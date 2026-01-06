Zbraně na dluh, režim pryč: Putinova venezuelská katastrofa

Rusko utopilo ve Venezuele nejméně 10 miliard dolarů. Ty peníze jsou pryč. Zbraně zůstaly. Spojenec zmizel. A účet, jako obvykle, nezaplatí ti, kdo o téhle „strategické spolupráci“ rozhodovali, ale ruští daňoví poplatníci.

Příběh rusko-venezuelského partnerství se dlouhá léta prodával jako důkaz globální síly Kremlu. Moskva dodávala Caracasu zbraně, úvěry a politickou podporu, zatímco venezuelský režim sliboval loajalitu a dlouhodobé spojenectví. Jenže za velkými slovy se skrývala jednoduchá realita: Rusko posílalo techniku a peníze do země, která už tehdy směřovala k ekonomickému kolapsu.

Mezi lety 2006 a 2014 Venezuela nakoupila v Rusku vojenskou techniku přibližně za 10 miliard dolarů. Šlo o stíhačky Su-30, tanky T-72, vrtulníky Mi-17, systémy protivzdušné obrany S-300 a tisíce kusů další výzbroje. Podstatné je, že značná část těchto dodávek nebyla zaplacena. Moskva poskytla Caracasu státní úvěry s vírou, že „přátelský režim“ dluh časem splatí.

To se nikdy nestalo.

Venezuela už před deseti lety přestávala zvládat základní finanční závazky. Produkce ropy, na níž je stát existenčně závislý, klesla z více než 3 milionů barelů denně na přibližně 1,1 milionu v roce 2025. Inflace dosahovala absurdních hodnot, státní rozpočet se rozpadal a země se ocitla pod tvrdými sankcemi. Splácení ruských dluhů se v takové situaci stalo čistou fikcí.

Rusko přesto pokračovalo. Dluhy se restrukturalizovaly, termíny odsouvaly a Kreml opakoval, že Venezuela je „strategický partner“. Ve skutečnosti šlo o klasický příklad politické slepoty: Moskva si pletla osobní vztahy s režimem za ekonomickou realitu.

Zlom přišel ve chvíli, kdy byl Nicolás Maduro zadržen během americké operace a jeho mocenská pozice se fakticky zhroutila. V ten okamžik se ukázalo, jak prázdná byla celá ruská sázka. Režim, který měl garantovat návrat investic, zmizel. Zůstaly jen zbraně ve skladech a dluh, který dnes nikdo nechce převzít.

Podle odhadů má Venezuela celkový zahraniční dluh ve výši 150 až 170 miliard dolarů. Rusko je jen jedním z mnoha věřitelů — a rozhodně ne tím, kdo má nejlepší právní pozici. I kdyby došlo k nové restrukturalizaci, reálná návratnost ruských pohledávek bude minimální. V praxi to znamená, že miliardy dolarů odepsané za venezuelské zbraně jsou s vysokou pravděpodobností ztracené navždy.

Abychom si to přeložili do srozumitelnější řeči: deset miliard dolarů odpovídá přibližně několika letům financování regionální zdravotní péče v Rusku, tisícům škol nebo desítkám tisíc bytů. Místo toho skončily tyto peníze v autoritářském režimu na druhém konci světa, který se zhroutil rychleji, než Kreml čekal.

Případ Venezuely není výjimkou, ale učebnicovým příkladem toho, jak funguje ruská zahraniční politika. Rozhodnutí se nedělají podle ekonomické logiky, ale podle ideologie, osobních vazeb a potřeby demonstrovat „velmocenský status“. Pokud se sázka povede, Kreml se chválí. Pokud selže, ztráty se tiše rozplynou ve státním rozpočtu.

Venezuela tak dnes není symbolem ruského vlivu, ale varováním. Ukazuje, že když se státní politika změní v hazard, neplatí za něj ti, kdo ho řídí z Kremlu, ale obyčejní lidé, kteří o těchto miliardových dobrodružstvích nikdy nerozhodovali.

Zdroje:

Odkaz

Odkaz

Odkaz

Odkaz

Autor: Ilia Khatskevich | úterý 6.1.2026 17:27 | karma článku: 7,66 | přečteno: 99x

Další články autora

Ilia Khatskevich

Jak se v Rusku rodí nové spontánní protesty: hudbou proti válce

V Rusku se objevuje nový, nečekaný druh protestu – tichý, ale o to hlasitější. Místo transparentů a skandování se lidé scházejí v centru měst, aby zpívali. Ne slogany, ale písně. Písně těch, které režim Vladimira Putina umlčel.

20.10.2025 v 18:38 | Karma: 10,79 | Přečteno: 151x | Diskuse | Politika

Ilia Khatskevich

Jak Putin platí zahraniční mládež a novináře, aby šířili jeho propagandu

Podle dostupných údajů Moskva v roce 2025 investuje rekordní částky do programů, které mají za cíl vytvořit síť loajálních mladých lídrů, novinářů a blogerů v zahraničí.

18.9.2025 v 18:51 | Karma: 13,51 | Přečteno: 212x | Diskuse | Politika

Ilia Khatskevich

Nová hrozba pro Kreml: Nacionalisté nahrazují liberální opozici

V neděli 7. září se v Moskvě odehrála událost, která na první pohled vypadala jako tradiční křesťanský průvod od Chrámu Krista Spasitele k Novoděvičímu klášteru.

12.9.2025 v 16:33 | Karma: 17,22 | Přečteno: 286x | Diskuse | Politika

Ilia Khatskevich

Proč je ruská opozice neúspěšná?

Ruská opozice je slabá. Slabá nejen ve srovnání s vládnoucím režimem Vladimira Putina, ale i v očích vlastních občanů.

21.7.2025 v 14:49 | Karma: 14,17 | Přečteno: 241x | Diskuse | Politika

Ilia Khatskevich

Ruský „trh s dušemi“: Jak soukromí náboráři vydělávají na válce

V Rusku se během války na Ukrajině vytvořil zcela nový „byznys“ – trh s náboráři, kteří za státní peníze lákají muže na frontu.

1.7.2025 v 15:40 | Karma: 13,81 | Přečteno: 221x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.
30. prosince 2025  20:26

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...

Ortopedii benešovské nemocnice v těchto dnech mírně přibylo pacientů

ilustrační snímek
6. ledna 2026  18:05,  aktualizováno  18:05

Ortopedii benešovské nemocnice v těchto dnech mírně přibylo pacientů, ne ve všech případech však...

Čtyřkolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Hasiči pracují na vytažení potopené čtyřkolky u přívozu ve Frymburku asi 50 m...
6. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní čtyřkolka. Na...

Centrem Brna dnes prošel Tříkrálový průvod s dvěma velbloudy

ilustrační snímek
6. ledna 2026  17:53,  aktualizováno  17:53

Od katedrály na Petrově v Brně dnes vyšel Tříkrálový průvod, jehož součástí byli i dva velbloudi a...

Kvůli opravám zvonové stolice utichnou v Plzni do konce ledna zvony katedrály

ilustrační snímek
6. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Na několik týdnů utichne v Plzni vyzvánění zvonů z katedrály svatého Bartoloměje na centrálním...

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Ilia Khatskevich

  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 564x
Rus, žijící v Česku, aktivista a odpůrce Putinova režimu.

Cílem mého blogu je pomoci lidem pochopit, co se děje v Rusku a jaké jsou příčiny a důsledky těchto událostí.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.