Tak se dělá reklama

Od začátku prázdnin jsem už dostala pár SMS s textem: *20 GB LETNÍCH DAT JAKO DÁREK: Rozdáváme radost - rozdáváme 20 GB na léto!....Máte podobnou zkušenost, ale prozatím žádná data zdarma?

Tak se na to kouknem, řekla jsem si a pěkně podle návodu jsem se na slibovanané přilepšení vrhla. Jenže ouha!! Jen co jsem se proklikala na správné místo, bylo mi sděleno, že jakmile se přihlasím k novému „výhodnějšímu“ (jak pro koho) tarifu, data budou. Pro začátek deset a až je spotřebuji, tak dalších deset.

Chápu, že náklady na vše se zvyšují, vše se zdražuje, to je evergreen současnosti. Zcela jistě by každý přijal vysvětlení, že a proč operátor musel zdražit. Proč mi ale věší bulíky na nos spolu s báchorkami o tom, že na základě mé spotřeby mi „vyrobili“ tarif na míru. A zhruba co tři roky mně ho nutí a ohánějí se tím, že je to při tak malém zvýšení ceny nesmírně výhodné. Tak jsem se postupně dostala od 1 GB k 6 GB (taky ale na dvojnásobný poplatek) a poslední nabídka zněla 10 GB. A ačkoliv jsem ještě nikdy oněch 6 GB nespotřebovala úplně, natož abych měla nouzi, nabídka byla prý vypracovaná jen pro mě na základě mé spotřeby a potřeby. A kdybych nebyla hloupá a na nabídku učiněnou telefonicky už v zimě přistoupila, mohla jsem teď mít další desítku zadara. Je jedno, že by mi to bylo na bzum, ten pocit, že to je zadarmo!

Jsem důchodce, nehraji strategické hry – maximálně v čekárně u doktora scrable nebo si vyložím pasiáns. Filmy ve vlaku sleduji přes wifi, protože můj operátor mi dlouhou část trasy do Prahy nedovolí telefonovat, natož využívat data. Běhám sice po venku a lovím kešky, ale na to by mi stačilo i míň, než co mám. Ale pravidelně jsem přesvědčována, že MUSÍM mít víc. A slibují mi další nášup.

Po svém operátorovi nic zvláštního nepožaduji. Jsem mu věrná od samého začátku tisíciletí. Číslo jsem změnila dvakrát, když jsem přišla o mobil, ale kromě SMS zdarma, které jsem dostala prý darem asi před deseti lety, jsem nedostala nikdy žádnou slevu na tarif, vztahuje se na mě tak maximálně zmrzlina či sluneční brýle. Ale každý třetí rok mě doslova lámou, abych přijala nový (next) tarif – ten nej nej nej a mně na míru.

Bude-li to takhle pokračovat a já se nechám zlomit, budu mít v truhle zdarma nejen SMS, ale budu moct surfovat až do konce světa.