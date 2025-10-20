Jak se v Rusku rodí nové spontánní protesty: hudbou proti válce
Hlavní postavou posledních dní se stala osmnáctiletá studentka petrohradské konzervatoře Diana Loginova, známá pod uměleckým jménem Naoko. Její skupina Stoptime pravidelně vystupuje na Něvském prospektu, v samém srdci Petrohradu. Hraje tam zakázané skladby – tedy umělců označených režimem za „zahraniční agenty“, což je v ruské realitě nálepka znamenající politické vyvržení.
12. října Stoptime zahráli i píseň „Kooperativ Labutí jezero“ od Noize MC – satirickou skladbu, kterou soud letos v květnu zakázal, protože údajně „uráží představitele státu a armády“. Tato skladba je ostrou satirou, která si bere na mušku politickou situaci a mocenské struktury v Rusku, konkrétně kritizuje korupci a zneužívání moci ze strany státních představitelů a armády.
Z videí, která se rychle rozšířila po internetu, bylo vidět stovky lidí, jak zpívají spolu s kapelou. Naoko se smála, lidé tleskali, atmosféra připomínala letní festival svobody – až do chvíle, kdy si záznamu všimla Marina Achmedova, šéfredaktorka prokremelského serveru Regnum.
„A ta pouličná zpěvačka, která si dovoluje zpívat písně zahraničních agentů, proč ji nikdo nezastaví?“ – napsala na svém Telegramu. Odpověď přišla rychle.
O několik dní později byla Naoko zatčena a odvezena na policejní stanici. Strávila noc v cele, druhý den ji přivedli k soudu v poutech. Úřady jí připsaly hned dvě obvinění: „diskreditaci armády“ a „organizaci nepovoleného shromáždění“.
Zprávy o jejím zatčení vyvolaly vlnu solidarity. Fanoušci i kolemjdoucí sdíleli videa s jejím zpěvem, pod nimi se objevovaly komentáře jako „Naoko, drž se!“ nebo „Hudba je naše poslední svoboda“.
Skupina Stoptime není jediným příkladem. V různých městech Ruska se mladí lidé scházejí v parcích, na nádražích nebo pěších zónách, kde zpívají zakázané písně. Na první pohled jde o běžné pouliční koncerty, ale v očích režimu je to nebezpečné shromažďování s politickým podtextem.
Hudba se stala novou formou odporu – protestem, který nelze úplně zakázat, protože přichází s melodií a úsměvem.
Naoko v jednom z rozhovorů pro místní médium Bumaga řekla: „Umění je dnes v Rusku jediný jazyk, kterým můžeme mluvit o tom, co si opravdu myslíme.“
Pro mnohé mladé Rusy se tato věta stala manifestem generace, která nechodí na demonstrace, ale zpívá.
A právě to Kreml děsí nejvíc – že se protest může proměnit v píseň, kterou si lidé budou zpívat potichu, ale všude.
Zdroje:
Ilia Khatskevich
Cílem mého blogu je pomoci lidem pochopit, co se děje v Rusku a jaké jsou příčiny a důsledky těchto událostí.