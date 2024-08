Digitalizace po česku

„Stavební úřady a stavebníci z řad veřejnosti budou mít systémy k dispozici v červnu 2024. Prý se všechny žádosti sloučí do jedné, vše se zjednoduší, řízení se zkrátí. Jenže, jako už po tolikáté, skutek utek.

„Jednotlivé samosprávy se v tomto ohledu nebudou muset obávat jakékoliv zátěže.“ Ale, máme tady půlku srpna a stížností na nový systém, který měl začít naplno fungovat 1. 7., neubývá, naopak přibývají. Mnohé stavby musely být odložené, lidem tečou nervy, úředníci zuří, jen pan ministr Bartoš zachovává klid. „Digitalizaci jsme trošku podcenili.“ Ale odstoupit nehodlá, protože prý neví, čemu by to pomohlo.

Vzpomeňme na dobu covidovou a digitalizaci systémů ve zdravotnictví.. Něco fungovala částečně, něco vůbec a jak dlouho trvalo, než si to „sedlo“.

Mnoho mých bývalých studentů pracuje v oblasti IT a hodně z nich přiznávalo, že si obor vybírali s očekáváním nadprůměrných odměn. Dnes už prý se běžný ajťák v penězích netopí, ale pořád mu je učitelský plat k smíchu. Každý zaměstnanec dostává při podpisu pracovní smlouvy tzv. náplň práce. Že by dobře placení pracovníci v IT byli výjimkou? Podepisuje-li se smlouva o provedení práce, jsou její součástí i sankce za její nedodržení. Čím vyšší odměna, tím tvrdší sankce. V IT to neplatí? Co v IT, ale na ministerstvu pro místní rozvoj?

Chyby prý jsou postupně odstraňovány. „Hovořit po měsíci fungování systému o nějaké katastrofě podle mě není správné,“ sdělil pan ministr tisku. V ten moment jsem si ho představila, jak sedí s manželkou v luxusní restauraci, kde ceny sahají k výšinám, a dostane jídlo k nejídlu. Na jeho stížnost ho distigovaný číšník ubezpečí, že na odstranění problému se pracuje a postupně se vše vylepšuje.

Řekněte někomu, kdo se těšil, jak to s povolení stavby jeho rodinného hnízdečka poběží jako na drátkách a místo toho běhá od čerta k ďáblu či čeká a čeká…

Když politická opozice volala po odvolání Ivana Bartoše z postu ministra, ohradil se, že by to k ničemu nevedlo, dokonce v jednom rozhovoru tvrdil, že se s „drobnými problémy při spuštění systému počítalo.“ Nechápu to, jak mohu připravovat něco nového, od čeho si všichni (mnou v tom utvrzovaní) slibují spoustu vychytávek a vylepšení systému stávajícího, připravovat s tím, že očekávám potíže. Jak by pan ministr reagoval na podobná slova lékaře před závažnou operací? Smířil by se s tím, že problémy, které všichni očekávají, se budou postupně odstraňovat? A šel by do toho vůbec? Opozice naopak tvrdí, že problémy s digitalizací stavebního řízení mohou přinést miliardové ztráty.

Nějak tomu nerozumím. Nedokážu si představit, jak by mí šéfové reagovali, kdybych odevzdala polovičatou práci. Kdyby se to opakovalo, asi by se se mnou rozloučili. Ale pan ministr má prý před sebou ještě hodně práce, nemůže proto odejít. V tomto případě si myslím, že odejít může s klidem, už několikrát totiž ukázal, že na to asi nemá. Kdyby byl mužem na svém místě, tak podobné chyby nedopustí. A když už by k něčemu podobnému došlo, jako chlap by měl přijmout zodpovědnost. Je sice Pirát, ale už není žádný plavčík.

P. S. Včera ve zprávách jsem zaslechla pana ministra „slibovat“, že do konce roku by to mohlo být v cajku… Ha, ha…