Hrajme fair play

Pojmy jako korektnost, slušnost, respekt se pomalinku vytrácejí nejen z naší politické scény, ale i z běžného života. Není se vlastně čemu divit.

Exministryně Eva Decroix – cituji z textu Marka Veselého „... se po nedělní demonstraci podivovala nad tím, jak koalice Spolu, potažmo ODS, mohla prohrát volby. Současnou vládu pak exministryně spravedlnosti označila za „svoloč“.“

Paní Decroix ve mně coby členka vlády zanechala dojem neutrální, ale od prohraných voleb se změnila a nelze říct že k lepšímu. Je asertivní až agresivní, tvrdě kritizuje opozici, nejde daleko pro slovíčko hrubšího rázu a teď přitvrdila ještě víc. Trošku ji může omluvit snad jen to, že je ještě mladá a ruštinu ve škole neměla, Ale jako přitěžující okolnost mi přijde fakt, že původně studovala učitelství a potom práva. Oba obory by měly vychovávat slušné lidi, kteří vědí, co je respekt k názoru druhých lidí.

Odmysleme si, komu fandím – ať je to „Losna“, nabo „Mažňák“, nelíbí se mi hrubost v médiích. Možná jí byl inspirací Jiří Kodet v Pelíšcích, ale i ten halekal na Rusy poměrně slušnou nadávku (blázni, hlupáci), ale svoloč, to už je jiný kalibr! Jak chceme po dětech, aby se k sobě chovaly zvořile, aby nebyly vulgární, prostě jak z nich chceme vychovat slušné lidi? Neměli bychom jim jít příkladem? A hlavně ti „nahoře“, co jsou vidět?

Podobně agresivně se paní exministryně chovala i v pořadu Máte slovo. Je vidět, že je to inteligentní paní, často používá ironii a drsný sarkasmus, ale nebyla bych si tak jistá, že ostatní jsou blbci a nedojde jim, že je vlastně každým druhým slovem uráží. V podobném stylu se totiž nesla i omluva uražené koalici. V podstatě jen svou kritikou cílila na slabá místa s cílem trefit se a zasáhnout citlivé místo, nikoliv konstruktivně hodnotit.

Opakuji, že nezáleží na tom, jestli jsem přívrženec koalice, či opozice, či koho jsem volila, ale mně osobně záleží na tom, abych žila ve státě slušných lidí. Aby naši politici nedestruovali tuto zem, ale aby se snažili její obyvatele stmelit. Problémů máme dost, a má-li někdo přebytek energie, je na první pohled zřejmé, že je si ji kde vybít, aby to mělo smysl. Není třeba s ní plýtvat na urážení soupeřů. Je to nesportovní, což bude platit i po skončení olympiády. Tak hrajme fair play!

Autor: Jaroslava Indrová | pondělí 9.2.2026 15:59

Jaroslava Indrová

Jsem učitelka, která  i po dlouhé praxi učí ráda. 

