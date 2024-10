Arsenij Turbin, Putinův nejmladší vězeň svědomí

Pro naprostou většinu mírumilovných a svobodomyslných lidí v Evropě se dne 24.2.2022 se za Ruskem zavřely železné dveře. Asi se není čemu divit.

Ale současně platí, že v Rusku jsou stále lidé, kteří považují agresi proti Ukrajině za zločin a veřejně tento postoj projeví. Někteří z nich jsou velmi mladí a za svou odvahu již tvrdě zaplatili. K těm patří patnáctiletý Arsenij Turbin, nejmladší známý ruský vězeň svědomí.

Příběh tohoto teenagera, který byl nakonec odsouzen k pěti letům ve výchovné kolonii na základě obvinění z účasti v teroristické organizaci, se stal jedním z nejkřiklavějších případů politické zvůle v Rusku v roce 2024. Pozornost aktivistů za lidská práva i veřejnosti vzbudil zejména proto, že jde o nejmladšího politického vězně v zemi. Jeho zatčení a soudní proces odrážejí široké problémy s porušováním lidských práv, svobodou slova a politickou represí v současném Rusku.

Arsenij Turbin vyrůstal v malém městě Livny v Orelské oblasti. Navštěvoval prestižní lyceum Sergeje Bulgakova, ale život ve škole nebyl jednoduchý. Podle jeho matky Iriny Turbinové spolužáci Arsenije šikanovali kvůli jeho vzhledu a původu - narodil se v Dubaji, jeho otec byl občanem SAE. Arseniova matka po rozvodu vychovávala syna sama a vrátila se do Ruska. Šikana ve škole a nespravedlivé zacházení ze strany učitelů zanechaly v životě teenagera hlubokou stopu, která ho možná přivedla k aktivnějšímu zájmu o politiku.

Arseniova matka vzpomíná, že její syn začal o politice a sociální nespravedlnosti přemýšlet už před dovršením svých patnácti let. V dubnu 2023 Arsenij dokonce zavolal do ruské nezávislé televize Dožď a v přímém přenosu řekl, že je z politiky Vladimira Putina rozčarovaný, což už byla na ruské poměry značná drzost. Ani to mu však nestačilo a brzy poté kontaktoval ruskou organizaci Legie svobody, která vystupuje proti Putinovu režimu, a nabídl svou pomoc při distribuci letáků.

Podle verze vyšetřovatelů Arsenij údajně poté splnil příkaz Legie a distribuoval protiputinovské letáky. Vyšetřovatelé tvrdili, že v létě 2023 zaslal Legii vyplněný dotazník, který sloužil jako důkaz jeho účasti v „teroristické organizaci“. Sám Arsenij však tvrdil, že dotazník částečně vyplnil, ale bál se ho odeslat, a že letáky distribuoval z vlastní iniciativy, bez něčích pokynů.

Koncem srpna 2023 přišli do domu Turbinových příslušníci FSB s tím, že provedou kontrolu bytu. Přestože nebyly nalezeny žádné důkazy, byl Arsenij 5. září zadržen a obviněn z účasti v teroristické organizaci a z plnění rozkazů Legie Svoboda Ruska.

Následující soudní proces proběhl ve čtyřech zasedáních. Arsenij u soudu trval na tom, že se k Legii nepřipojil a jednal pouze z osobního přesvědčení a vyjadřoval svůj postoj proti válce a Putinovu režimu. Obžaloba, opírající se o svědectví jeho spolužáků a korespondenci s Legií, požadovala, aby byl odsouzen k osmi letům vězení.

Jednou z klíčových epizod případu byla svědectví Arseniových spolužáků, kteří tvrdili, že kritizoval úřady, podporoval Alexeje Navalného a zastával radikální názory. Někteří ho dokonce obviňovali z neonacismu. Arsenijova matka se však domnívá, že tato svědectví byla podána pod nátlakem a že sami spolužáci za ně dostali příslib vysokých známek. Rovněž uvedla, že protokol o výslechu jejího syna byl vykonstruovaný a vyšetřovatelé mohli některé jeho výpovědi účelově zkreslit.

Po zatčení byl Arsenij několik měsíců držen v domácím vězení, později byl však propuštěn a omezen ve svém jednání. Během tohoto období začal na sociálních sítích měnit svou politickou rétoriku a podle své matky se snažil projevit loajalitu vůči úřadům. Ke zmírnění trestu to však nepomohlo. V červnu 2024 ho soud odsoudil k pěti letům ve výchovné kolonii, což byla krutá rána pro samotného Arsenije i jeho matku.

Z širšího hlediska se případ Arsenije Turbina stal přelomovou událostí v sérii politických represí v Rusku. Na pozadí zpřísňujících se zákroků proti opozici a aktivistům jeho příběh poukazuje na rostoucí trend pronásledování mladých lidí za jejich politické názory. Aktivisté za lidská práva a mezinárodní organizace vyjadřují znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Rusku a Turbinův případ je příkladem toho, že stát používá tvrdá opatření k potlačení disentu, a to i mezi mladistvými.

Kromě toho se objevily informace o vytváření falešných webových stránek, které napodobovaly oficiální zdroje Legie Svoboda Ruska a Ruského dobrovolnického korpusu (RDK) bojujícího na straně Ukrajiny. Tyto stránky, propagované společností Yandex, může FSB využít ke sledování Rusů, kteří se chtějí k těmto formacím připojit. Stránky shromažďují údaje o uživatelích a mohou je předávat zpravodajským službám. Programátoři zjistili, že falešné stránky jsou totožné s původními, ale obsahují drobné rozdíly v adresách, stejně jako je tomu v případě bankovních podvodů. Existuje podezření, že slouží k provokaci a lákání.

Arseniova matka Irina Turbinová nadále bojuje za spravedlnost a doufá, že případ jejího syna přitáhne mezinárodní pozornost. Sám Arsenij Turbin zůstává symbolem boje za svobodu slova v Rusku, nicméně své dny tráví ve „výchovné kolonii“ a jeho příběh ukazuje, že ani mladí aktivisté nejsou imunní vůči pronásledování za své politické přesvědčení.

Nakonec bych vás rád požádal, abyste si představili, že je vám dvacet, jste v Rusku a váš svět se neomezuje jen na hraní počítačových her nebo na zábavu obvyklou pro tento věk. Co vám pak zbývá? Buď nechat politických úvah, starat se jen o sebe a čekat, jestli se samo něco změní. Nebo pokračovat v projevování svých názorů a přemýšlet ne jestli, ale kdy si pro vás přijdou a vy budete mít po životě. A bohužel, jak je vidět, řešení této otázky nemůže mít za současné situace dobrý konec.

