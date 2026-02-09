Hrajme fair play
Exministryně Eva Decroix – cituji z textu Marka Veselého „... se po nedělní demonstraci podivovala nad tím, jak koalice Spolu, potažmo ODS, mohla prohrát volby. Současnou vládu pak exministryně spravedlnosti označila za „svoloč“.“
Paní Decroix ve mně coby členka vlády zanechala dojem neutrální, ale od prohraných voleb se změnila a nelze říct že k lepšímu. Je asertivní až agresivní, tvrdě kritizuje opozici, nejde daleko pro slovíčko hrubšího rázu a teď přitvrdila ještě víc. Trošku ji může omluvit snad jen to, že je ještě mladá a ruštinu ve škole neměla, Ale jako přitěžující okolnost mi přijde fakt, že původně studovala učitelství a potom práva. Oba obory by měly vychovávat slušné lidi, kteří vědí, co je respekt k názoru druhých lidí.
Odmysleme si, komu fandím – ať je to „Losna“, nabo „Mažňák“, nelíbí se mi hrubost v médiích. Možná jí byl inspirací Jiří Kodet v Pelíšcích, ale i ten halekal na Rusy poměrně slušnou nadávku (blázni, hlupáci), ale svoloč, to už je jiný kalibr! Jak chceme po dětech, aby se k sobě chovaly zvořile, aby nebyly vulgární, prostě jak z nich chceme vychovat slušné lidi? Neměli bychom jim jít příkladem? A hlavně ti „nahoře“, co jsou vidět?
Podobně agresivně se paní exministryně chovala i v pořadu Máte slovo. Je vidět, že je to inteligentní paní, často používá ironii a drsný sarkasmus, ale nebyla bych si tak jistá, že ostatní jsou blbci a nedojde jim, že je vlastně každým druhým slovem uráží. V podobném stylu se totiž nesla i omluva uražené koalici. V podstatě jen svou kritikou cílila na slabá místa s cílem trefit se a zasáhnout citlivé místo, nikoliv konstruktivně hodnotit.
Opakuji, že nezáleží na tom, jestli jsem přívrženec koalice, či opozice, či koho jsem volila, ale mně osobně záleží na tom, abych žila ve státě slušných lidí. Aby naši politici nedestruovali tuto zem, ale aby se snažili její obyvatele stmelit. Problémů máme dost, a má-li někdo přebytek energie, je na první pohled zřejmé, že je si ji kde vybít, aby to mělo smysl. Není třeba s ní plýtvat na urážení soupeřů. Je to nesportovní, což bude platit i po skončení olympiády. Tak hrajme fair play!
Jaroslava Indrová
Přijímací zkoušky
Včera nastal den D, den, kdy rodiče deváťáků mohou odeslat přihlášky svých dětí na vybranou školu. Až do konce února mají čas na rozmyšlenou, ale většina to tam „hodí“ hned.
Jaroslava Indrová
Konec střídavé a výlučné péče. Rozvodová novela změní spory o děti...
Je to prosté, elegantní, bude to růžové nádherné... Znesváření rodiče se přestanou hádat, přestanou poštvávat děti proti druhému rodiči, soudci budou okamžitě rozhodovat naprosto spravedlivě a podle zdravého rozumu. Nebo ne?
Jaroslava Indrová
Tak se dělá reklama
Od začátku prázdnin jsem už dostala pár SMS s textem: *20 GB LETNÍCH DAT JAKO DÁREK: Rozdáváme radost - rozdáváme 20 GB na léto!....Máte podobnou zkušenost, ale prozatím žádná data zdarma?
Jaroslava Indrová
Maturita? Maturita!
Venku je sice zima „jako na Sibiři“, ale kaštany vesele kvetou. Podle kolegyně bioložky nevyšší čas, aby začaly ústní maturity.
Jaroslava Indrová
Jsme češi, ale neumíme Česky
Nevím, jestli pan ministr někdy opravoval středoškolákům diktáty z češtiny nebo maturitní slohy. Ale asi ne, protože jinak by nemohl navrhnout angličtinu od první třídy.
