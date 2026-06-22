Fotovideoblog: Jak jsme předali ceny Bloger roku 2025
Vůbec poprvé přišel na sraz Jiří Turner, který se stal letošním držitelem Ceny redakce – tímto mu ještě jednou gratulujeme a děkujeme za to, že si kdysi vybral právě náš blog. Těšíme se na další texty!
Přišel i Martin Faltýn, který rovněž poprvé viděl na vlastní oči atmosféru našich večírků. Po mnohaleté pauze se naopak zcela nečekaně objevil Ivo Vašíček v doprovodu Štěpánky Bergerové.
Milým překvapením byla i účast jednoho z vůbec (služebně) nejstarších blogerů na blogu iDNES.cz, Ondry Kňavy. Ten svůj první text v místním prostoru publikoval v červnu roku 2007! A tak bylo na co vzpomínat, zvlášť když se do debaty připojila i Helena Koutková, která sice na blogy přišla o pár let později, ale také už ledaco pamatuje.
Jinak byla sestava vlastně tradiční. Přišla Stáňa Boudová, Jan Pražák, Zuzana Zajícová, Ivana Dianová nebo Martin Irein. U stolu jste mohli potkat také Filipa Vracovského, Vlastimila Fürsta a samozřejmě letošní vítězky a vítěze – Zdeňku Ortovou, Karlu Slezákovou a Jiřího Maye.
Ani letos jsme nezapomněli vylosovat desítku těch, kteří hlasovali v obou kolech Blogera roku. Vítězové jednotlivých anket je losovali přímo na srazu, a tak můžeme rovnou zveřejnit, kdo vyhrál.
Vouchery od nakladatelství Argo dostanou:
Miroslava Křenková, Jiří May (ano, tak šťastnou ruku měla Zdeňka Ortová - dvojnásobný vítěz ankety vyhrál potřetí!), Rostislav Ježek, Zuzana Zajícová, Zuzka Dedíková, Zbyněk Melichar, Hana Janoušková, Ondřej Filipczyk, Pavla Kolářová.
Zdá se vám, že je vítězů málo? Jméno desátého výherce neznáme. Svůj e-mail však uvedl, takže i jemu od nás poputuje zpráva, aby o výhru nepřišel.
Všem výhercům zašleme výhru, voucher od partnera ankety, nakladatelství Argo, poštou.
Slovy ale popsat všechno nejde. Nejlepší bude, když se podíváte. A komu nestačí fotografie, které pořídila naše skvělá fotografka Anna Kristová, nechť si pustí video.
Blog Info
Blogerkou roku Zdeňka Ortová, blogerem roku Jiří May
Kdyby byla anketa „Skokan roku“, byl by jím bezpochyby Jiří May. Loňský nováček vyhrál vše, co se vyhrát dalo. Radost putuje i do Velvar. Tamní šéfka knihovny vyměnila loňské stříbro za letošní zlato.
Blog Info
Pozvánka: Vyhlášení Blogera roku 2025
Co by byl blog bez off-line mezilidských vztahů? A co by byla anketa Bloger roku bez tradičního vyhlašovacího večírku? Těšíme se na vás!
Blog Info
Začalo finále Blogera roku 2025. Hrajte s námi a podpořte své favority!
Nominační část ankety je u konce a vy – čtenářky a čtenáři blogu iDNES.cz – jste určili, kdo se letos může ucházet o prvenství v tradiční soutěži iDNES.cz. Do hry o ceny od partnera, nakladatelství Argo, se můžete zapojit i vy!
Blog Info
Bloger roku 2025 je tu. Nominujte své oblíbence a vyhrajte!
Tradiční anketa blogu iDNES.cz startuje a opět je jen na vás, kdo získá titul za rok plný silných témat, nečekaných zvratů i osobních příběhů. Nominujte své favority a třeba právě vy obdržíte voucher od nakladatelství Argo.
Blog Info
Úplná pravidla ankety Bloger roku 2025
Tato úplná, pro anketu závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání ankety na internetové adrese: https://blog.idnes.cz/info/uplna-pravidla-ankety-bloger-roku-2025.Bg26040965
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