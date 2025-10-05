Blogeři k volbám: Ať se Babiš předvede!
Martin Mařák
Ať se Babiš předvede
„Hlas lidu rozhodl, mí spoluobčané masivně zvolili hnutí ANO a já jako demokrat jejich rozhodnutí samozřejmě akceptuji.“
Zbyšek Hlinka
Téměř dva miliony lidí podporují zločince
„Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.“
Jakub Černý
Poslední triumf Václava Klause nad Milošem Zemanem
„Jsou to možná dvě nejvýznamnější jména formující polistopadovou politiku, odvěcí nepřátelé, v soukromí přátelé, svedli svůj poslední souboj a pro Zemana to vůbec nedopadlo dobře.“
Emrich Sonnek
Vláda končí. Přijde lepší?
„Letošní volby do poslanecké sněmovny nakonec dopadly lépe, než jsem očekával. Volební účast byla vyšší než několika předchozích a vyšplhala se na téměř šedesát devět procent.“
Pavel Ďuran
Voliči v ČR nejenom, že zachránili tento můj blog, ale zachránili mi i život. Děkuju!
„Před řadou měsíců jsem slíbil, že jestli SPOLU vyhraje tyto volby, zbaštím vlastní notebook a už na tento blog nenapíšu ani řádku.“
Tomáš Flaška
Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky
„Národ rozhodl, je nutno to akceptovat a pogratulovat vítězům. Na druhé straně je poněkud pod úrovní vysmívat se poraženým.“
Josef Nožička
I blamáž s eDoklady je vizitkou odcházející Fialovy vlády
„S ohledem na to, jak se koalice Spolu, STAN a Pirátů za uplynulé čtyři roky předvedla, byli na ni voliči ještě velmi hodní.“
Lukáš Burget
Vážení přátelé, ANO!
„Strana Andreje Babiše výrazně zvítězila, protože vybudovala koncept catch-all party, který evidentně v České republice vítězí nad konceptem ideologickým.“
Vlastimil Fürst
Nestačilo!
„Na volebním mítinku Spolu jsem okřikl hlučné marxistické demonstranty, že komunistů (už) stačilo. Výsledek 4,3 % mi dává za pravdu.“
Filip Vracovský
Překvapení voleb ? Andrej Babiš na hlavu porazil komunisty ze Stačilo...
„Pomalu se blíží definitivní razítko na výsledky letošních voleb. Konec Světa nenastal, a ani nenastane...“
Blog Info
Fotovideoblog: Jak se předaly ceny Bloger roku 2024
Letošní tradiční sraz blogerů byl jubilejní, blogy totiž slaví dospělost. Proto se ceny Bloger roku předávaly v unikátních prostorech pražské Werichovy vily. Nemohli jste dorazit? O nic nepřijdete, vše jsme zaznamenali!
Blog Info
Anketa u konce. Blogerkou roku Danka Štoflová, blogerem Vladimír T. Gottwald!
Naše tradiční soutěž tentokrát neměla favorita, a tak jsme sami netrpělivě čekali, kdo letos vyhraje nejen anketu samotnou, ale také ceny od našeho partnera – nakladatelství Argo. Uspěl i váš oblíbenec?
Blog Info
Pozvánka: vyhlášení Blogera roku 2024
Vážené blogerky, vážení blogeři, i v tomto roce bychom vás rádi pozvali na každoroční vyhlašovací večírek.
Blog Info
Je tu finále Blogera roku 2024. Podpořte své favority v anketě a vyhrajte!
Nominační fáze ankety skončila a vy – čtenářky a čtenáři blogu iDNES.cz – jste rozhodli o tom, kdo se letos může ucházet o vítězství v tradiční anketě portálu iDNES.cz. Ceny od partnera, nakladatelství Argo, můžete získat i vy!
Blog Info
Začal Bloger roku 2024. Nominujte své oblíbence a vyhrajte!
Znovu po roce je tu tradiční anketa blogu iDNES.cz, ve které rozhodnete o tom, který z blogerů byl v roce 2024 nejlepší, nejplodnější, nebo zkrátka jen oblíbený. Zahrajte si a zkuste získat voucher od vydavatelství Argo!
