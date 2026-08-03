Africký bumerang v českém sekretáři
Otec byl lékař.
Když mi bylo deset, sbalil si svůj kufr, fonendoskop a odjel s Lékaři bez hranic do Afriky.
Matka to tehdy komentovala s cigaretou v jedné ruce a šálkem instantní kávy v druhé:
„Odjel si léčit mindráky mezi domorodce. Nejlépe, kdyby tam chytil nějakou zajímavou tropickou chorobu a zůstal tam.“
Tím byla rodinná historie uzavřena.
Otec byl prohlášen za personu non grata a jeho jméno se doma smělo vyslovovat jen v souvislosti s generálním úklidem nebo nedostatkem financí.
Sestra a já jsme byly vychovávány metodou „udělej si sám“.
Zatímco jiné děti v našem věku řešily, jestli si koupit Bravo nebo žvýkačky, my jsme se sestrou vedly sofistikované debaty nad cenou polohrubé mouky a kalkulovaly, kolik dní vydržíme s jednou šiškou točeného salámu.
Matka mezitím seděla v obýváku, studovala katalogy s kosmetikou a trpěla.
Trpěla hluboce, intelektuálně a hlavně velmi nahlas.
Když jsme měly hlad a dovolily si ten fakt nahlas poznamenat, matka jen dramaticky vzdychla, obrátila oči k oprýskanému stropu a pronesla:
„Hlad? To je vizitka vašeho slavného otce. Chcete jíst? Tak si běžte stěžovat jemu do té jeho rovníkové Afriky!“
Byla to skvělá univerzální odpověď.
Prasklá žárovka?
Stěžujte si tátovi.
Nedoplatek za plyn?
Ať to zatáhne ten misionář.
Pak babička umřela a matka usoudila, že dědictví je ideální příležitost k tomu, aby podala výpověď v práci a začala „konečně žít“.
Žít v jejím podání znamenalo chodit s kamarádkami na víno, vracet se k ránu a chovat se, jako by jí bylo znovu dvacet, zatímco mně táhlo na maturitu.
Moje brigáda v samoobsluze se stala hlavním pilířem rodinného rozpočtu.
Když jsem se dostala na vejšku a odstěhovala se na koleje, poprvé v životě jsem ucítila, jak voní vzduch, ve kterém nikdo hystericky netříská dveřmi.
Jenže matka měla dlouhé prsty.
Druhý rok mi nepřišly klíčové papíry ze studijního oddělení, kvůli kterým mi stopli stipendium.
Zavolala jsem domů.
„Ty dopisy? Jo, ty modré obálky?“ ozval se v telefonu matčin znuděný hlas.
„Vyhodila jsem je. K čemu ti to je? Stejně z tebe nic nebude. A jestli máš problém s penězi, tak si stěžuj tátovi.“
A tehdy se ve mně něco zlomilo.
Ta věta, kterou nás fackovala celé dětství, najednou nezněla jako odbití, ale jako návod.
Víkend jsem strávila doma.
Počkala jsem, až matka odejde do vinárny „U Zpěváčků“ omládnout o další dva litry veltlínu, a systematicky jsem prohrabala sekretář.
Našla jsem starou plechovou krabici od čaje.
Uvnitř nebyly žádné matčiny šperky, ale desítky neotevřených dopisů s africkými známkami.
A na nich zpáteční adresa a e-mail.
Naše matka totiž celé roky inkasovala otcovo výživné, jeho dopisy schovávala a jemu posílala zpátky zprávy, že o něj nestojíme.
Napsala jsem mu ten večer.
Stručně, bez emocí, jen fakta.
Otec přiletěl za čtrnáct dní.
Setkání v kavárně na nádraží mělo daleko k hollywoodskému dojetí; seděl tam chlap s prošedivělými skráněmi, kterému se třásly ruce, když mi strkal pod nos potvrzení o trvalých příkazech za posledních deset let.
Plakali jsme oba, ale potichu, jak se na lidi, kteří prožili půl života v absurdním divadle, sluší.
Následující měsíce měly rychlý spád a suchou právní příchuť.
Soudní mašinerie se rozjela s půvabem parního válce.
Když matce přišel rozsudek, podle kterého se výživné přesouvá přímo na můj účet a náš starý, neudržovaný dům se musí kvůli exekucím prodat, telefon málem explodoval.
Matčin hlas v něm připomínal sirénu civilní obrany.
„Ty stvůro!“ ječela do sluchátka, až to praskalo.
„Ty nevděčná, chladnokrevná bestie! Zničila jsi mě! Vlastní matku jsi připravila o střechu nad hlavou! Zaprodala ses tomu vrahovi mého mládí!“
Počkala jsem, až se nadechne.
Vzpomněla jsem si na všechny ty dny, kdy jsme se sestrou jedly suché rohlíky a poslouchaly její monology o vlastní jedinečnosti.
„Ale mami,“ řekla jsem klidně.
„Já jsem jenom udělala přesně to, co jsi mi celé dětství radila. Šla jsem si stěžovat tátovi.“
Pak jsem to položila.
Ten hluk na druhé straně drátu už nebyl můj problém.
Martin Irein
Lekce z rodinné kinematografie
Svatební den má být prý nejkrásnějším dnem v životě, ale upřímně řečeno, většina chlapů ho prožije v mírném polospánku, přiškrcená zapůjčeným motýlkem, s jedinou utkvělou myšlenkou: aby to už měli za sebou a mohli si dát pivo.
Martin Irein
Srpnový příběh
Když zjistil, že z jednoho z půdních oken může vidět do sousedního domu, připadalo mu, že našel nový zdroj zábavy. Každý večer si tak užíval svou utajenou pozorovatelnu.
Martin Irein
Arašídové finále v zasedačce aneb Jak se zrodila Borgia z korporátního mauzolea
Lednice v naší kanceláři, to je vlastně takové malé, bílé mauzoleum lidského charakteru. Člověk do ní ráno s důvěrou vloží svůj oběd a odpoledne tam najde buď nic, nebo jenom zbytek, nad kterým by zaplakal i bezdomovec.
Martin Irein
O základech z rypolitu a tchyni, která chtěla vlastnit i podzimní mlhu
Když chlap staví dům, obvykle u toho vypadá jako idiot, který věří, že polystyren zachrání lidstvo před koncem světa.
Martin Irein
Tuzemák, korporát a jiné vánoční katastrofy
Štědrý večer proběhl v relativní harmonii. Moje žena má cit, takže kapr byl dokonale usmažený, salát měl tu správnou texturu, jakou člověk od sváteční tabule očekává, a děti pod stromkem cupovaly balicí papír s dravostí šelem.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
Na prázdninách u prarodičů se školačka opila s kamarádkami. Namol ležela v parku
Policisté na Chomutovsku stíhají jednašedesátiletou ženu, která prodala nezletilým dívkám dvě lahve...
Ústecký kraj hledá osm pracovníků, kteří budou působit ve Šluknově
Ústecký kraj vypíše výběrové řízení na osm zaměstnanců, kteří budou působit ve Šluknově, kde se...
Merklín na Plzeňsku opravuje zámek, už do něj dal 25 milionů Kč
Obec Merklín na jihu Plzeňska s 1150 obyvateli postupně opravuje rozsáhlý zámek, který získala do...
Černý Most trpí kvůli bytům pro bezdomovce. Projekt Pirátů je pod palbou kritiky
Stabilní bydlení v městských bytech pro bezdomovce s cílem je opět sociálně začlenit. Taková byla...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 547
- Celková karma 11,52
- Průměrná čtenost 372x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!