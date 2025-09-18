Jak Putin platí zahraniční mládež a novináře, aby šířili jeho propagandu
Ruský režim zvyšuje svůj vliv nejen na bojištích, ale i mimo ně. Hlavním nástrojem je státní agentura Rossotrudničestvo, která prezentuje aktivity jako kulturní a vzdělávací programy, ale zároveň slouží jako krytí pro ruské zpravodajské a propagandistické operace.
Největší část rozpočtu padá na projekt „Nové generace“, kde jsou mladí aktivisté, novináři, blogeři, podnikatelé a vědci ze zahraničí zváni na pobyty v Rusku. Čekají je exkurze, semináře, setkání s úředníky a tréninky v ruských mediálních holdincích jako RT a Sputnik, financovaných přímo státem. Cílem je, aby se účastníci stali v budoucnu loajálními vůči Kremlu ve svých domovských zemích a šířili „správnou“ interpretaci ruské politiky a zahraničních akcí.
V roce 2025 Rossotrudničestvo plánuje přivítat 1600 účastníků z celého světa – od post-sovětských zemí přes Afriku a Asii až po Blízký východ a Ameriku. Mezi těmito účastníky jsou například novináři z Afriky a Asie, kteří mají po návratu domů šířit příznivý obraz Ruska, často prostřednictvím sociálních sítí nebo lokálních médií.
Zahraniční novináři se učí od ruských mediálních expertů „rozkrývat západní dezinformace“ a sledovat svět očima Moskvy. I ti, kteří kritizovali ruskou agresi na Ukrajině, mohou po účasti na programu vystupovat jako certifikovaní „RT novináři“. Přitom RT i Sputnik jsou pod sankcemi EU a dalších států kvůli šíření propagandy o válce na Ukrajině.
Ukázkovým příkladem je novinář z Afriky, který v minulosti upozorňoval na negativní dopady ruské invaze včetně ohrožení potravinové bezpečnosti. Po stáži v Moskvě se jeho pohled změnil a nyní se účastní programů šířících ruskou „verzi reality“.
Jak shrnuje docentka Anna Fenko z Univerzity v Amsterdamu: „Kdo zaplatí, toho poslouchají. Kreml investuje do mladých lidí a novinářů, aby je vlastnil – ekonomicky i ideově. Cílem není jen respekt, ale láska. ‚Měkká moc‘ Ruska je postavena na osobních výhodách a finanční motivaci.“
Investice do programu „Nové generace“ se meziročně zvýšily téměř o 150% – z 127 milionů rublů v roce 2024 na 357 milionů rublů v roce 2025. Zároveň rostou výdaje na podporu ruského jazyka v zahraničí – z 500 milionů rublů v roce 2024 na 1,8 miliardy v roce 2025. Patří sem školení, učebnice, kulturní programy a propagace ruského jazyka skrze platformy typu «Okno do Ruska» a fond «Ruský svět».
Kreml doufá, že účastníci programů budou v budoucnu šířit jeho narativ v Africe, Asii, Latinské Americe i na Blízkém východě, čímž se Rusko stane „vůdcem globálního jihu“ proti Západu. Je to dlouhodobá strategie: ekonomické a kulturní investice, výchova loajálních novinářů a lídrů a budování obrazové dominance – to vše při pokračující vojenské agresi.
Pro porovnání: roční rozpočet Rossotrudničestva je 5,5 miliardy rublů (~66 milionů USD), zatímco například americký USAID měl v roce 2024 rozpočet 44 miliard USD – téměř 700krát větší. Přestože Rusko vydává nesrovnatelně méně peněz než Západ, tyto projekty pro něj mají – díky promyšlené strategii a dlouhodobým cílům – zásadní strategický význam.
Zdroje:
Ilia Khatskevich
Nová hrozba pro Kreml: Nacionalisté nahrazují liberální opozici
V neděli 7. září se v Moskvě odehrála událost, která na první pohled vypadala jako tradiční křesťanský průvod od Chrámu Krista Spasitele k Novoděvičímu klášteru.
Ilia Khatskevich
Proč je ruská opozice neúspěšná?
Ruská opozice je slabá. Slabá nejen ve srovnání s vládnoucím režimem Vladimira Putina, ale i v očích vlastních občanů.
Ilia Khatskevich
Ruský „trh s dušemi“: Jak soukromí náboráři vydělávají na válce
V Rusku se během války na Ukrajině vytvořil zcela nový „byznys“ – trh s náboráři, kteří za státní peníze lákají muže na frontu.
Ilia Khatskevich
Jak ruská vláda prosazuje propagandu do škol
Ruské školy se již v posledních letech stávají stále jedním z hlavních bojišť kremelské propagandy.
Ilia Khatskevich
Trump jako nový vzor pro Rusy? Kreml v obavách mění mediální strategii
V poslední době se v Rusku výrazně zvyšuje popularita nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Kvalita ovzduší trpí. Emise z lesních požárů v Evropě dosáhly maxima za čtvrt století
Emise z lesních požárů v Evropské unii a Británii jsou nejvyšší za posledních 23 let, odkdy se...
Ústavní soud pseudokoalice nezruší. Stížnosti volby neovlivní, míní právníci
Premium Ústavní soud se ještě před volbami bude zabývat stížnostmi na údajné nepřiznané koalice Stačilo! a...
Putin souhlasí s bezplatným přidělováním pozemků veteránům. Jenže na Ukrajině
Na frontě proti Ukrajině je nasazeno více než 700 tisíc ruských vojáků, prohlásil ve čtvrtek ruský...
Pracující se zlobí. Francii ochromily stávky proti škrtům, do ulic vyšlo půl milionu lidí
Čtvrtečních protestních akcí proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok se ve Francii podle...
Nově zrekonstruovaný byt 2+kk, 44,51 m2, v obci Hořany
Hořany, okres Nymburk
3 150 000 Kč
- Počet článků 14
- Celková karma 15,06
- Průměrná čtenost 613x
Cílem mého blogu je pomoci lidem pochopit, co se děje v Rusku a jaké jsou příčiny a důsledky těchto událostí.