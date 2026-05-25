Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Začalo finále Blogera roku 2025. Hrajte s námi a podpořte své favority!

Nominační část ankety je u konce a vy – čtenářky a čtenáři blogu iDNES.cz – jste určili, kdo se letos může ucházet o prvenství v tradiční soutěži iDNES.cz. Do hry o ceny od partnera, nakladatelství Argo, se můžete zapojit i vy!

Nominace letos odstartovaly ve velkém tempu. Už během prvního týdne bylo jasno o většině finalistů a zůstávalo jen otázkou, kdo doplní hlavní favoritky a favority naší tradiční ankety. Ve finále kategorie Blogerka roku nechybí horké adeptky na vítězství – Kateřina Krumpálová, loňská vítězka Danka Štoflová nebo Zdeňka Ortová, která letos nasbírala vůbec nejvíce nominací ze všech blogerek. Na poslední chvíli si účast vybojovaly také stálice místní blogové scény: Karla Slezáková, Jana Melišová či Kateřina Lhotská.

Zdeňka Ortová

Těsně před branou finále tentokrát zůstaly Irena Fuchsová, Štěpánka Bergerová nebo Jana Kozubíková, která neúnavně pokračuje ve svém osobitém kOmickém blogu.

Pravidla soutěže

Úplné znění pravidel naleznete ZDE.

Právě Jana patří zároveň mezi výrazné favoritky Ceny redakce, již každoročně uděluje administrace blogu iDNES.cz – její dlouhodobá aktivita a specifický styl jí letos přinesly mimořádně silnou podporu nejen u administrace tohoto blogu, ale zjevně také u čtenářů.

Když jsme u Ceny redakce, sluší se připomenout, že už dnes víme, kdo ji letos získá. Jméno ale samozřejmě neprozradíme – vítěze této speciální ankety chceme oznámit až na slavnostním předávání cen.

Můžeme však prozradit, že do nejužšího výběru se kromě zmíněné Jany Kozubíkové dostali také Martin Irein, Jiří May nebo Jiří Turner.

Všichni patří k výrazným osobnostem naší blogové komunity a jejich práce dlouhodobě přitahuje pozornost čtenářů.

Miroslav Pavlíček – loňský držitel Ceny redakce

V mužské části ankety nastoupil systémem start–cíl Vladimír T. Gottwald, loňský vítěz kategorie Bloger roku. Do finále se vůbec poprvé probojoval Jiří May, který má blog teprve rok, ale jeho texty už přilákaly téměř čtyři sta tisíc čtenářů – i on patří mezi favority na celkové vítězství. Nechybí Filip Vracovský, Tomáš Vodvářka nebo Josef Nožička, kterému administrace děkuje za jeho neúnavné sledování poutání článků na titulní straně iDNES.cz. Do finále by se podle počtu hlasů dostal také Jan Urban, který od 8. ledna tohoto roku napsal neuvěřitelných 213 textů. Anketa je však v tomto směru neúprosná – hodnotí blogery a blogy roku 2025. Pan Urban tak bude muset o postup do finále zabojovat až příští rok.

Vladimír T. Gottwald

Anketa Vypravěč roku už tradičně vygenerovala trochu jiné favority. Těmi největšími jsou Jan Pražák a Danka Štoflová, o jejichž účasti ve finále nebylo od prvního dne hlasování pochyb. Letos je však doplnil i Miroslav Pavlíček, loňský držitel Ceny redakce, jehož kresby a vyprávění si našly pevné místo u čtenářů a pravidelně sbírají silnou odezvu. Do finále se probojoval také Jiří May, který nevypráví jen na blogu – svými příběhy bavil i účastníky loňského večírku spojeného s předáváním cen, kde patřil k nejhlasitějším účastníkům akce.

A teď to podstatné. Jak na hlasování?

Od dnešního dne (t. j. 25. 5. 2026) až do 7. 6. 2026 23.30 hod. se pod každým blogem bude nalézat tento obrázek:

Klikem na něj se dostanete do tohoto blogu, odkud můžete hlasovat pro svou oblíbenkyni nebo oblíbence.

Pro BLOGERKU ROKU hlasujte ZDE

Pro BLOGERA ROKU hlasujte ZDE

Pro VYPRAVĚČE ROKU hlasujte ZDE

Nezapomeňte, že v každé kategorii můžete hlasovat jen jednou (pro celkem tři nominované v dané kategorii).

A jako obvykle nesmíme zapomenout na ceny: tři vítězové v každé kategorii získají voucher od partnera soutěže – nakladatelství ARGO. První v pořadí si navíc odnese tradiční skleněné íčko, symbol ocenění, které se na blogu iDNES.cz uděluje už řadu let. Vyhrát ale mohou i hlasující. Všichni, kdo se zapojili do nominací i finálového hlasování, postupují do slosování a desítka z nich se může těšit na ceny od partnera soutěže – nakladatelství ARGO.

Držíme palce všem hlasujícím i soutěžícím. Nechť vyhraje ten nejlepší a nejšťastnější. Blogování zdar!

Vaši admini

Autor: Blog Info | pondělí 25.5.2026 8:55 | karma článku: 9,47 | přečteno: 1326x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Blog Info

Bloger roku 2025 je tu. Nominujte své oblíbence a vyhrajte!

Tradiční anketa blogu iDNES.cz startuje a opět je jen na vás, kdo získá titul za rok plný silných témat, nečekaných zvratů i osobních příběhů. Nominujte své favority a třeba právě vy obdržíte voucher od nakladatelství Argo.

4.5.2026 v 8:45 | Karma: 10,87 | Přečteno: 1394x | Diskuse | Ostatní

Blog Info

Úplná pravidla ankety Bloger roku 2025

Tato úplná, pro anketu závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání ankety na internetové adrese: https://blog.idnes.cz/info/uplna-pravidla-ankety-bloger-roku-2025.Bg26040965

4.5.2026 v 8:25 | Karma: 4,73 | Přečteno: 107x | Diskuse

Blog Info

Blogeři k volbám: Ať se Babiš předvede!

Volby skončily, přichází povolební matematika. Co si blogeři iDNES.cz myslí o výsledcích hlasování a o tom, co bude následovat?

5.10.2025 v 13:21 | Karma: 9,56 | Přečteno: 1869x | Diskuse | Politika

Blog Info

Fotovideoblog: Jak se předaly ceny Bloger roku 2024

Letošní tradiční sraz blogerů byl jubilejní, blogy totiž slaví dospělost. Proto se ceny Bloger roku předávaly v unikátních prostorech pražské Werichovy vily. Nemohli jste dorazit? O nic nepřijdete, vše jsme zaznamenali!

16.6.2025 v 10:19 | Karma: 13,81 | Přečteno: 1095x | Diskuse | Ostatní

Blog Info

Anketa u konce. Blogerkou roku Danka Štoflová, blogerem Vladimír T. Gottwald!

Naše tradiční soutěž tentokrát neměla favorita, a tak jsme sami netrpělivě čekali, kdo letos vyhraje nejen anketu samotnou, ale také ceny od našeho partnera – nakladatelství Argo. Uspěl i váš oblíbenec?

9.6.2025 v 13:15 | Karma: 25,15 | Přečteno: 2142x | Diskuse | Média
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...
28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých...

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...
28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před...

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek
28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po...

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí
28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v...

Blog Info

  • Počet článků 776
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 7387x
Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Helena Skočová, Hana Hübschová a Věra Žilková. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Průměrný počet aktivních příjemců služby v EU podle čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU za období 1.1.2025 až 30.6.2025 činí 1942019.

Jednotné kontaktní místo pro zprostředkovatelské služby

Poučení o zpracování osobních údajů

Zprávy DSA o moderaci naleznete zde

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.