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Africký bumerang v českém sekretáři

Naše matka byla mistrem světa v disciplíně zvané „vlastní utrpení“. Podle jejích slov jí život zničili všichni: komunisti, počasí, drahé máslo, ale ze všeho nejvíc náš otec.

Otec byl lékař.

Když mi bylo deset, sbalil si svůj kufr, fonendoskop a odjel s Lékaři bez hranic do Afriky.
Matka to tehdy komentovala s cigaretou v jedné ruce a šálkem instantní kávy v druhé:
„Odjel si léčit mindráky mezi domorodce. Nejlépe, kdyby tam chytil nějakou zajímavou tropickou chorobu a zůstal tam.“
Tím byla rodinná historie uzavřena.
Otec byl prohlášen za personu non grata a jeho jméno se doma smělo vyslovovat jen v souvislosti s generálním úklidem nebo nedostatkem financí.

Sestra a já jsme byly vychovávány metodou „udělej si sám“.
Zatímco jiné děti v našem věku řešily, jestli si koupit Bravo nebo žvýkačky, my jsme se sestrou vedly sofistikované debaty nad cenou polohrubé mouky a kalkulovaly, kolik dní vydržíme s jednou šiškou točeného salámu.
Matka mezitím seděla v obýváku, studovala katalogy s kosmetikou a trpěla.
Trpěla hluboce, intelektuálně a hlavně velmi nahlas.

Když jsme měly hlad a dovolily si ten fakt nahlas poznamenat, matka jen dramaticky vzdychla, obrátila oči k oprýskanému stropu a pronesla:
„Hlad? To je vizitka vašeho slavného otce. Chcete jíst? Tak si běžte stěžovat jemu do té jeho rovníkové Afriky!“
Byla to skvělá univerzální odpověď.
Prasklá žárovka?
Stěžujte si tátovi.
Nedoplatek za plyn?
Ať to zatáhne ten misionář.
Pak babička umřela a matka usoudila, že dědictví je ideální příležitost k tomu, aby podala výpověď v práci a začala „konečně žít“.

Žít v jejím podání znamenalo chodit s kamarádkami na víno, vracet se k ránu a chovat se, jako by jí bylo znovu dvacet, zatímco mně táhlo na maturitu.
Moje brigáda v samoobsluze se stala hlavním pilířem rodinného rozpočtu.
Když jsem se dostala na vejšku a odstěhovala se na koleje, poprvé v životě jsem ucítila, jak voní vzduch, ve kterém nikdo hystericky netříská dveřmi.

Jenže matka měla dlouhé prsty.
Druhý rok mi nepřišly klíčové papíry ze studijního oddělení, kvůli kterým mi stopli stipendium.
Zavolala jsem domů.
„Ty dopisy? Jo, ty modré obálky?“ ozval se v telefonu matčin znuděný hlas.
„Vyhodila jsem je. K čemu ti to je? Stejně z tebe nic nebude. A jestli máš problém s penězi, tak si stěžuj tátovi.“
A tehdy se ve mně něco zlomilo.

Ta věta, kterou nás fackovala celé dětství, najednou nezněla jako odbití, ale jako návod.
Víkend jsem strávila doma.
Počkala jsem, až matka odejde do vinárny „U Zpěváčků“ omládnout o další dva litry veltlínu, a systematicky jsem prohrabala sekretář.

Našla jsem starou plechovou krabici od čaje.
Uvnitř nebyly žádné matčiny šperky, ale desítky neotevřených dopisů s africkými známkami.
A na nich zpáteční adresa a e-mail.
Naše matka totiž celé roky inkasovala otcovo výživné, jeho dopisy schovávala a jemu posílala zpátky zprávy, že o něj nestojíme.

Napsala jsem mu ten večer.
Stručně, bez emocí, jen fakta.
Otec přiletěl za čtrnáct dní.
Setkání v kavárně na nádraží mělo daleko k hollywoodskému dojetí; seděl tam chlap s prošedivělými skráněmi, kterému se třásly ruce, když mi strkal pod nos potvrzení o trvalých příkazech za posledních deset let.
Plakali jsme oba, ale potichu, jak se na lidi, kteří prožili půl života v absurdním divadle, sluší.

Následující měsíce měly rychlý spád a suchou právní příchuť.
Soudní mašinerie se rozjela s půvabem parního válce.
Když matce přišel rozsudek, podle kterého se výživné přesouvá přímo na můj účet a náš starý, neudržovaný dům se musí kvůli exekucím prodat, telefon málem explodoval.
Matčin hlas v něm připomínal sirénu civilní obrany.
„Ty stvůro!“ ječela do sluchátka, až to praskalo.
„Ty nevděčná, chladnokrevná bestie! Zničila jsi mě! Vlastní matku jsi připravila o střechu nad hlavou! Zaprodala ses tomu vrahovi mého mládí!“
Počkala jsem, až se nadechne.
Vzpomněla jsem si na všechny ty dny, kdy jsme se sestrou jedly suché rohlíky a poslouchaly její monology o vlastní jedinečnosti.
„Ale mami,“ řekla jsem klidně.
„Já jsem jenom udělala přesně to, co jsi mi celé dětství radila. Šla jsem si stěžovat tátovi.“
Pak jsem to položila.
Ten hluk na druhé straně drátu už nebyl můj problém.

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Autor: Martin Irein | pondělí 3.8.2026 16:30 | karma článku: 7,12 | přečteno: 85x

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