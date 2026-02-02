Přijímací zkoušky
Občas nějakého uchazeče tak trochu před zkouškami trénuji, přestože můj názor na „doučování“ je neměnný. Kdo je chytrý a na studium má, ve škole dával pozor a učivo základky zvládl na výbornou či chvalitebou, zkoušky musí udělat. Kdo na studium nemá, i když ho někdo za peníze na přijímačky vydře, stejně je buď neudělá, nebo proleze, ale schod č. 2 – studium bývá nad jeho síly.
Dnešní jednotné zkoušky jsou navíc pestré, a naučí-li se žák pracovat s testy (takové to zadání kdo co nejvíce, nejméně, nejčastěji...), má možnost u některých otázek zaperlit. To za nás!!
I my jsme na gymnázium skládali zkoušky z matematiky a češtiny, ale bylo to mnohem víc hop, nebo trop. Z češtiny se samozřejmě psal diktát. Klasický, diktovaný učitelem, poměrně dlouhý a zapeklitý, a la „zavilí šakali vyli na bílý měsíc“. Chyby se nepočítaly na procenta, ale na kusy. Za čtyři hrubky bývala kule!
Z matiky byly nějaké ty početní příklady – mnohočleny, rovnice, převádění jednotek. Pak nějaká ta geometrie – rýsování a počítání dohromady, žádná brnkačka. A k tomu dvě úlohy slovní typu: švadleny šily, vlaky/ auta jely. Pro mě strašák a předmět nočních můr. Ti starší si jistě vzpomenou na příručku pro uchazeče o studium, autorem které byl František Běloun, se kterou jsme snad i spali, ale nad kterou vítězili jen ti nej nej matematici. Strávila jsem s ní rok života, ale zůstávala pro mě záhadou. Taky to podle toho dopadlo. Hlásila jsem se na humanitní větev, kde nebyla matematika povinným maturitním předmětem, ale jedním z hlavních zůstávala i tam. Doufala jsem, že mě spasí čeština. I stalo se. Češtinu jsem napsala bez chyb (dodnes se tomu divím, při tom stresu). Zato matiku jsem totálně podělala. Naše základka měla společnou jídelnu s gymnáziem, sídlily ve stejné budově, ale na patře jsme se nepotkávali. Když jsme šli po zkouškách z oběda, trochu mě proto překvapili dva profesoři z gymnázia, kteří znali mou kamarádku. Ptali se jí, kdo je ta exotka, co je expertem na češtinu a trotl na matiku, a ona jim ukázala na mě. Dlouho si mě s úžasem prohlíželi.
Dneska na to vzpomínám s úsměvem, ale tehdy – Kdyby se skládaly státní zkoušky a nestalo by se to, co mi na maturitním večírku prozradil jeden z profesorů, tak jsem dnes nanejvýš prodavačkou. Když viděli mé výsledky z mateřského jazyka, přepočítali ještě několikrát mou matematiku a za „dílčí úspěchy v postupu při řešení úloh“ našli ještě nějaké bodíky, aby to stačilo aspoň na čtyřku a já mohla být přijata. Chválapánubohu. Žádná druhá, ani třetí, natož pátá škola na přihlášce nebyla. Kdo u přijímaček neuspěl, toho zařadili do „nějakého“ učebního oboru. Být dělník bylo v té době nejvíc, takže jakýkoliv protest byl marný.
Dnešním adeptům držím palce, ať nejen dobře vyberou školu, ale zvládnou nástrahy dne ve stresu a ukáží, co umějí.
Jaroslava Indrová
