Navzdory existenci moderních monitorovacích systémů, které pokrývají v podstatě dění na celé zeměkouli, zůstává kolem války na Ukrajině mnoho zásadních otazníků.

Jedním z těch nejpalčivějších je počet obětí konfliktu, kdy neexistují vlastně žádné oficiální údaje ani jedné ze stran a obrázek je možné si udělat pouze z odhadů externích zdrojů. Tyto zdroje uvádějí čísla až násobně vyšší, než je oficiálně uváděno. Nyní se navíc objevily zprávy o zapojení vojáků ze strany diktátorského režimu Severení Koreje. O čem tato situace tedy může vypovídat?

Vojenská spolupráce Ruska se Severní Koreou je dlouhodobě a navíc v běhu času stále více kritizována. Zapojení vojáků a zbraní ze Severní Koreje svědčí o zoufalství ruských orgánů, které nejsou – navzdory silným slovům - schopny vyřešit své problémy vlastními silami. Tato spolupráce je však důležitá nejen pro Rusko, ale také pro Severní Koreu, která se rovněž snaží maximálně využít „výhod“ současné situace.

Zapojení severokorejských jednotek je jasným znamením hluboké krize ruské armády. Ruská mobilizace nebyla účinná a tisíce Rusů povolaných bez řádného výcviku pouze zvýšily vnitřní nestabilitu a nespokojenost. Ztráty na frontě rostou, zatímco motivace vojáků a jejich bojová efektivita klesá. Putin je nucen obrátit se s žádostí o pomoc na KLDR, protože dostupné lidské zdroje jsou již vyčerpány na maximum. Tento krok vypovídá o slabosti Kremlu a jeho neschopnosti vypořádat se s konfliktem, který trvá již mnohonásobně déle, než se původně předpokládalo.

Na druhé straně, pro Severní Koreu představuje válka na Ukrajině jedinečnou příležitost k politickému a ekonomickému zhodnocení. Pchjongjang doufá, že výměnou za dodávky zbraní a vyslání vojáků získá od Ruska nezbytné zdroje - potraviny, pohonné hmoty a technologie, které jsou klíčové pro udržení režimu Kim Čong-una. Tyto zdroje pomohou KLDR zmírnit dopady mezinárodních sankcí a zlepšit domácí situaci, což vedení země umožní pokračovat v represivní politice. Ve skutečnosti ruské vedení prostřednictvím svého spojenectví s Kim Čong-unem financuje jednu z nejbrutálnějších diktátorských vlád na světě.

Severní Korea by navíc mohla získat přístup k vyspělým ruským vojenským technologiím, což by mělo katastrofální dopad na regionální bezpečnost. Modernizace severokorejské armády díky Rusku by mohla vést k novému kolu závodů ve zbrojení ve východní Asii, které by ohrozilo nejen Jižní Koreu, ale také Japonsko a další země v regionu.

Zapojení zbraní z KLDR svědčí o úpadku ruského obranného průmyslu. Místo, aby se Rusko spoléhalo na vlastní vývoj, je nuceno uchýlit se k zastaralým systémům a munici ze Severní Koreje. Navzdory jednoduchým počtům tyto zbraňové systémy neodpovídají moderním standardům a nejsou schopny radikálně změnit průběh války. Pro zemi, která se kdysi pyšnila svou vojenskou silou, je to jasný krok zpět. Spolupráce s KLDR se stává symbolem degradace ruského vojensko-průmyslového komplexu.

Z krátkodobého hlediska může zapojení severokorejských vojáků a výzbroje pomoci Rusku nahradit nedostatek munice a lidských zdrojů, což mu umožní pokračovat v boji. Tento efekt však bude dočasný a nemůže zásadně změnit poměr sil. Zbraně, které Severní Korea dodá Rusku, přinášejí sice smrt, ale nejsou vysoce přesné ani technologicky vyspělé, což nepřispívá k vítězství na bojišti. Navíc i když Severní Korea poskytne své vojáky, jejich účast ve válce spíše konflikt prodlouží, než aby vedla k rychlému rozhodnutí.

V konečném důsledku, jedním z nejznepokojivějších důsledků této spolupráce je zvýšení vojenské síly Severní Koreje, která představuje nové hrozby pro Jižní Koreu. Jakékoli zvýšení spolupráce mezi Ruskem a KLDR posílí severokorejský režim, který již nyní představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost regionu. Jižní Korea, která se dlouhodobě nachází ve stavu napětí s Pchjongjangem, bude muset reagovat na zvýšené vojenské schopnosti KLDR, což by mohlo vést k eskalaci konfliktu na Korejském poloostrově.

Kromě toho by toto spojenectví mohlo přimět další asijské země, včetně Japonska, k posílení vlastní obrany, což by vedlo k další militarizaci regionu. Spojenectví mezi Ruskem a Severní Koreou se tak stává destabilizujícím faktorem nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý východoasijský region.

Z dlouhodobějšího hlediska není spolupráce Ruska se Severní Koreou jen dočasným opatřením na podporu ruské armády. Je příznakem hluboké krize a degradace Putinova režimu, který hledá podporu u nejrepresivnějších a nejizolovanějších režimů na světě. Tento krok logicky dále posílí mezinárodní izolace Ruska a bohužel, skrze posílení pozice KLDR na světové scéně bude mít dopad nejen na Ukrajinu, ale i na stabilitu na Korejském poloostrově i ve východní Asii jako celku.

