A proč ne pštros?
Tak tomu bylo i toho pátečního večera, kdy se poměrně slušně obsazená tramvaj šinula od Anděla k Malostranskému náměstí.
V jednom místě je pouze jedno sedadlo proti jednomu sedadlu. Na sedadle, které je zády ke směru jízdy, sedí mladá maminka s neposedným tříletým (odhadem) klukem. Naproti ní sedí mladá ženy podobného věku (jako podobného věku s tou mladou maminkou, ne s tím klukem).
Kluk dělá na tu druhou paní veselé obličeje, až ji rozpovídá.
Mladá žena pronese: „Ty jsi takový veselý kluk, škoda, že nemám taky takového.“
Kluk se na ni podívá a zeptá se zvesela: „A proč nemáte?“
Mladá žena pokrčí rameny a odpoví: „Čáp mi žádného nepřinesl.“
Kluk chvíli přemýšlí a pak se zeptá: „A holčičku máte?“
Mladá žena řekne posmutněle: „Nemám.“
Kluk se znovu zeptá: „A proč nemáte?“
Mladá žena odpoví: „Protože mi ani vrána žádnou nepřinesla.“
Kluk přemýšlí o něco delší chvíli a pak v tom přesném momentu, kdy tramvaj jede plynule a nikde nic nehvízdá a nevrže, a zároveň konverzace ostatních lidí utichnou, položí zásadní a důležitou otázku: „A proč jste to nezkusila s pštrosem?“
A na mladé ženě je vidět, že by ráda odpověděla, ale přepadne ji vlna smíchu.
Na závěr si opět neodpustím jednu malou anekdotu:
Vypráví malíř při vernisáži: „Chci zdůraznit, že na rozdíl od všelijakých AI výtvorů jsou mé obrazy malovány přímo a pouze mnou. Tím pádem jsou prosty jakékoli inteligence.“
Martin Irein
Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.