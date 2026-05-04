Bloger roku 2025 je tu. Nominujte své oblíbence a vyhrajte!
Loňský rok byl nabitý událostmi. Válka na Ukrajině dál mění náladu Evropy. Blízký východ přepisuje titulky světových médií rychleji, než je stíháme číst. V Česku se řešila politika, změna vlády i ceny pohonných hmot, které zasáhly snad každého.
Přesto si své publikum našly i cestopisy, fotoblogy, recenze nebo obyčejné lidské příběhy – takové, jaké umí vyprávět Jan Pražák nebo Jiří May. To ale není vše! Číst můžete třeba o hokeji, jako v textech Petra Těthala, nebo recenze filmů Daniela Trojana.
Pravidla soutěže
V každé kategorii je možné nominovat tři blogery či blogerky. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři, udělit nominační hlas svému oblíbenému blogerovi či blogerce můžete z kteréhokoli jejich článku. Nekorektní hlasy (např. při mnohonásobném hlasování z jedné IP) budou vyškrtnuty, bloger, kterého by se takové hlasování týkalo, může být vyloučen ze soutěže. Do hlasování nebudou počítány hlasy pro blogery, kteří jsou rozhodnutím redakce nebo z vlastního rozhodnutí mimo hlavní stranu blogu, a hlasy pro blogy administrátorů.
Úplné znění pravidel naleznete ZDE.
Blogeři by mohli soutěžit v mnoha kategoriích, my se ale rádi držíme tradic. Soutěžit se tak bude znovu ve třech. Blogerka roku, Bloger roku a univerzální Vypravěč roku, kde se může prosadit každý, kdo umí zaujmout, rozesmát, naštvat nebo přimět k zamyšlení.
Takže je to opět na vás. Kdo psal nejlépe? Kdo si zaslouží titul blogera roku?
Nominujte, hlasujte, bavte se. Bloger roku 2025 právě začíná.
Jak se hlasuje?
Stejně jako každý rok. Hlasování má dvě kola:
- Nominační kolo: vyberete své favoritky a favority v jednotlivých kategoriích.
- Finále: deset nejúspěšnějších postupuje dál a tam už rozhoduje každý hlas.
Pod každým blogem najdete nominační tlačítko. Kliknete, vyberete kategorii – a hotovo.
Pozor: v jedné kategorii můžete nominovat maximálně tři blogerky/blogery, kteří jsou na hlavní straně. Další nominace už se nezapočítají.
Co můžete vyhrát?
Odměny čekají na blogery i hlasující.
- Vítězové kategorií získají voucher v hodnotě 5 000 Kč od nakladatelství ARGO.
- Druhé a třetí místo získá voucher s nižší hodnotou.
- A odměny čekají i na čtenáře – deset hlasujících, kteří se zapojí do obou kol, bude vylosováno a získá ceny od partnera soutěže.
Jako vždy vyhlásíme také Cenu redakce – jediné ocenění, o kterém rozhodují administrátoři blogu. Jméno výherce si necháme až na tradiční blogerský večírek, prozradit ale můžeme, že ve finálním, velmi živém hlasování byli například Jana Kozubíková, Martin Irein, Jiří May nebo Jiří Turner.
Kdy bude večírek?
Termín oznámíme včas. Už teď však můžeme říct, že se opět vracíme do Žebeerkové Kozlovny na pražském Smíchově, kde jsme prožili několik úspěšných blogerských večírků.
Chcete vidět, jak to vypadalo na loňském večírku? Žádný problém. Pusťte si video, a komu nestačí video, nechť se podívá na fotografie, jež na místě pořídila naše fotografka Anna Kristová.
Bloger roku v číslech:
- Nominační kolo: 04. 05. 2026 – 18. 05. 2026
- Finále: 25. 05. 2026 – 07. 06. 2026
Jak jsme již připomínali, vyhrát můžou i hlasující. Cenu od partnera soutěže, nakladatelství ARGO, obdrží čtenáři, kteří budou hlasovat v obou kolech ankety Bloger roku a dostanou se mezi desítku těch, jež vylosují vítězové jednotlivých anket soutěže Bloger roku.
Přejeme hodně štěstí všem hlasujícím a úspěch všem blogerům.
Vaši admini
Blog Info
Úplná pravidla ankety Bloger roku 2025
Tato úplná, pro anketu závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání ankety na internetové adrese: https://blog.idnes.cz/info/uplna-pravidla-ankety-bloger-roku-2025.Bg26040965
Blog Info
Blogeři k volbám: Ať se Babiš předvede!
Volby skončily, přichází povolební matematika. Co si blogeři iDNES.cz myslí o výsledcích hlasování a o tom, co bude následovat?
Blog Info
Fotovideoblog: Jak se předaly ceny Bloger roku 2024
Letošní tradiční sraz blogerů byl jubilejní, blogy totiž slaví dospělost. Proto se ceny Bloger roku předávaly v unikátních prostorech pražské Werichovy vily. Nemohli jste dorazit? O nic nepřijdete, vše jsme zaznamenali!
Blog Info
Anketa u konce. Blogerkou roku Danka Štoflová, blogerem Vladimír T. Gottwald!
Naše tradiční soutěž tentokrát neměla favorita, a tak jsme sami netrpělivě čekali, kdo letos vyhraje nejen anketu samotnou, ale také ceny od našeho partnera – nakladatelství Argo. Uspěl i váš oblíbenec?
Blog Info
Pozvánka: vyhlášení Blogera roku 2024
Vážené blogerky, vážení blogeři, i v tomto roce bychom vás rádi pozvali na každoroční vyhlašovací večírek.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Letečtí záchranáři hasičů z Brna mají za sebou perné dny, zasahovali i u Morávky
Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny, zasahovali například u rozsáhlého...
Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání
Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech
Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v...
Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti
Do Prahy míří svět, kde si můžete sáhnout na kouzla, která dosud existovala jen ve filmech nebo...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 775
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 7392x
Průměrný počet aktivních příjemců služby v EU podle čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU za období 1.1.2025 až 30.6.2025 činí 1942019.
Jednotné kontaktní místo pro zprostředkovatelské služby
Poučení o zpracování osobních údajů
Zprávy DSA o moderaci naleznete zde
Seznam rubrik
- Rozhovory
- Ankety
- Fotomatiné
- Interesantnosti
- O blogu
- Úspěchy blogerů iDNES.cz
- Letní povídka pro Víkend 2013
- Svět knihy Praha 2013
- Letní povídka pro Víkend 2015
- Setkání blogerů
- Soutěže na blogu
- O čem také blogeři psali
- Svět knihy Praha 2014
- Letní povídka pro Víkend 2014
- Oznámení redakce
- Milníky
- Nebe nad Evropou
- Upoutávka
- Duel
- Různé
- Na Lavičce