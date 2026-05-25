Začalo finále Blogera roku 2025. Hrajte s námi a podpořte své favority!
Nominace letos odstartovaly ve velkém tempu. Už během prvního týdne bylo jasno o většině finalistů a zůstávalo jen otázkou, kdo doplní hlavní favoritky a favority naší tradiční ankety. Ve finále kategorie Blogerka roku nechybí horké adeptky na vítězství – Kateřina Krumpálová, loňská vítězka Danka Štoflová nebo Zdeňka Ortová, která letos nasbírala vůbec nejvíce nominací ze všech blogerek. Na poslední chvíli si účast vybojovaly také stálice místní blogové scény: Karla Slezáková, Jana Melišová či Kateřina Lhotská.
Těsně před branou finále tentokrát zůstaly Irena Fuchsová, Štěpánka Bergerová nebo Jana Kozubíková, která neúnavně pokračuje ve svém osobitém kOmickém blogu.
Pravidla soutěže
Úplné znění pravidel naleznete ZDE.
Právě Jana patří zároveň mezi výrazné favoritky Ceny redakce, již každoročně uděluje administrace blogu iDNES.cz – její dlouhodobá aktivita a specifický styl jí letos přinesly mimořádně silnou podporu nejen u administrace tohoto blogu, ale zjevně také u čtenářů.
Když jsme u Ceny redakce, sluší se připomenout, že už dnes víme, kdo ji letos získá. Jméno ale samozřejmě neprozradíme – vítěze této speciální ankety chceme oznámit až na slavnostním předávání cen.
Můžeme však prozradit, že do nejužšího výběru se kromě zmíněné Jany Kozubíkové dostali také Martin Irein, Jiří May nebo Jiří Turner.
Všichni patří k výrazným osobnostem naší blogové komunity a jejich práce dlouhodobě přitahuje pozornost čtenářů.
V mužské části ankety nastoupil systémem start–cíl Vladimír T. Gottwald, loňský vítěz kategorie Bloger roku. Do finále se vůbec poprvé probojoval Jiří May, který má blog teprve rok, ale jeho texty už přilákaly téměř čtyři sta tisíc čtenářů – i on patří mezi favority na celkové vítězství. Nechybí Filip Vracovský, Tomáš Vodvářka nebo Josef Nožička, kterému administrace děkuje za jeho neúnavné sledování poutání článků na titulní straně iDNES.cz. Do finále by se podle počtu hlasů dostal také Jan Urban, který od 8. ledna tohoto roku napsal neuvěřitelných 213 textů. Anketa je však v tomto směru neúprosná – hodnotí blogery a blogy roku 2025. Pan Urban tak bude muset o postup do finále zabojovat až příští rok.
Anketa Vypravěč roku už tradičně vygenerovala trochu jiné favority. Těmi největšími jsou Jan Pražák a Danka Štoflová, o jejichž účasti ve finále nebylo od prvního dne hlasování pochyb. Letos je však doplnil i Miroslav Pavlíček, loňský držitel Ceny redakce, jehož kresby a vyprávění si našly pevné místo u čtenářů a pravidelně sbírají silnou odezvu. Do finále se probojoval také Jiří May, který nevypráví jen na blogu – svými příběhy bavil i účastníky loňského večírku spojeného s předáváním cen, kde patřil k nejhlasitějším účastníkům akce.
A teď to podstatné. Jak na hlasování?
Od dnešního dne (t. j. 25. 5. 2026) až do 7. 6. 2026 23.30 hod. se pod každým blogem bude nalézat tento obrázek:
Klikem na něj se dostanete do tohoto blogu, odkud můžete hlasovat pro svou oblíbenkyni nebo oblíbence.
Pro BLOGERKU ROKU hlasujte ZDE
Pro BLOGERA ROKU hlasujte ZDE
Pro VYPRAVĚČE ROKU hlasujte ZDE
Nezapomeňte, že v každé kategorii můžete hlasovat jen jednou (pro celkem tři nominované v dané kategorii).
A jako obvykle nesmíme zapomenout na ceny: tři vítězové v každé kategorii získají voucher od partnera soutěže – nakladatelství ARGO. První v pořadí si navíc odnese tradiční skleněné íčko, symbol ocenění, které se na blogu iDNES.cz uděluje už řadu let. Vyhrát ale mohou i hlasující. Všichni, kdo se zapojili do nominací i finálového hlasování, postupují do slosování a desítka z nich se může těšit na ceny od partnera soutěže – nakladatelství ARGO.
Držíme palce všem hlasujícím i soutěžícím. Nechť vyhraje ten nejlepší a nejšťastnější. Blogování zdar!
Vaši admini
