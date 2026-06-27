Zelená provokace
Je nutno neprodleně vyšetřit, kdo za touto nehoráznou provokací stojí a exemplárně ho potrestat. Rozhodnutí ministra, byť někdejšího prozatímního, se nesmí nikdo protivit ani ho zpochybňovat. A kdo za touto provokací stojí? Stopy zdánlivě vedou až někam za nebeskou bránu. Věrní soukmenovci ovšem dobře vědí, že odtamtud vítr nefouká. Vždyť přece vojáci Reichswehru mívali na opasku heslo Gott mit uns. Tak proč by náš Pán Bůh něco takového dělal pokračovatelům jejich tradice? Jde o jasnou provokaci s cílem dehonestovat moudrou politiku naší vlády a zejména její nejvíce a nejlépe motorizované součásti. Zpochybnit její svatý zápas proti zhoubné zelené ideologii. A kdo má na tom největší zájem? Qui bono? Jak nám ukázal již geniální Michelangelo ze Székesfehérváru, moudrý a statečný Orbán Viktor, za vším špatným stojí zlotřilý Brusel se svou šedou eminencí, za provázky tahajícím Sörösem Gyorgym.
Ale našinec se takových provokací nezalekne. Vždyť z klimatizovaného domova hupne rychle do klimatizované limuzíny, pak na skok do klimatizované kanceláře a nakonec, hurá za zábavou do klimatizovaného podniku nebo sportovní haly. Kdo by se staral, co se děje na veřejných prostranstvích nebo v nějaké sockařské barabizně. Možná bude třeba na to trochu víc energie, ale nevadí, postavíme nějakou novou elektrárnu, samozřejmě tu osvědčenou tepelnou na uhlí. A něco taky ušetříme, když skoncujeme s těmi nesmyslnými bruselskými elektromobily. Ať se kola točí a motory túrujou!
A ty provokatéry a sabotéry prostě deratizujeme, jak moudře a prozíravě řekl náš Filípek.
Igor Linhart
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