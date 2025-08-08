Konec střídavé a výlučné péče. Rozvodová novela změní spory o děti...
Četla jsem o případu, kdy otec – ke kterému měla dcera negativní vztah – od malinka žila s matkou, která na otci nenechala nit suchou – vysoudil hodinu týdně se svou dcerou pod dozorem OSPODu. Z pozice otce k ničemu – jak chcete zaujmout naštvaného puberťáka, masírovaného roky druhou stranou, že otec je blb, a z pozice puberťáka „vopruz“ a „za trest“?!
A ze svého okolí znám dokonce případ, kdy matka – vysokoškolačka – několik let týraná svým manželem, který ji dohnal až na psychiatrii, se konečně odhodlá a uteče od něj. Protože ji manžel sice týral psychicky i fyzicky, ale malému synkovi neublížil, snažila se i po rozvodu, kterého nakonec dosáhla, aby jeho vztahy s otcem byly co nejlepší. Protože rozvodem přišla o vše a začínala úplně od začátku, její finanční situace byla zlá, přihlásily se zdravotní problémy, ty vyvolávaly následně problémy i u syna, který mezitím nastoupil do školy. Kolotoč problémů trval několik let, a když už to vypadalo, že všechno spěje k zářné budoucnosti, uštvaná matka chytila od syna těžkou virózu a skončila v nemocnici. Před tím ale požádala tatínka, aby se o syna postaral.
Čekáte happy end? Nebude, naopak. „Mazaný Filip“ se o synka postaral tak dokonale, že u soudu, na který se během matčiny hospitalizace obrátil, chlapec stále opakoval, že chce být u tatínka, protože maminka mu nedávala najíst (je to takové pěkně oplácané dítě), musel jí dávat své kapesné, doma neuklízela, neprala a nechala ho chodit špinavého. A navíc mu nic nekoupila, tatínek ano – mobil i tablet. A co je na tom nejzajímavější? Paní soudkyně tomu, aniž by si to zřejmě jakkoliv ověřila, třeba u nezaangažovaného člověka, všemu uvěřila, matce dítě odebrala, poslala ji na vyšetření, která měla rozhodnout, zda (čtyřicetiletá právnička) je schopná se postarat o osmileté dítě, které až dosud vychovávala, a zakázala jí se s ním stýkat. Teprve když přišly posudky od specialistů, byl jim povolen hodinový styk pod dozorem dvacetileté slečny z OSPODu podobně jako onomu tatínkovi. Dítě bylo soudně přiřčeno muži, který byl podmíněně odsouzen za týrání manželky, syna většinou nevychovává, protože povolání ho odvádí na delší čas do zahraničí. Dítě svěřuje své matce, které žije s partnerem v malém bytě, dítě tam nemá ani svůj stůl, kde by mohlo dělat úlohy, ba ani postel. Ale je tam spokojené, protože babička s dědou se o něho v podstatě nestarají, řídí se heslem „nechat žít“. Tatínek ho naučil počítačové hry – ty ho prý jednou dobře uživí, škola je na houby – podívej se na matku. Školy má a k čemu jí to je. Proč by takové dítě toužilo vrátit se k matce, které ho miluje, ale chce po něm, aby doma pomáhal, aby si četl, aby chodil včas spát, aby nemluvil vulgárně, aby odložil tablet... Prostě prudička! To u babičky je to jiný kafe!
Maminka to nevzdává, bojuje jak lvice, ale jde to těžko – proti blahobytu, nicnedělání a drsnosti je láska a sebeobětování jako Popelka proti zlé sestře. A instituce, která je tu od toho, aby pomohla, nepomůže, spíš uškodí.
Stále si myslím, že peníze naše soudce nestrannými neudělají. Mají peněz dost, ale nenechají se ošidit ani o dva haléře – prý z principu. Tak proč – jen tak z principu – nejsou OPRAVDU objektivní a nestranní? Proč často rozhodují na „první dobrou“, aniž by viděli pod povrch? Je to v lidech!! Není to „o profesi“, je to opravdu v lidech. I kdyby všichni právníci, ve všech oborech a specializacích se koupali v penězích a tapetovali si jimi zdi jako Jan Dítě, lepšími lidmi je to neudělá. Buď jimi jsou a soudí i srdcem, nebo ne. A pak ani slovíčkaření v zákonech změny nepřinese.
Jaroslava Indrová
Tak se dělá reklama
Od začátku prázdnin jsem už dostala pár SMS s textem: *20 GB LETNÍCH DAT JAKO DÁREK: Rozdáváme radost - rozdáváme 20 GB na léto!....Máte podobnou zkušenost, ale prozatím žádná data zdarma?
Jaroslava Indrová
Maturita? Maturita!
Venku je sice zima „jako na Sibiři“, ale kaštany vesele kvetou. Podle kolegyně bioložky nevyšší čas, aby začaly ústní maturity.
Jaroslava Indrová
Jsme češi, ale neumíme Česky
Nevím, jestli pan ministr někdy opravoval středoškolákům diktáty z češtiny nebo maturitní slohy. Ale asi ne, protože jinak by nemohl navrhnout angličtinu od první třídy.
Jaroslava Indrová
Pohádka o chlapečkovi a škole
Byl jednou jeden chlapeček a ten měl spoustu trápení s dospělými. I proto se moc těšil na školu. Chtěl mít jedničky a hvězdičky a sluníčka, ale byl moc často nemocný, a tak začaly přibývat spíš černé puntíky a prasátka.
Jaroslava Indrová
Stáří se prodraží
Včera jsem si byla koupit kapky do očí, které mi doporučil lékař. Věděla jsem, že nepatří k nejlevnějším, ale cena, kterou vyřkla lékárnice, mi vyrazila dech.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů
Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek. Bylo mu...
Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun...
Vyrazte, než bude pozdě. Houby mají mimořádné podmínky, rostou hlavně hřiby
Na cestu do lesa svítí houbařům zelená. Doslova. Podle mapy pravděpodobného růstu hub je na většině...
Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině
Sledujeme online USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Uvádí...
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
- Počet článků 384
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1883x
Seznam rubrik
Oblíbené blogy
- Iva Procházková
- Šárka Razýmová