlas zeptala, jestli si někdo nespletl identitu svého žaludku s mým, všichni se tvářili, jako že právě luští nejtěžší pasáže z Hegela.
Šéf jen pokrčil rameny, jako že mezinárodní právo na vnitřek plastových krabiček nesahá, a personalistka se zatvářila, že ji strašně bolí zub.
A pak přišel čtvrtek.
Den, kdy moje trpělivost i moje nudle definitivně opustily budovu.
V lednici zbylo jen prázdno a otisk něčí mastné ruky.
Místo, abych zjednala pořádek revolverem, jak by to udělali chlapi v amerických filmech, snědla jsem darovanou pizzu a čekala.
Nemusela jsem dlouho.
Kolem druhé hodiny začala nová kolegyně – shodou okolností dcera našeho nejvyššího náčelníka – rotovat mezi svým stolem a toaletou s kadencí, kterou by jí záviděl i dobře promazaný šicí stroj.
Byla bledá jako stěna novostavby a v očích měla výraz člověka, který právě pochopil, že vesmír má smysl pro velmi černý humor.
Vyvrcholení téhle antické tragédie nastalo v zasedačce.
Deset lidí u stolu, grafy na zdi, vážné debaty o hovnu a slečna dcera měla prezentovat.
Stoupla si, nadechla se, ale místo slov přišlo absolutní zatuhnutí.
V té vteřině jí v hlavě proběhl bleskový matematický výpočet: vzdálenost k dverím versus rychlost selhání svěračů. Výsledek byl nula.
Nestihla to.
To ticho, co následovalo, by se dalo krájet motorovou pilou.
Byla to čistá, krystalická karma v přímém přenosu.
Zasedačka bleskově pochopila, co znamená rčení „vypít si to do dna“, respektive v jejím případě „sežrat to i s arašídy“.
Odvezli ji sanitkou, protože alergie na ořechy kombinovaná s totálním společenským kolapsem se v kanceláři těžko rozdýchává.
Druhý den ráno mě šéf seřval, jako bych té holce osobně sypala kyanid do kafe.
Prý jsem měla krabičku označit alergeny.
Chápete to?
Vy si podepíšete vlastní oběd, někdo vám ho ukrade, podělá se z toho, a vy abyste si příště k těstovinám brali právního poradce a tabulku nutričních hodnot pro zloděje.
Atmosféra v práci je teď skvělá.
Půlka lidí se potají dusí smíchy, druhá půlka se na mě dívá, jako bych byla Borgia, která tráví nevinné lidi po chodbách.
Kašlu na ně.
Kamarádka z thajské restaurace mi nabídla plný úvazek.
Tam se aspoň střílí na rovinu a pálivé jídlo je pálivé pro všechny bez ohledu na to, čí tatínek sedí v rohové kanceláři.
Martin Irein
O základech z rypolitu a tchyni, která chtěla vlastnit i podzimní mlhu
Když chlap staví dům, obvykle u toho vypadá jako idiot, který věří, že polystyren zachrání lidstvo před koncem světa.
Martin Irein
Tuzemák, korporát a jiné vánoční katastrofy
Štědrý večer proběhl v relativní harmonii. Moje žena má cit, takže kapr byl dokonale usmažený, salát měl tu správnou texturu, jakou člověk od sváteční tabule očekává, a děti pod stromkem cupovaly balicí papír s dravostí šelem.
Martin Irein
Triumf zdravého rozumu nad lidskou slušností za 100 Kč
Normální člověk se po úspěšném projektu touží zavřít doma, zalézt pod deku a hodinu koukat do zdi, ale v korporátu se úspěch trestá kolektivním výjezdem do restaurace.
Martin Irein
Jak jsme s Aničkou v rámci diverzní akce svrhli vlasový teror
Bylo to k zbláznění. Naše domácnost se proměnila v detašované pracoviště Ústavu pro kontrolu kadeřnických standardů a já si občas připadal jako vojín Halík, který se omylem ocitl v ženském klášteře.
Martin Irein
Hlína na sametu a stopadesátka v těle
Seděli jsme u našeho stolu v rohu, kde vzduch smrděl zvětralým pivem, chlapským potem a tou zvláštní těžkou melancholií chlapů, kteří už od života nic velkého nečekají, ale pořád doufají, že aspoň dvanáctka bude mít správný říz.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali 68 letních táborů, dali dvě pokuty
Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských letních táborů. Zjistili dvě pochybení,...
OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny
Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku...
Imunitní buňky jsou důležité pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci
Imunitní buňky jsou důležité i pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci z Lékařské fakulty...
Otevírají se všechny dveře. Libovolně se nastupuje na dalších 50 linkách autobusů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy rozšiřuje nástup všemi dveřmi na dalších linkách...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 544
- Celková karma 11,45
- Průměrná čtenost 371x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!