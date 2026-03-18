Další miliardy na propagandu: jak Kreml obchází sankce a míří na Evropu
Na první pohled jde o technickou, byrokratickou novinku: další fond, další granty, další řeči o kulturní spolupráci, vzdělávání, sportu nebo humanitárních iniciativách. Jenže právě takto dnes funguje ruská „měkká síla“ — nenápadně, skrze slova o dialogu a spolupráci, zatímco skutečné cíle zůstávají mezi řádky.
Nový fond má být financován z ruského státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků, a jeho úkolem je podporovat projekty v zahraničí. Podle oficiálních vysvětlení Kremlu má jít o posilování mezinárodních vazeb a pozitivního obrazu Ruska ve světě. Ve skutečnosti ale nejde o nic jiného než o pokus restartovat a centralizovat ruský vliv za hranicemi, který v posledních letech viditelně selhává. Struktury jako Rossotrudničestvo, fond Russkij mir nebo státem řízená média už dávno nepůsobí přesvědčivě — zejména po zahájení války proti Ukrajině, kdy se obraz Ruska v Evropě propadl na historické minimum.
Kreml si to uvědomuje. Právě proto vzniká nový nástroj, který má působit moderněji, flexibilněji a méně toxicky. Místo otevřené propagandy nabízí granty, výměnné programy, podporu „občanské společnosti“ a kulturních iniciativ. Problém je, že v ruském pojetí nic takového neexistuje mimo politickou kontrolu. Fond prezidentských grantů není nezávislá instituce — je přímo napojený na administrativu prezidenta a plní její politické zadání. Jakýkoli projekt financovaný z těchto peněz je tak součástí státní strategie, nikoli spontánní občanské aktivity.
Pro Evropu to znamená konkrétní rizika. Ruská měkká síla se nesnaží přesvědčit většinu, ale pracuje s menšinami — s lidmi nespokojenými, radikalizovanými, s těmi, kdo mají pocit, že je „Brusel“ nebo liberální demokracie zklamaly. Právě jim může Moskva nabídnout alternativní narativ: Rusko jako obránce tradic, suverenity, „normálního světa“ bez hodnotového liberalismu. Ne skrze tanky, ale skrze konference, kulturní akce, stipendia nebo mediální projekty.
Zvlášť znepokojivé je, že nový fond nemá jasně stanovené mechanismy transparentnosti a veřejné kontroly. Není jasné, komu konkrétně budou peníze směřovat, jak budou projekty vybírány a podle jakých kritérií se bude hodnotit jejich dopad. To otevírá prostor pro financování vlivových sítí, které mohou dlouhodobě působit v evropských zemích bez přímého spojení s ruským státem — alespoň na první pohled.
Zkušenosti z posledních let ukazují, že Rusko systematicky využívá kulturní a humanitární formáty jako krytí pro politické cíle. Nejde o klasickou špionáž, ale o pomalé posouvání hranic přijatelného, relativizaci války, zpochybňování sankcí nebo oslabování podpory Ukrajiny. Nový fond je v tomto smyslu logickým pokračováním této strategie: méně hlučné propagandy, více „měkkého“ pronikání do veřejného prostoru jiných zemí.
Pro evropské státy by to měl být varovný signál. Ne každý kulturní projekt je nevinný a ne každá „spolupráce“ je skutečně apolitická. Pokud Evropa nebude brát ruskou měkkou sílu vážně, může se stát, že o několik let později zjistí, že část veřejného prostoru už dávno neformuje debata, ale pečlivě financovaný vliv autoritářského režimu. A právě o to Kremlu jde — ne vyhrát jedny volby, ale dlouhodobě narušit důvěru v demokratický systém jako takový.
Ilia Khatskevich
Cílem mého blogu je pomoci lidem pochopit, co se děje v Rusku a jaké jsou příčiny a důsledky těchto událostí.