Tak, jak jde čas, skandálních příběhů uvěznění nevinných lidí v Rusku přibývá. Některé z nich šířeji rezonovaly i v České republice, některé prozatím ne.

K nim patří i případ 68leté moskevské pediatričky Naděždy Bujanovové, který se v Rusku stal jedním z nejkřiklavějších ukázek obvinění podle tzv. článku o šíření „dezinformaci“ o ruských ozbrojených silách. A o co tedy šlo?

Podle bezprostřední iniciátorky vyšetřování Anastasie Akinšiny, matky sedmiletého chlapce, Naděžda Bujanová při vyšetření na moskevské poliklinice č. 140 údajně prohlásila, že její manžel, který padl na frontě, byl „legitimním cílem“ pro Ukrajinskou armádu. Rovněž podle Akinšiny lékařka dodala, že si za incident může samo Rusko.

Toto obvinění Bujanovová zcela odmítla a zdůraznila, že taková slova nepronesla. Její právník poukázal na nedostatek důkazů, například videozáznamu, který záhadně zmizel.

Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení v únoru 2024 poté, co se příběh dostal do médií a obvinění bylo navíc později zpřísněno s odkazem na „ideologické motivy“ jednání.

Poté soud nejprve zvolil takzvané preventivní opatření v podobě zákazu určitých činností, později však vyšetřovatelé uvedli, že se Bujanovová pokusila uprchnout a překročit hranice. Následně byla zadržena poblíž ruské státní hranice a umístěna do vazby.

V soudním řízení, které proběhlo 12. listopadu 2024, odsoudil Tušinský soud v Moskvě Bujanovou k 5,5 letům v kolonii s obecným režimem. Soud jí rovněž uložil dvouletý zákaz správy webových stránek. Tím v podstatě vyhověl prokurátorovi, který požadoval 6 let vězení při absenci jakýchkoli skutečných důkazů proti lékařce.

Po vynesení rozsudku Bujanovová opět popřela, že by se výroků dopustila, celou záležitost označila to za „absurdní“ a vyzvala k milosrdenství a lidskosti.

Obhajoba oznámila, že se proti rozsudku hodlá odvolat. Advokát Bujanovové zdůraznil, že v případu neexistují žádné přímé důkazy o její vině a že výroky Akinšinové byly emotivní a mohly být přehnané.

Soudní proces provázel zájem veřejnosti. Na vyhlášení rozsudku se shromáždily desítky posluchačů, kteří po oznámení rozsudku přerušili zasedání výkřiky „Hanba“ a poté byli vyvedeni justiční stráží.

Více než 150 lékařů se odvážilo podepsat petici na podporu Bujanovové s tím, že cílem stíhání je ve skutečnosti zastrašit lékařskou komunitu a potlačit nesouhlas.

Pokud se nad celou situací zamyslíme s odstupem, je jasně viditelná současné absurdní zkreslení etických a právních hodnot ruským režimem. Lékařka Bujanovová tvrdí, že výroky, za které byla uvězněna, nepronesla. Ale i kdyby je pronesla, čeho by se vlastně reálně dopustila? Řekla by jen několik slov a ty by ji stály dost možná (vzhledem k jejímu věku) zbytek života kdesi v kolonii. Avšak skuteční vrazi, kteří byli propuštěni z vězení, protože šli bojovat na Ukrajinu, se (pokud přežijí) vracejí jako hrdinové a často dále pokračují v trestné činnosti. Není tato situace ukázkou, jak může ve skutečnosti vypadat Absurdistán 21. století?

Závěrem je možno říci, že výše popsaný případ je součástí široké vlny trestních řízení podle článku 207.3, který slouží k postihu projevů, jež by mohly být vykládány jako kritika ozbrojených sil. Nedostatek důkazů o vině vyvolal kritiku a mnozí aktivisté za lidská práva jej považují za příklad zneužívání justice k zastrašování občanů.

Naděžda Bujanovová je jednou z mnoha obětí zesílené represivní politiky ruských úřadů zaměřené na potlačení svobody slova a jakékoli formy nesouhlasu. V posledních letech úřady aktivně využívají články zákona o „dezinformaci“ a „diskreditaci“ ozbrojených sil k pronásledování obyvatel, včetně novinářů, aktivistů a běžných občanů, kteří vyjadřují alternativní názory. Podle organizací na ochranu lidských práv bylo od začátku roku 2022 podáno již několik stovek takových žalob, často na základě emotivních prohlášení nebo udání, jako v případě Buyanové. To svědčí o rozšiřování státní kontroly nad veřejným i soukromým diskurzem, což zvyšuje atmosféru strachu a nedůvěry ve společnosti.

