Pozvánka: Vyhlášení Blogera roku 2025
A pokud se na oficiální vyhlášení vítězů letošní ankety těšíte stejně jako my, čtěte (anebo aspoň scrollujte) dál. Níže najdete nejen registrační formulář, jehož prostřednictvím nám dáte vědět, že s vámi máme počítat, ale i informace kdy, kam a kudy.
Protože počet míst je omezený, s přihlášením určitě neváhejte. Přednost dostanou ti rychejší, a samozřejmě ti, kteří se umístili na prvních třech místech anket.
Pozor, registraci je potřebné dokončit do 17. 6.
Vaši admini
|Jak poznám, že mi držíte místo?
|Na e-mail uvedený v registraci vám přijde zpráva.
|Kam mám přijít?
|Žebeerková Kozlovna, Lidická 20, Praha 5
|Kdy tam mám přijít?
|V pátek 19. června v 18:00
|Jak se tam dostanu?
|Orientační údaje poskytne mapka ZDE
|Chci vidět, kam se chystám.
|https://www.kozlovna.eu/
Mám čas a chci se zúčastnit!
Klikněte SEM.
Blog Info
Začalo finále Blogera roku 2025. Hrajte s námi a podpořte své favority!
Nominační část ankety je u konce a vy – čtenářky a čtenáři blogu iDNES.cz – jste určili, kdo se letos může ucházet o prvenství v tradiční soutěži iDNES.cz. Do hry o ceny od partnera, nakladatelství Argo, se můžete zapojit i vy!
Blog Info
Bloger roku 2025 je tu. Nominujte své oblíbence a vyhrajte!
Tradiční anketa blogu iDNES.cz startuje a opět je jen na vás, kdo získá titul za rok plný silných témat, nečekaných zvratů i osobních příběhů. Nominujte své favority a třeba právě vy obdržíte voucher od nakladatelství Argo.
Blog Info
Úplná pravidla ankety Bloger roku 2025
Tato úplná, pro anketu závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání ankety na internetové adrese: https://blog.idnes.cz/info/uplna-pravidla-ankety-bloger-roku-2025.Bg26040965
Blog Info
Blogeři k volbám: Ať se Babiš předvede!
Volby skončily, přichází povolební matematika. Co si blogeři iDNES.cz myslí o výsledcích hlasování a o tom, co bude následovat?
Blog Info
Fotovideoblog: Jak se předaly ceny Bloger roku 2024
Letošní tradiční sraz blogerů byl jubilejní, blogy totiž slaví dospělost. Proto se ceny Bloger roku předávaly v unikátních prostorech pražské Werichovy vily. Nemohli jste dorazit? O nic nepřijdete, vše jsme zaznamenali!
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