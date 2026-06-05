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Pozvánka: Vyhlášení Blogera roku 2025

Co by byl blog bez off-line mezilidských vztahů? A co by byla anketa Bloger roku bez tradičního vyhlašovacího večírku? Těšíme se na vás!

A pokud se na oficiální vyhlášení vítězů letošní ankety těšíte stejně jako my, čtěte (anebo aspoň scrollujte) dál. Níže najdete nejen registrační formulář, jehož prostřednictvím nám dáte vědět, že s vámi máme počítat, ale i informace kdy, kam a kudy.

Protože počet míst je omezený, s přihlášením určitě neváhejte. Přednost dostanou ti rychejší, a samozřejmě ti, kteří se umístili na prvních třech místech anket.

Pozor, registraci je potřebné dokončit do 17. 6.

Vaši admini

Jak poznám, že mi držíte místo?Na e-mail uvedený v registraci vám přijde zpráva.
Kam mám přijít?Žebeerková Kozlovna, Lidická 20, Praha 5
Kdy tam mám přijít?V pátek 19. června v 18:00
Jak se tam dostanu?Orientační údaje poskytne mapka ZDE
Chci vidět, kam se chystám.https://www.kozlovna.eu/

Mám čas a chci se zúčastnit!

Klikněte SEM.

Autor: Blog Info | pátek 5.6.2026 14:00 | karma článku: 5,13 | přečteno: 107x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

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Blog Info

  • Počet článků 777
  • Celková karma 10,15
  • Průměrná čtenost 7380x
Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Helena Skočová, Hana Hübschová a Věra Žilková. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Průměrný počet aktivních příjemců služby v EU podle čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU za období 1.1.2025 až 30.6.2025 činí 1942019.

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