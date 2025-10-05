Blogeři k volbám: Ať se Babiš předvede!

Volby skončily, přichází povolební matematika. Co si blogeři iDNES.cz myslí o výsledcích hlasování a o tom, co bude následovat?

Martin Mařák
Ať se Babiš předvede
„Hlas lidu rozhodl, mí spoluobčané masivně zvolili hnutí ANO a já jako demokrat jejich rozhodnutí samozřejmě akceptuji.“

MAFRA: Petr Topič

Zbyšek Hlinka
Téměř dva miliony lidí podporují zločince
„Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.“

Jakub Černý
Poslední triumf Václava Klause nad Milošem Zemanem
Jsou to možná dvě nejvýznamnější jména formující polistopadovou politiku, odvěcí nepřátelé, v soukromí přátelé, svedli svůj poslední souboj a pro Zemana to vůbec nedopadlo dobře.“

MAFRA: Anna Kristová

Emrich Sonnek
Vláda končí. Přijde lepší?
Letošní volby do poslanecké sněmovny nakonec dopadly lépe, než jsem očekával. Volební účast byla vyšší než několika předchozích a vyšplhala se na téměř šedesát devět procent.“

Pavel Ďuran
Voliči v ČR nejenom, že zachránili tento můj blog, ale zachránili mi i život. Děkuju!
„Před řadou měsíců jsem slíbil, že jestli SPOLU vyhraje tyto volby, zbaštím vlastní notebook a už na tento blog nenapíšu ani řádku.“

MAFRA: Michal Růžička

Tomáš Flaška
Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky
„Národ rozhodl, je nutno to akceptovat a pogratulovat vítězům. Na druhé straně je poněkud pod úrovní vysmívat se poraženým.“

Josef Nožička
I blamáž s eDoklady je vizitkou odcházející Fialovy vlády
„S ohledem na to, jak se koalice Spolu, STAN a Pirátů za uplynulé čtyři roky předvedla, byli na ni voliči ještě velmi hodní.“

Lukáš Burget
Vážení přátelé, ANO!
„Strana Andreje Babiše výrazně zvítězila, protože vybudovala koncept catch-all party, který evidentně v České republice vítězí nad konceptem ideologickým.“

MAFRA: Alexandr Satinský

Vlastimil Fürst
Nestačilo!
„Na volebním mítinku Spolu jsem okřikl hlučné marxistické demonstranty, že komunistů (už) stačilo. Výsledek 4,3 % mi dává za pravdu.“

Filip Vracovský
Překvapení voleb ? Andrej Babiš na hlavu porazil komunisty ze Stačilo...
„Pomalu se blíží definitivní razítko na výsledky letošních voleb. Konec Světa nenastal, a ani nenastane...“

Autor: Blog Info | neděle 5.10.2025 13:21

Blog Info

  • Počet článků 773
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 7403x
Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Helena Skočová a Věra Žilková. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Průměrný počet aktivních příjemců služby v EU podle čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU za období 1.7.2023 až 31.12.2023 činí 1942019.


 

