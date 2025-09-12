Nová hrozba pro Kreml: Nacionalisté nahrazují liberální opozici
Režim očekával rutinní církevní akci pod vedením patriarchy Kirilla, která měla posílit obraz „duchovní jednoty národa“ a loajality vůči státu. Propagandistické kanály už měly připravené scénáře na oslavné reportáže o harmonii mezi církví, lidem a Kremlem.
Realita však byla zcela jiná – a pro vládnoucí elity šokující.
Namísto očekávaných 20 tisíc účastníků se na průvodu objevilo podle oficiálních údajů 40 tisíc lidí, zatímco neoficiální odhady hovoří až o 120 tisících. Klíčovým překvapením však nebyl jen počet, ale složení davu. Vedle věřících se průvodu zúčastnily organizované skupiny mladých lidí – fotbaloví fanoušci, příslušníci nacionalistických hnutí, členové tzv. „ruských komunit“, vojáci z fronty a dokonce i bývalí bojovníci Wagnerovy skupiny. Tento pestrý mix nebyl jen spontánním shromážděním, ale jasným signálem, že v Rusku se rodí nová síla, která má potenciál otřást základy režimu.
Podle zdrojů z bezpečnostních složek byla atmosféra v průvodu daleko od loajality. Mnozí účastníci otevřeně vyjadřovali nespokojenost s ekonomickou situací, kritizovali mocenskou dominanci některých etnických diaspor v Rusku a dávali najevo přesvědčení, že mají právo být slyšeni – a to přímo pod okny Kremlu. Namísto poklidného církevního rituálu se v centru Moskvy odehrála de facto demonstrace nacionalistických sil, která zaskočila nejen pořadatele, ale i bezpečnostní složky.
Reakce bezpečnostních složek byla chaotická. Z informací z prostředí FSB a ministerstva vnitra vyplývá, že v neděli byli narychlo povoláni příslušníci Operativních vyhledávacích oddělení (služby vnějšího sledování). Agenti byli nasazeni přímo do davu, aby zjistili motivace účastníků a zmapovali, co stojí za masivní účastí. Jejich stručné zprávy z průvodu odhalily znepokojivou pravdu: značná část „křesťanských poutníků“ sdílí hlubokou frustraci z vládní politiky, zejména pokud jde o ekonomickou a finanční monopolizaci některými diasporami. Bezpečnostní kordon složený z policie a Národní gardy, jak uvádějí očití svědci, se v davu doslova „rozpustil“. Příslušníci působili nervózně a byli zjevně zaskočeni rozsahem akce, kterou nedokázali efektivně kontrolovat.
Tato událost představuje pro Kreml vážné varování. Už v pondělí ráno se v prezidentské administrativě a vedení FSB rozběhly naléhavé porady. Otázky byly nepříjemné: Jak je možné, že se v centru Moskvy shromáždil tak obrovský dav, o jehož skutečných motivech bezpečnostní složky neměly tušení? Proč zpravodajské služby podávaly až do poslední chvíle uklidňující zprávy o podpoře režimu? A především – jak je možné, že „patriotická“ základna, na kterou se Kreml dlouhodobě spoléhá, se najednou proměnila v nespokojený dav, schopný mobilizace desítek tisíc lidí přímo v srdci hlavního města?
Kreml si nyní musí přiznat nepříjemnou pravdu: místo umlčené liberální opozice, kterou se dlouhodobě dařilo marginalizovat, se v Rusku zformovala nová, potenciálně mnohem nebezpečnější síla – nacionalistické hnutí. To dokázalo během jediného dne shromáždit desítky, možná stovky tisíc lidí, a to ne na odlehlé periferii, ale přímo v centru Moskvy, v těsné blízkosti sídla moci.
Podle zdrojů blízkých bezpečnostním strukturám je Putinovo okolí touto událostí hluboce otřeseno. V nejbližších týdnech lze očekávat razantní kroky – od personálních čistek v administrativě prezidenta a bezpečnostních složkách až po pokusy o přísnější kontrolu nad „patriotickými“ hnutími. Kreml si uvědomuje, že jeho vlastní ideologická základna, kterou léta budoval, se může kdykoliv obrátit proti němu. Nedělní průvod byl pro režim neplánovaným testem loajality – a jeho výsledek je pro ty, kdo sedí v Kremlu, alarmující.
Moskva tak zažila nejen náboženský průvod, ale především demonstraci síly nového nacionalistického hnutí, které může v budoucnu zásadně změnit politickou dynamiku Ruska.
Kreml je nyní na rozcestí: buď se pokusí tuto sílu podmanit, nebo riskuje, že se stane její obětí.
Ilia Khatskevich
Cílem mého blogu je pomoci lidem pochopit, co se děje v Rusku a jaké jsou příčiny a důsledky těchto událostí.