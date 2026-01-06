Zbraně na dluh, režim pryč: Putinova venezuelská katastrofa
Příběh rusko-venezuelského partnerství se dlouhá léta prodával jako důkaz globální síly Kremlu. Moskva dodávala Caracasu zbraně, úvěry a politickou podporu, zatímco venezuelský režim sliboval loajalitu a dlouhodobé spojenectví. Jenže za velkými slovy se skrývala jednoduchá realita: Rusko posílalo techniku a peníze do země, která už tehdy směřovala k ekonomickému kolapsu.
Mezi lety 2006 a 2014 Venezuela nakoupila v Rusku vojenskou techniku přibližně za 10 miliard dolarů. Šlo o stíhačky Su-30, tanky T-72, vrtulníky Mi-17, systémy protivzdušné obrany S-300 a tisíce kusů další výzbroje. Podstatné je, že značná část těchto dodávek nebyla zaplacena. Moskva poskytla Caracasu státní úvěry s vírou, že „přátelský režim“ dluh časem splatí.
To se nikdy nestalo.
Venezuela už před deseti lety přestávala zvládat základní finanční závazky. Produkce ropy, na níž je stát existenčně závislý, klesla z více než 3 milionů barelů denně na přibližně 1,1 milionu v roce 2025. Inflace dosahovala absurdních hodnot, státní rozpočet se rozpadal a země se ocitla pod tvrdými sankcemi. Splácení ruských dluhů se v takové situaci stalo čistou fikcí.
Rusko přesto pokračovalo. Dluhy se restrukturalizovaly, termíny odsouvaly a Kreml opakoval, že Venezuela je „strategický partner“. Ve skutečnosti šlo o klasický příklad politické slepoty: Moskva si pletla osobní vztahy s režimem za ekonomickou realitu.
Zlom přišel ve chvíli, kdy byl Nicolás Maduro zadržen během americké operace a jeho mocenská pozice se fakticky zhroutila. V ten okamžik se ukázalo, jak prázdná byla celá ruská sázka. Režim, který měl garantovat návrat investic, zmizel. Zůstaly jen zbraně ve skladech a dluh, který dnes nikdo nechce převzít.
Podle odhadů má Venezuela celkový zahraniční dluh ve výši 150 až 170 miliard dolarů. Rusko je jen jedním z mnoha věřitelů — a rozhodně ne tím, kdo má nejlepší právní pozici. I kdyby došlo k nové restrukturalizaci, reálná návratnost ruských pohledávek bude minimální. V praxi to znamená, že miliardy dolarů odepsané za venezuelské zbraně jsou s vysokou pravděpodobností ztracené navždy.
Abychom si to přeložili do srozumitelnější řeči: deset miliard dolarů odpovídá přibližně několika letům financování regionální zdravotní péče v Rusku, tisícům škol nebo desítkám tisíc bytů. Místo toho skončily tyto peníze v autoritářském režimu na druhém konci světa, který se zhroutil rychleji, než Kreml čekal.
Případ Venezuely není výjimkou, ale učebnicovým příkladem toho, jak funguje ruská zahraniční politika. Rozhodnutí se nedělají podle ekonomické logiky, ale podle ideologie, osobních vazeb a potřeby demonstrovat „velmocenský status“. Pokud se sázka povede, Kreml se chválí. Pokud selže, ztráty se tiše rozplynou ve státním rozpočtu.
Venezuela tak dnes není symbolem ruského vlivu, ale varováním. Ukazuje, že když se státní politika změní v hazard, neplatí za něj ti, kdo ho řídí z Kremlu, ale obyčejní lidé, kteří o těchto miliardových dobrodružstvích nikdy nerozhodovali.
Cílem mého blogu je pomoci lidem pochopit, co se děje v Rusku a jaké jsou příčiny a důsledky těchto událostí.