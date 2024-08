O týraných a netýraných ženách

To, co o svém životě zveřejnila paní ekonomka a bloggerka Šichtařová, mě šokovalo. Syrovost její zpovědi mě okamžitě utvrdila v tom, že je to všechno sice krutá, ale pravda.

Ještě teď si vybavuji, jak o paní Šichtařové nějaký redaktor psal krátce po sedmém porodu s tím, že vůbec nevypadá strhaně jako „klasická“ matka tolika dětí, ale naopak šťastně a pohodově, až člověku (například mně) bylo trapně, že dokáže zabezpečit slušný život „jen“ dvěma dětem, a ještě se u toho moc neusmívá. Ona přitom tehdy, dle svých slov, už plánovala útěk od tyranského manžela. Dokonalá a šťastná velká rodina – ve skutečnosti to bylo jen pozlátko na povrchu a bahno uvnitř.

Je smutné, jaká spousta lidí paní Šichtařové nevěří a myslí si, že její zpověď je jen nějaká kampaň před volbami. Pokud někdo chce být zvolen jako politický „leader“ a reprezentant, dokážu si představit mnohem lepší reklamu než prohlášení, že se nechal roky týrat a nedokázal před tím ochránit ani své děti.

Stejně nesmyslný je i argument, že paní ekonomka Šichtařová je úspěšná, bohatá a slavná, a ne žádná submisivní chudinka, takže by si něco takového nikdy nenechala líbit. Jenže člověk je tak složitá bytost, že poznat jeho skutečnou sebeúctu z chování ve společnosti je téměř nemožné. To, kde jsou jeho nepřekročitelné hranice v soukromí, nijak nesouvisí s tím, jak moc průbojně a výřečně působí na veřejnosti a už vůbec to nesouvisí s jeho společenským statusem.

Já sama jsem nikdy nebyla týraná žena. Možná jsem prostě jen měla štěstí, možná je to tím, že muži, co nerespektovali má rozhodnutí a nestáli o můj názor, mi vždy přišli atraktivní asi tak jako rohožka u dveří. Ano, s takovými nároky je zázrak, že jsem nezůstala na ocet, ale i zázraky se dějí. Nejspíš protože jsem nikdy nezažila domácí násilí, nedokážu pochopit, proč paní Šichtařová dokázala od partnera odejít až po tolika letech, i když ona, a především její děti prožívaly peklo.

Jediné, co si teď přát, je, aby smutný příběh těchto ex-partnerů dokázal třeba pomoct jiným ženám a dodal jim sílu a odvahu utéct od tyrana co nejdříve. Tak, aby na to co nejméně doplatili ti nejzranitelnější, co na výběr nemají vůbec – děti.