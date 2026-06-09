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Blogerkou roku Zdeňka Ortová, blogerem roku Jiří May

Kdyby byla anketa „Skokan roku“, byl by jím bezpochyby Jiří May. Loňský nováček vyhrál vše, co se vyhrát dalo. Radost putuje i do Velvar. Tamní šéfka knihovny vyměnila loňské stříbro za letošní zlato.

Přitom to tak vůbec nevypadalo. Anketu sice hned na začátku ovládala Zdeňka Ortová, poměrně rychle ji ale začala dohánět další stálice našeho blogu, Karla Slezáková. Ta začala psát blogy ve správnou dobu, protože dokázala získat přes tři stovky hlasů. Poprvé uspěla v anketě také Kateřina Krumpálová, která taktéž nedala nic zadarmo a dlouho se držela. Sami jsme nedokázali odhadnout, která z blogerek nakonec vyhraje a může se těšit nejen na tradiční skleněné íčko, ale také na ceny od partnera soutěže – nakladatelství ARGO.

Pořadí nakonec zůstalo stejné jako na začátku ankety. Vyhrála Zdeňka, druhé místo letos bere Karla Slezáková a třetí skončila již zmíněná Kateřina Krumpálová. A jak vypadají kompletní výsledky?

V mužské části naší tradiční ankety to vypadalo většinu času stejně. Na první pozici se střídali Ladislav Pokorný s Jaromírem Šišou, chvíli byl první loňský vítěz ankety – Vladimír T. Gottwald, a kdyby čtenáři do finále neposlali Jiřího Maye, dopadla by anketa patrně stejně jako loni, kdy všichni tři jmenovaní byli v nejlepší trojici. Pozadu navíc nezůstával ani Tomáš Vodvářka. První ale může být jen jeden a Jiří May vedl svou kampaň tak dobře, že vyhrál. Loňský vítěz bral letos čtvrté místo, což vlastně jen ukazuje, že uspět v anketě může skutečně každý, kdo má blogu iDNES.cz co nabídnout.

Jak vypadají kompletní výsledky?

Víc než polovinu trvání ankety to vypadalo, že letos budeme mít vypravěčku roku, a to konkrétně vypravěčku z Velvar. Zdeňka Ortová vedla s poměrně vysokým náskokem, a protože ve finále letos nebyl loňský vítěz ankety – David Vlk, čekalo se vlastně na to, kdo Zdeňku na bedně doplní, zda Jaromír Šiša, nebo Vladimír T. Gottwald. Své příznivce má i loňský držitel Ceny redakce Miroslav Pavlíček a samozřejmě úspěšná spisovatelka Danka Štoflová. Vše znovu rozhodli příznivci Jiřího Maye.

Jak vypadají kompletní výsledky?

Jenže to samozřejmě není vše. Aby byl letošní Bloger roku kompletní, musí být i Cena redakce. Jejího držitele už i letos známe, jméno prozradíme jako vždycky až na předávání cen - můžeme ale připomenout, že do nejužšího výběru se dostali třeba Martin Irein, Jiří May, Jiří Turner nebo Jana Kozubíková.

Kdo cenu dostane, se dozvíte na tradičním blogerském večírku. Kdo se ještě nepřihlásil, může se přihlásit ZDE.

Jako vždycky bude na místě naše dvorní fotografka Anna Kristová. Ta může na přání nafotit profilové fotografie s pozadím iDNES.cz.

A také musíme znovu připomenout, co vlastně vítězové dostanou: letos blogeři soutěžili o vouchery od nakladatelství ARGO – našeho milého partnera celé soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií navíc dostanou tradiční skleněné íčko. Stejné íčko dostane i držitelka nebo držitel Ceny redakce.

Vyhrává také desítka lidí, kteří hlasovali v nominacích i finále ankety. Ti, kdo budou vylosováni vítězi jednotlivých anket, se mohou taktéž těšit na ceny od partnera soutěže, nakladatelství ARGO, kterému za spolupráci rádi a moc děkujeme.

Sluší se poděkovat soutěžícím, hlasujícím i čtenářům, kteří dělají blog blogem. Příští rok bude Bloger roku jubilejní, v květnu 2027 totiž budeme slavit 20 let založení zdejšího blogu a to je v době internetu už skutečná rarita. Těšíme se, že u toho budete s námi, a s některými z vás se těšíme na viděnou na večírku! Pro ty ostatní níže připomínáme, jak vypadal ten poslední.

Vaši admini


Autor: Blog Info | úterý 9.6.2026 10:45 | karma článku: 13,24 | přečteno: 379x

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