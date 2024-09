Kdo je Ilja Jašin a proč byl vyměněn (2. díl)

Ilju Jašina jsme na konci prvního dílu opustili v další zlomový okamžik jeho života, kdy byl v roce 2015 na Moskvoreckém mostě zavražděn Boris Němcov.

Smrt nepohodlného Němcova, který byl Jašinovým politickým partnerem, na něj měla silný dopad a sám se ujal vyšetřování tohoto zločinu. Stopy vedly do Čečenska, takže o rok později byla Jašinem předložena zpráva o Ramzanu Kadyrovovi, v níž ho obvinil z organizace vraždy, a rozhodl se pokračovat v Němcovově nedokončené práci.

Jako výsledek zveřejnil zprávu „Putin. Válka“ o událostech na východní Ukrajině a další zprávu stejného formátu „Hrozba pro národní bezpečnost“ o aktivitách Ramzana Kadyrova, čímž se dotkl nejvyšších míst ruské politiky.

Boris Němcov byl dlouhá léta významnou politickou osobností ruské politiky. Byl gubernátorem, místopředsedou vlády, předsedou parlamentní strany. Pak se však změnila doba, což vedlo k tomu, že se nemohl ucházet o vysoké posty. Ani v této situaci se nevzal, změnil taktiku a byl zvolen poslancem Jaroslavské oblastní dumy.

Tím se Jašin inspiroval a stejně jako jeho kamarád i on hledal místo, kde by mohl získat podporu voličů. V roce 2015, kdy vedl kandidátní listinu Parnas ve volbách do zákonodárného sboru Kostromské oblasti, se mu ještě projít nepodařilo.

Rovněž před volbami do Státní dumy v roce 2016, kdy došlo ke konfliktu mezi Parnasem a Alexejem Navalným, strana ve volbách neuspěla, a poté Jašin Parnas opustil.

Ale o rok později přišel úspěch. V komunálních volbách v Moskvě získal Jašin se svým týmem 7 z 10 mandátů v Krasnoselském okrese a poslanci jej zvolili do čela okresu. Byla to jeho první volená funkce v životě, i když stále neodpovídala jeho potenciálu a jeho vysokým ambicím.

Jeho kandidatura ve volbách do Moskevské městské dumy v roce 2019 byla administrativně zmařena. Údajné nedostatky ve shromážděných podpisech vedly k tomu, že bylo jemu i dalším opozičním kandidátům zabráněno kandidovat. To vše vedlo k největším protestům od dob Bolotného náměstí, na kterých byl Jašin opět jedním z nejviditelnějších účastníků. To mu následně vyneslo pochybný rekord: pětkrát za sebou byl vystaven administrativnímu zatčení, když byl vždy znovu zadržen při odchodu z policejní stanice. Celková doba zadržení se nakonec vyšplhala na padesát dní.

Situace v zemi se však dále rychle měnila a docházelo k dalšímu utahování šroubů. Jestliže v roce 2017 režim Jašinovi dovolil, aby se stal šéfem moskevských okresů, později vytvořil takový tlak na městské orgány, že musel v roce 2021 z funkce odejít

Mohlo by se zdát, že pozice městského zastupitele není nejvlivnější. Ale Jašinovi se na této úrovni podařilo zorganizovat systém zastupitelské kontroly nad veřejnými službami, nahradil rozpočtové auto hlavy obce sociálním taxíkem pro občany. Pomáhal lidem vystěhovat se z havarijních domů a získat náhradu za auta poškozená spadlými stromy. A každý rok zveřejňoval na svém kanálu na YouTube podrobnou zprávu o své činnosti. Žádná z proputinovských osobností v Moskvě neměla takovou publicitu.

Pak však přišel dvacátý čtvrtý únor, který změnil životy milionů lidí. Válka rozpoutaná Putinem samozřejmě odporovala všem Jašinovým zásadám a přesvědčením.

Čelil jí téměř pět měsíců a vytrvale odmítal opustit Rusko. V tomto případě však byla pravděpodobnost trestního stíhání stoprocentní. Zvláště poté, co do vězení nastoupil Jašinův dlouholetý spoluhráč z dob Solidarity a Parnasu Vladimir Kara-Murza.

Ilja Jašin byl zadržen v červnu 2022 za kritiku valky na Ukrajině. Důvodem obvinění byla jeho vyjádření na sociálních sítích, kde odsoudil akce ruských úřadů, což bylo považováno za šíření „fejků“ o ruských ozbrojených silách. Byl obviněn podle článku 207.3 ruského trestního zákoníku (“Veřejné šíření vědomě nepravdivých informací o akcích ozbrojených sil Ruské federace“) a v prosinci 2022 odsouzen k osmi a půl letům vězení.

Ale nevzdal se ani v tomto případě. I během svého uvěznění se nadále aktivně věnoval politické činnosti. Prostřednictvím svých právníků a příznivců zůstával v kontaktu s veřejností, publikoval články a komentáře, hodnotil aktuální dění, psal o situaci v Rusku a kritizoval režim Vladimira Putina, což, jak musí uznat patrně každý, byla z hlediska ruských orgánů „pořádná drzost“. Díky svému aktivismu a zásadovému postoji se stal jedním ze symbolů odporu v zemi.

V září 2024 se Ilja Jašin stal jedním z účastníků výměny vězňů, což byl nečekaný obratv jeho osudu. Po svém propuštění Jašin prohlásil, jak se patrně dalo očekávat, že by raději zůstal v Rusku a že bude pokračovat ve své politické činnosti a v boji za demokracii ve své rodné zemi. Jeho propuštění je však významnou událostí v kontextu současné ruské politiky. Jeho případ vzbudil pozornost v zemi i mimo ni a stal se široce známým příkladem toho, jak kritika Vladimíra Putina může vést k tvrdým následkům. A také ukázkou toho, že Jašin-opozičník svůj boj za svobodu projevu a lidská práva nevzdal ani za těch nejtěžších okolností.

Nicméně je třeba říci, že propuštění Ilji Jašina navzdory svému významu jen zdůrazňuje skutečnost, že v ruských věznicích zůstávají desítky, ne-li stovky politických vězňů. Tito lidé, kteří se odvážili otevřeně kritizovat vládu nebo vyjadřovat nesouhlas s oficiálním postojem, jsou pronásledováni na základě různých vykonstruovaných obvinění, jako je „extremismus“ nebo „šíření falešných zpráv“, což může znít skoro jako ozvěna politických procesů za Stalinovy hrůzovlády. A bohužel, i když je jejich osud často předmětem mezinárodních kampaní za lidská práva, většina z nich stále zůstává za mřížemi.

