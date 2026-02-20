O čem vypovídají slova roku
Zvyk vyhlašovat slova roku má svůj začátek v roku 1990, kdy Americká společnost pro dialekty (American Dialect Society) vyhlásila tím slovem Bushlips. Zřejmě v narážce na slib G. W. Bushe, Read my lips: no new taxes, (česky asi čtěte mi ze rtů: žádné nové daně). Ten slib se nakonec ukázal jako, to, čemu i v Čechách někdy říkáme „bullshit“ a tím paradoxně vešel do dějin. Osobně jsem slovo roku zaznamenal až v roce 2012, kdy slovutný Oxfordský slovník vyhlásil za něj omnishambles, česky něco jako totální zmatek na druhou. Již starší slovo shambles totiž znamená totální zmatek, binec, takže jde vlastně o pleonasmus, ale s nástupem postfaktické či postpravdivé doby se stará slova označující chaos stala jaksi nedostatečnými.
Zvyk vyhlašovat slova roku se uchytil nejen v anglosaském světě a tak teď je vyhlašuje leckdo, dokonce prý i Puškinův státní institut ruského jazyka. V Rusku se tak slovem roku 2025 stala poběda, čili vítězství. Přinejmenším předčasně. Ale i jiná slova roku bývají vyhlašovány poněkud předčasně. Kupříkladu online slovník Dictionary.com vyhlásil své slovo roku 2025 již v říjnu téhož roku. Stalo se jím 6 – 7, six seven. Jestli se podivujete, co to má znamenat, podivujete se správně. Nikdo to totiž dost dobře neví. Jistě to neznamená číslovky šest a sedm. Po prvé se rčení údajně objevilo v písni Doot, Doot (6 – 7) jistého rappera, která se pak virálně šířila Tik Tokem hlavně mezi mladšími puberťáky. Podle toho by to mohlo znamenat doot, doot, nebo tú, tú, chcete-li. Jazykozpytci z Dictionary.com ho vybrali údajně na základě toho, že počet jeho vyhledávání na internetu od června 2025 prudce vzrostl. Důvody tohoto hojného vyhledávání se patrně vůbec nezabývali, jinak by si asi všimli, že to nejspíš bude nemožnost dohledat nějaký jeho určitý význam. Hlavně, že měli na to „tvrdá data“, ať už ta data znamenala cokoli.
Podle jiných jazykozpytců, těch ze slovníku Merriam-Webster, jde o nesmyslný výraz spojený s jistým rapem a s věhlasným basketbalistou měřícím šest stop a sedm palců. Může se v závislosti na gestech, které ho doprovázejí, použít jako výraz takřka čehokoli, jakékoli emoce: nadšení, podivu, zhnusení, povzbuzování. Řeč těla dovede být výmluvná, tedy pokud jde o emoce. Po desetitisících let vývoje lidské řeči lidstvo velkým obloukem dospělo na samotný jeho počátek - neartikulovaný zvuk, kterým lze vyjádřit takřka cokoli. Že je artikulován zrovna jako six-seven je náhodné a tedy celkem bezvýznamné.
Nadšení uživatelé tohoto slova roku pravděpodobně ani netuší, že podobné rčení, at sixes and sevens, v angličtině (v různých obměnách) existuje již více než 600 let. Objevilo se již u Chausera a Shakespeara a znamená zhruba ve stavu totálního chaosu nebo také v ohrožení. Kdyby se výběr slova roku řídil tím, jak vystihuje stav světa, mohlo by se slovem roku příště stát at sixes and sevens.
Jazyk se vyvíjí a výběr slov roku tento vývoj jistým způsobem odráží. V roce 2025 to byly také rage bait, česky návnada na vztek a parasocial, adjektivum odkazující na jednostranné vztahy s celebritami nebo dokonce s umělou inteligencí. Nic proti vývoji jazyka, ten zastavit nejde a ani to není záhodno. Nicméně není jedno, kam ten vývoj směřuje, protože jazyk nejen odráží, ale také formuje myšlení. Bez jeho kultivace se dopracujeme leda k tomu, že se již nebudeme schopni vzájemně dorozumět. Možná to ale nevadí, vždyť všechno porozumění za nás obstará umělá inteligence a nám postačí vyjadřovat své emoce pomocí neartikulovaných zvuků nebo tím 6 – 7.
Igor Linhart
Mír na Ukrajině? Zatím je k mání jen ten ruský
Viděli jsme již mnoho návrhů dohody o míru nebo aspoň příměří na Ukrajině. Potíž je jen v tom, že klíče k míru nedrží Trump, Zelenskyj ani EU, ale Putin. A ten věru zatím nemá mnoho důvodů, proč válku ukončit.
Igor Linhart
Jak jsem se nenašel na politické mapě
Vřava předvolební kampaně vrcholí a vy stále nemáte koho volit? Nezoufejte, stačí vědět, co opravdu nechcete a vybrat si pak někoho, koho nechcete o trochu míň.
Igor Linhart
Ekonomická recese jako program, aneb k čemu by mohla být dobrá Trumpova cla
Evropou obchází strašidlo ekonomické recese. Nepochybuji, že recese je opravdový, nikoli vymyšlený problém, ale když se na něj podíváme z jiné strany než je zvykem, můžeme v něm vidět jistou šanci.
Igor Linhart
Spletl se Orwell o 50 let?
Po nástupu Donalda Trumpa do presidentského úřadu se svět, zdá se, začal ubírat směrem k Orwellově distopii 1984.
Igor Linhart
Putin rozumí jen síle. A rozumíme jí my?
Co může ukončit válku na Ukrajině: diplomacie nebo dodávky zbraní? Jedno bez druhého se neobejde. Sliby neochvějné podpory ani apriorní odmítání jednání s Putinem nepomohou.
