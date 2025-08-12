Koleje máme, ale přecpané silnice lákají víc
Vzpomínám, že v létě či v době zimní lyžařské sezóny bylo město plné, lokálka z Kunčic do Vrchlabí byla vždy narvaná k prasknutí. Vlaky mívaly zpoždění, když vám ujel přípoj, zůstali jste trčet na nádraží, kde nebylo nic. Ale protože nejvyšší české hory si oblíbili hlavně Pražáci, kteří přijížděli po silnici, i když ty byly k pláči – nejen samá zatáčka, ale také samá díra – vlaky naplňovali hlavně studenti a rodiny s dětmi.
I dnes se jezdí do Krkonoš, Vrchlabí se snaží přilákat turisty – nový bazén, fotbalový stadion. Ale hlavní problém je DOJET.
Silnice jsou ve stavu poněkud lepším než dřív – hlavně ve směru od Prahy. Ale ty vlaky! Když jsme v sedmdesátých letech dojížděli na moravské univerzity, byl to přecpanými vlaky horor. Pohodlnější varianta - dálkovým autobusem byla pro nás studenty drahá, ale existovala. Cesta byla nekonečná, spojení nejisté. Člověk by čekal, že v jednadvacátém století to bude lepší. Ano, hlavní trasa Praha – Ostrava se vylepšila. Takovým Pendolínem či Comfort Jetem je to nejen rychlé, ale i pohodlné. Je třeba ovšem i zde počítat s neustálými výlukami jako na D1. Ale jedete-li po trati vedlejší, zas tak moc se toho k lepšímu nezměnilo.
Když jsem jela na oblíbený babinec loni na podzim, nebyla to žádná sláva, ale spojení z doby „totáče“ zůstalo v podstatě zachované. Cesta z Pardubic do Vrchlabí obnáší dva přestupy. Z Brna či Ostravy do Pardubic je to nádhera, ale tam začíná oblíbený horor. Vloni – i když trať z Pardubic do Liberce provozuje Arriva – to ještě šlo. Že naši předkové nepostavili koleje tak, aby neobjížděly kraj, s tím nic nenaděláme, ale abyste museli podnikat exkurzi po Královéhradeckém kraji, to je síla. Netušila jsem, že z Pardubic do Vrchlabí se jede přes Trutnov, že vás vlak vyklopí v Kunčicích nad Labem, kam dojel přes Dolní Brannou a vy si přestoupíte na autobus jedoucí přes Brannou Dolní i Horní. Některé vlaky vás vyhodí už ve Dvoře Králové a pokud nemáte v úmyslu vyrazit si na safari, nasednete na autobus a projedete se více než hodinu po okolních vsích – ač na nejbližším ukazateli stojí Vrchlabí 33 km.
Dráhy si stěžují na nevytíženost, ekologové lamentují nad tím, jak naše auta ničí přírodu, ale dostáváme se do doby, kdy bez auta to prostě nepůjde. Na jedné straně výkladní skříň – páteřní trasa a na druhé rušené trati, zastávky bez obsluhy (ale ano, klidně si „cvaknu“ lístek ve vlaku, když to bude jednotný systém a nebudu tápat, jak na to), překombinované spojení. A když k tomu přidáme problémy staré jako železnice sama – opravy, výluky, poruchy... Naši potomci už vlaky znají spíš jako atrakci (jízda historickým vlakem, výstava lokomotiv...), málem nevědí, jak otevřít dveře a nastoupit. Spousta se toho opravilo, ale spousta věcí zůstává jednou nohou v minulém století. Tak třeba jízdní doba z Ostravy do Vrchlabí je 5 – 7 hodin. Údajně existuje 7 spojení, ale jen tři z toho nejsou „okružní“. Ta tři spojení existovala už za totáče a 7 hodin byla doba, se kterou jsme počítali i my.
Tak nevím. Časy se mění, ale jsou místa, na které Bůh zapomněl.
Jaroslava Indrová
