Je tu finále Blogera roku 2024. Podpořte své favority v anketě a vyhrajte!

Nominační fáze ankety skončila a vy – čtenářky a čtenáři blogu iDNES.cz – jste rozhodli o tom, kdo se letos může ucházet o vítězství v tradiční anketě portálu iDNES.cz. Ceny od partnera, nakladatelství Argo, můžete získat i vy!

Začneme rovnou překvapením. Do finále ankety Blogerka roku neprošla už tradiční dlouholetá vítězka Markéta Šichtařová, která se aktuálně věnuje spíše politické kampani. Největší počet nominací v dámské kategorii ankety uzmula Zdeňka Ortová, která v loňské anketě skončila na stříbrné pozici.

Větší část z téměř tisícovky nominací si zabraly také Kateřina Lhotská, Ivana Dianová, Dana Tenzler nebo Danka Štoflová, loni bronzová blogerka a vypravěčka roku. Doslova na poslední chvíli do finále pronikla také Šárka Andrlová, která aktuálně oslovuje čtenáře se svou novou knihou Tajemství domu v L.

Dalo by se říct, že v mužské části ankety se žádné překvapení nekoná. I letos by díky vašim hlasům prošel do finále náš redakční blog, řekli jsme si ale, že je lepší přenechat místo povolanějším kolegům, a příčku jsme rádi uvolnili.

Do finále tak prošli třeba Tomáš Vodvářka, Filip Vracovský, Vladimír T. Gottwald, David Vlk, Jiří Jurčák a přes jeho vlastní pochybnosti i Josef Nožička.

Za branami finále zůstali třeba Jan Ziegler, Ondřej Flégl, Tomáš Flaška nebo Jiří Paroubek, který také zaujal nemalou část příznivců.

Kategorii Vypravěč roku zcela ovládl Jan Pražák, který v této kategorii posbíral nejvíce vaší přízně. Prošel ale i David Vlk, jenž tuto kategorii loni zcela převálcoval více než třemi stovkami vašich hlasů a suverénně zvítězil. Ve finále můžete podpořit i Danku Štoflovou, Jaromíra Šišu, Karla Trčálka nebo Zuzanu Zajícovou. O jeden jediný hlas se do finále nedostala Jitka Štanclová, neprošel také Ladislav Pokorný nebo Miroslav Pavlíček. Můžeme jim jen přát, aby se do finále dostali příští rok, aby anketa byla zase o něco zajímavější.

Předávat budeme i Cenu redakce, a jak jsme psali v posledním blogu, tam už vítěze známe, ale neprozradíme. Můžeme však zopakovat, kdo se dostal do nejužšího výběru. Je tam například Ladislav Kolačkovský, který píše méně známé nebo úplně zapomenuté příběhy z našich dějin. Jana Kozubíková, která neúnavně píše svůj kOmický blog. Je libo ctihodného kmeta, generálního ředitele antikvariátu? Do finální desítky ankety Cena redakce prošel i Martin Irein. Jako další byli nominováni třeba Jan Řeháček, Zdeňka Ortová, Ondřej Flégl, Miroslav Pavlíček, Petr Mála či Filip Vracovský.

A teď to podstatné. Jak na hlasování?

Od dnešního dne (t. j. 26. 05. 2025) až do půlnoci 08. 6. 2025 se pod každým blogem bude nalézat tento obrázek:

Klikem na něj se dostanete do tohoto blogu, odkud můžete hlasovat pro svou oblíbenkyni nebo oblíbence.

Pro BLOGERKU ROKU hlasujte ZDE

Pro BLOGERA ROKU hlasujte ZDE

Pro VYPRAVĚČE ROKU hlasujte ZDE

Nezapomeňte, že v každé kategorii můžete hlasovat jen jednou (pro celkem tři nominované v dané kategorii).

A jako obvykle nesmíme zapomenout na ceny: tři vítězové v každé kategorii získají voucher od partnera soutěže – nakladatelství ARGO. První v pořadí si odnese rovněž tradiční skleněné íčko.

Vyhrát mohou i hlasující. Všichni, kdo hlasovali v nominacích i ve finále ankety, jdou do slosování a desítka vítězů se může taktéž těšit na ceny od partnera soutěže – nakladatelství ARGO.

Držíme palce všem hlasujícím i soutěžícím. Nechť vyhraje ten nejlepší a nejšťastnější, blogování zdar!

Vaši admini