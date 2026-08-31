Analogový zkrat
Trvalo to dlouho, než pochopila, že svůj obvyklý vstávací čas přetáhla o sedm minut.
Sedm minut.
V normálním světě zanedbatelné nic, v jejím světě hotová katastrofa.
Rita prudce vydechla, až se jí na rtech usadil povědomý pach laciného syntetického tabáku a zvětralého kofeinu.
Mozek, stále ještě napůl uvězněný v digitálních vlnách nočního kšeftu, začal horečně přepočítávat ztráty.
Ranní spoj rychlodráhy do průmyslové zóny stihne jen v případě, že vynechá sprchu, ranní kávu a ignoruje fakt, že jí levá kybernetická ruka zase po startu zamrzla v křečovité pěsti.
„Restartovat,“ zamumlala chraplavě a klepla zdravou pravačkou do chromovaného rozhraní pod levým loktem. Ruka s tichým bzučením povolila.
Vstala z proleželé matrace a bosýma nohama hned narazila do prázdných plechovek od energetických drinků.
Její garsonka v sedmatřicátém patře bloku C vypadala jako obvykle: změť optických kabelů křížících se na podlaze jako zmutované špagety, blikající monitory, které chrlily řádky šifrovaného kódu, a z okna výhled na věčný smogový opar, skrze který prosvítaly neonové reklamy na implantáty třetí generace.
Rychle na sebe hodila koženou bundu s vysokým límcem, do kapes nastrkala datové disky a koutkem oka střelila po zrcadle.
Kruhy pod očima měly barvu čerstvé modřiny.
„Skvělý. Dneska budu za dámu,“ ucedila.
Když o tři minuty později sbíhala schody, protože výtah měl jako obvykle hlášenou poruchu (nebo v něm zase někdo nocoval), pípala jí v interním neuro-přijímači zpráva od Šéfa.
Červený vykřičník blikal přímo před její levou zorničkou.
KDE JSI? Ten balík dat měl být na serveru před pěti minutami. Jestli to ti druzí stáhnou dřív, tak si tě najdou, Rito. A mě taky.
Rita si odplivla a skočila do právě se zavírajících dveří magnetického vlaku.
Sedm minut zpoždění.
Někdy to stačí na to, aby člověk přišel o práci, a někdy – což byl bohužel dnešní případ – na to, aby přišel o krk.
Nezbývalo než doufat, že síťová karta v její hlavě zvládne ten transfer za jízdy, dřív než vlak vjede do stíněného tunelu pod korporátní čtvrtí.
Magnetický vlak s táhlým zasyčením zastavil v podzemní stanici pod krystalovou věží korporace Aegis Nexus.
Rita doslova vypadla ze dveří.
Poslední datový paket se jí v hlavě usadil s hlasitým lupnutím vteřinu předtím, než vlak ztratil signál.
Mozek jí třeštil, jako by jí někdo v lebce vrtal příklepovou vrtačkou, a v ústech měla pachuť spálených pojistek.
Když vyjela eskalátorem na prosklené prostranství před hlavní budovou, slunce se zrovna marně pokoušelo prorazit vrstvu korporačního smogu.
A přímo uprostřed toho šedivého shonu, opřená o mramorový sloup, stála Markéta.
Pohled na ni Ritu bolel víc než ten digitální bolehlav.
Markéta vypadala, jako by zrovna sestoupila z hologramu luxusního módního salonu.
Měla na sobě dokonale střižené, asymetrické šaty v zářivé červeno-oranžové kombinaci, které připomínaly tekutý oheň.
Každý šev seděl na milimetr přesně, vlasy měla stažené do hladkého, futuristického uzlu a její oční implantáty jemně fluoreskovaly ve stejném odstínu jako látka šatů.
Na rozdíl od Rity, která v upatlané kožené bundě a s rozcuchanými vlasy vypadala jako uprchlík ze spodních pater města, Markéta voněla drahým syntetickým jasmínem.
„Tedy, Rito,“ protáhla Markéta místo pozdravu a kriticky si prohlédla její zamrzající kyber-ruku, kterou se Rita snažila nenápadně zastrčit do kapsy.
„Dneska jsi zvolila styl ‚přežila jsem výbuch v továrně na kabely‘?“
„Měla jsem těžkou noc, síť padala,“ zavrčela Rita a nervózně polkla.
„Letím rovnou nahoru. Nevíš... je už ten náš fotr v kancláři? Viděla jsi ho?“
Markéta si teatrálně povzdychla, zkontrolovala si perfektní manikúru a pak se k Ritě naklonila o něco blíž, takže se její červeno-oranžové šaty výhružně zableskly.
„Zlato, je to ještě horší,“ zašeptala s pobaveným, ale varovným podtónem v hlase.
„Už jsou tam oba. Starý i ten jeho ambiciózní zástupce. Sedí v zasedačce u kulatého stolu a oba se tváří jako buldoci s akutní zácpou. Jestli ten balík dat nemáš v kapse, doporučovala bych ti otočit se na podpatku a začít si hledat identitu na černém trhu.“
Cesta výtahem do padesátého patra trvala sotva pár vteřin, ale pro Ritu to byla věčnost.
Když se zrcadlové dveře s tichým šuměním otevřely, Markéta ladným krokem zamířila přímo k zasedačce, zatímco Rita v poslední vteřině uhnula doleva.
Potřebovala nutně záchrannou brzdu.
Dámské toalety korporace Aegis Nexus připomínaly spíše sterilní laboratoř – všude bílý mramor, sklo a tlumené podsvícení.
Rita přistoupila k obřímu zrcadlu nad umyvadly a ztuhla.
Pohled, který se jí naskytl, jí okamžitě sebral zbytky sebevědomí.
Byla si stoprocentně jistá, že je pohledné děvče – měla souměrnou tvář, jiskru v očích a zdravou barvu, když zrovna nespala tři hodiny denně.
Teď ale vůbec nebyla s to pochopit, proč na ni ze zrcadla kouká hororová čarodějnice.
Vlasy jí trčely do všech stran jako po zásahu elektrickým proudem, kůže pod náporem stresu a smogu zešedla a kolem očí měla tak tmavé kruhy, že by mohla z fleku strašit v undergroundových klubech ve spodním městě.
„Sakra,“ ucedila.
V tomhle stavu nemohla předstoupit před dva buldoky s akutní zácpou.
Sáhla hluboko do vnitřní kapsy bundy a prsty nahmatala chladný, broušený povrch.
Vytáhla malý, pulzující krystal – nelegální nanotechnologický korektor, který koupila minulý měsíc na černém trhu za polovinu svého platu.
Položila ho na mramorovou desku umyvadla a aktivovala ho klepnutím prstu.
Krystal tiše bzučel a začal kolem sebe šířit jemnou, namodralou mlhu.
Rita zavřela oči.
Miliardy mikroskopických nanobotů zaplavily její obličej i tělo.
Cítila příjemné chlazení, jak se její pleť hydratovala, vrásky od únavy mizely a vlasy se samy skládaly do elegantního, hladkého účesu.
Když nanoboti dokončili práci na obličeji, přelili se níž.
Špinavá kožená bunda, tričko i těžké boty se v záplavě modrých jisker doslova rozplynuly a Rita se během několika vteřin přelila do tmavě modrých, přiléhavých šatů z high-tech materiálu, který dokonale kopíroval její postavu a házel matné odlesky jako hluboká noční obloha.
Otevřela oči a usmála se.
Ze zrcadla na ni konečně zase koukala ta sebevědomá, krásná Rita.
Krystal zhasl a ona ho schovala do nenápadné kapsy nových šatů.
Když rychlým krokem opouštěla toalety a mířila dlouhou chodbou k zasedačce, propojila se svým interním neuro-čipem se zabezpečeným okruhem budovy.
Zbývalo posledních pár procent transferu. Její prsty sice mechanicky nesvíraly žádný hardware, ale v mysli zběsile klikala na virtuální táhla a čistila datovou cestu.
92 %... 95 %... 99 %...
Přesně ve chvíli, kdy vzala za kliku masivních dveří zasedací místnosti, zaznělo v její hlavě tiché, vítězné cinknutí.
Balík šifrovaných dat se úspěšně přelil a usadil se přímo v datovém čipu jejího Šéfa.
V místnosti vládlo hrobové ticho.
U dlouhého stolu seděl Šéf a jeho ambiciózní zástupce – oba přesně tak, jak popisovala Markéta, rty stažené do úzkých linek, obočí sevřené, pohledy těžké a naštvané.
Markéta už seděla na svém místě a jen neznatelně na Ritu mrkla, překvapená její bleskovou proměnou.
„Jdete pozdě, Rito,“ zabručel Šéf a jeho hlas zněl jako drcení štěrku. Zástupce si významně poklepal na hodinky.
Rita se ale nenechala rozhodit.
S naprostým klidem se posadila na volnou židli, narovnala se v tmavě modrých šatech a s mírným úsměvem řekla:
„Omlouvám se za zdržení, pánové. Ale věřím, že obsah vaší schránky vám to vynahradí.“
Šéf trhl hlavou, jak se mu v očním implantátu rozsvítila notifikace o doručení.
Na zlomek vteřiny se mu v očích odrazily řádky zeleného kódu, jak jeho čip analyzoval kompletní, nepoškozený balík dat.
Jeho kamenná, naštvaná tvář se poprvé za celý den uvolnila.
Buldočí výraz zmizel.
Pomalu přikývl, opřel se do křesla a poprvé se na Ritu podíval s něčím, co vzdáleně připomínalo respekt.
„Dobrá práce, Rito. Zdá se, že jste vteřinu před dvanáctou zachránila tenhle podnik. Můžeme začít.“
Jakmile skončila nekonečná porada, ze které obě dívky odešly sice unavené, ale s čistým štítem, vyklouzly z klimatizované krystalové věže rovnou do poledního shonu.
Zamířily do nedalekého bistra, které sice zvenčí vypadalo trochu ošuntěle, ale uvnitř nabízelo skvělé asijské nudle a hlavně klid od korporačního bzukotu.
Dosedly k rohovému stolu u okna, pod nímž tiše vrčel starší model čističe vzduchu.
Markéta si opatrně urovnala své zářivé červeno-oranžové šaty, aby se nepokrčily, zatímco Rita se v tmavě modré látce pohodlně opřela a slastně vydechla.
Když jim chlapec s mechanickou paží přinesl dvě misky kouřícího jídla, Rita odložila hůlky a naklonila se přes stůl.
Její unavené oči poprvé za celý den živě zajiskřily.
„Markét, musím ti něco říct,“ začala polohlasně a ostražitě střelila pohledem k vedlejšímu stolu.
„V noci, když jsem čekala na ty transfery a prohrabávala se zašifrovanými vrstvami sítě, jsem narazila na něco úplně mimo korporační databáze. Našla jsem texty jednoho spisovatele. Četla jsem to a normálně mi spadla brada.“
Markéta elegantně namotala nudli na hůlky a tázavě zvedla dokonale upravené obočí.
„Spisovatele? Ty ještě v dnešní době čteš lidskou tvorbu? Myslela jsem, že všechno generují AI algoritmy pro masovou zábavu.“
„To si právě myslí každej,“ přikývla Rita vzrušeně.
„Jenže tohle algoritmus nebyl. Ten chlap tvoří naprosto strhující, syrové příběhy. Mají v sobě neuvěřitelnou hloubku, podivný humor a styl, ze kterého ti naskočí husí kůže. Žádná syntetická nuda. Strašně ráda bych ho potkala osobně. Chtěla bych vědět, co je zač a jak to dělá. Jenže jeho digitální stopa je dokonale vyčištěná. Vůbec nevím, kam jít, abych na něj narazila.“
Markéta se jemně usmála, napila se minerálky a pak se opřela do opěradla. Její oční implantáty pobaveně blikly.
„Rito, Rito... na síti dneska nikoho zajímavého nenajdeš. Ti nejlepší se schovávají v analogovém světě,“ řekla s vědoucím tónem.
„Jestli hledáš lidi, kteří ještě pořád píšou inkoustem nebo na starých mechanických terminálech, musíš jít úplně jinam. V podzemí Staré čtvrti, kousek od té vyhořelé tiskárny, funguje takový uzavřený literární klub. Scházejí se tam jednou týdně. Žádné mobily, žádné neuro-čipy, všechno postaru. Schází se tam ta nejbizarnější směsice intelektuálů, podivínů a staromódních autorů z celého města. Vsadím se, že ten tvůj zázrak bude sedět právě tam.“
Stará čtvrť byla jako vřed na naleštěné tváři neónového velkoměsta.
Rita kráčela úzkými, vlhkými uličkami, kde se pach tlejícího odpadu mísil s vůní levného oleje z pouličních bister.
Tmavě modré šaty, které jí nanoboti ráno vytvořili, sice stále vypadaly skvěle, ale v tomhle prostředí působily jako pěst na oko.
Rita si přes ně raději pevněji přitáhla lehký plášť.
Čím hlouběji sestupovala do podzemních chodeb, tím víc ji pohlcovala podivná nervozita.
Neustále mrkala, jak se pokoušela aktivovat své interní skenery.
„Žádný signál. Vyhledávám síť... Síť nedostupná,“ hlásil jí monotónní hlas v neuro-čipu.
Rita byla zmatená.
Její systémy byly špičkové, dokázaly zachytit i ten nejslabší ilegální vysílač přes tři vrstvy betonu, ale tady dole nebyly schopny detekovat vůbec nic.
Žádný Wi-Fi balík, žádný korporátní maják, dokonce ani běžný šum městského cloudu.
Jako by vstoupila do černé díry, kde digitální svět přestal existovat.
Byla dokonale odříznutá, odkázaná jen na své vlastní oči a uši.
Po deseti minutách bloudění v chladném labyrintu plném kapající vody konečně dorazila k masivním, těžkým dřevěným dveřím, které vypadaly, jako by sem propadly z minulého století.
Nebyl na nich žádný biometrický zámek ani čtečka karet.
Jen masivní železná klika.
Rita se zhluboka nadechla, stiskla ji a zkusila vejít dovnitř.
Prostředí za dveřmi ji okamžitě šokovalo.
Čekala nelegální doupě plné kouře a terminálů, ale ocitla se v místnosti, která popírala vše, v čem dosud žila.
Stěny byly obložené skutečným, voňavým dřevem a od podlahy ke stropu je lemovaly police přetékající tisíci papírových knih.
Žádné hologramy, žádné zářící obrazovky.
Místnost osvětlovalo jen teplé, žlutavé světlo klasických žárovek a několika voskových svíček.
Vzduch voněl starým papírem, kůží a poctivým tabákem.
Rita se pomalu posadila ke stolku v rohu, u kterého stála staromódní polstrovaná židle, a snažila se zorientovat.
Rozhlížela se kolem a uvědomila si, že je naprosto ztracená.
Nikoho z těch lidí neznala. U stolů seděla nejbizarnější směsice existence: postarší muži v ošoupaných tvídových sáčkách, mladé dívky s prsty umazanými od inkoustu, a podivní intelektuálové, kteří místo do displejů zuřivě škrábali cosi plnicími pery do papírových bloků.
Všichni mluvili tlumenými hlasy a listovali stránkami.
Rita, zvyklá na bleskovou digitální komunikaci, si tu připadala jako mimozemšťan.
Vtom se ozvalo tiché vrzání pantů.
Dveře klubu se znovu otevřely a dovnitř vstoupil muž.
Rita na něm okamžitě utkvěla pohledem.
Měl na sobě dlouhý, mírně potrhaný kabát, v očích unavený, ale neuvěřitelně ostrý výraz a kolem sebe šířil auru člověka, který viděl víc, než by lidská mysl měla unést.
Byl to on.
Její vysněný spisovatel.
Poznala ho okamžitě podle té zvláštní, syrové energie, která sálala z každého řádku jeho textů.
V tu vteřinu se v Ritě něco zlomilo.
Její vnitřní kybernetické systémy, přestože byly odříznuté od sítě, začaly divoce blikat.
V zorném poli se jí spustila série nouzových varování, jak se její biologické tělo střetlo s chladnou technologií.
VAROVÁNÍ: Srdeční tep stoupá nad limitní hodnoty.
ANOMÁLIE: Skokový nárůst dopaminu a adrenalinu.
SYSTÉMOVÁ CHYBA: Senzory hlásí kritické přetížení všech emocionálních funkcí. Doporučen restart.
Rita hluboce, nahlas polkla a pevně chytila okraj dřevěného stolu, aby se jí přestala třást ruka.
Její čip mohl hlásit chyby, jaké chtěl, ale ona věděla, že tohle žádný restart nespraví.
Spisovatel se rozhlédl po místnosti a jeho pohled se pomalu začal stáčet jejím směrem.
Spisovatel udělal několik pomalých kroků a k Ritině naprostému úžasu zamířil přímo k jejímu stolku.
Každé vrzání podlahy pod jeho těžkými botami jí rezonovalo v hlavě jako údery na gong.
Sedl si na volnou židli naproti ní, aniž by se zeptal, a chvíli ji jen mlčky pozoroval těma svýma hlubokýma, pronikavýma očima.
Rita, jindy tak pohotová a ostrá holka z korporátu, úplně ztratila řeč.
Její neuro-čip dál bezmocně blikal červenými varováními, jak se pokoušela zformulovat aspoň jednu rozumnou větu a navázat hovor.
„Já... četla jsem vaše věci,“ vykoktala nakonec, hlas o oktávu vyšší než obvykle.
„Na síti. V hlubokých sektorech. Jste... jste úžasný.“
Spisovatel se ani neusmál, jen mírně zvedl koutek úst.
Nic neříkal.
Místo toho sáhl do hluboké kapsy svého potrhaného kabátu, vytáhl zaprášenou lahev bez etikety a dvě malé, tlustostěnné skleničky.
Poloprázdnou lahev postavil na dřevěný stůl s tichým klapnutím, které Ritě připadalo hlasitější než výstřel.
Pomalu nalil do obou sklenic jantarově hnědou tekutinu.
„Pij,“ řekl prostě.
Jeho hlas byl hluboký, chraplavý, jako by léta mluvil jen s papírem.
Rita sáhla po sklenici.
Její prsty se třásly.
Vůbec netušila, co pije.
Její syntetické senzory v ústech byly zvyklé na umělé energetické drinky, chemicky čištěnou vodu nebo levné korporační víno plné konzervantů.
Neměla sebemenší tušení, že tohle je patnáctiletá, poctivá skotská whisky – čistý, analogový alkohol, který zrál v dubových sudech dávno předtím, než se narodila, a který měl sílu tekutého ohně.
Nadechla se, zavřela oči a obrátila sklenici do sebe.
V tu vteřinu jí v krku explodovala sopka.
Chuť rašeliny, kouře a ostrého alkoholu jí paralyzovala chuťové pohárky.
Chtěla zakašlat, ale nestihla to.
Její mozek, už tak přetížený emocemi a nanoboty, tenhle analogový šok prostě nevydržel.
Svět kolem ní udělal prudkou otáčku, žluté světlo svíček se slilo do jedné zářivé čáry a v Ritině vědomí nastalo okamžité, absolutní zatmění.
Když Rita znovu otevřela oči, teplé dřevo literárního klubu bylo pryč.
Probudila se s příšernou, pulzující bolestí hlavy na špinavé, vlhké zemi v jedné z temných uliček Staré čtvrti.
Nad hlavou měla jen úzký pruh šedivé ranní oblohy a všude kolem se válel zápach odpadků.
Tmavě modré přiléhavé šaty byly zmatněné prachem a nanoboti v nich unaveně pulzovali, jak se pokoušeli udržet tvar.
Rita se s jekotem v hlavě pokusila posadit, ale hned zase ztuhla.
Kousek od ní stály čtyři podivné ženy.
Vypadaly jako místní existence z nejhlubšího podzemí – měly na sobě potrhané vrstvené hadry, na obličejích rozmazaný laciný makeup a z jejich očí čišelo čisté, chladné opovržení.
Shlížely na Ritu svrchu, jako by to byl jen další kus odpadu, který vyplavilo noční město.
Rita, navzdory třeštící hlavě a absolutní dezorientaci, v sobě bleskově probudila svou pouliční hrdost.
Nesnesla, aby na ni někdo takhle koukal.
„Co čumíte, krávy?!“ vyštěkla na ně chraplavě a pokusila se postavit na nohy, přičemž se opírala o slizkou zeď domu.
Ženy si jen znechuceně odplivly, cosi si zamumlaly pod nos a pomalým, lhostejným krokem zmizely v ranním smogovém oparu uličky.
Rita osaměla.
Setřásla ze šatů nejhorší špínu, sáhla si na hlavu a zjistila, že její neuro-čip už zase funguje a otravně hlásí obnovení korporátního signálu.
S každým krokem, který ji vedl pryč z tohohle podzemního pekla směrem k bezpečnější rychlodráze, jí v hlavě vířily splašené myšlenky.
Před očima měla pořád toho zvláštního muže a chuť toho pálivého, starého moku.
Celé to působilo jako halucinace.
Když se potácela na nejisté cestě domů, tiskla si ruku k žaludku a přemýšlela o jedné věci: může o tomhle vůbec vyprávět Markétě?
Markéta byla dokonalá, elegantní, žila v naprogramovaném světě úspěchu a čistých šatů.
Pochopila by vůbec to zatmění?
Pochopila by, proč Rita riskovala všechno jen kvůli jednomu setkání v analogovém podzemí?
Rita si nebyla vůbec jistá.
Možná, pomyslela si, si tohle tajemství bude muset nechat schované hluboko ve své vlastní, nezašifrované paměti.
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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