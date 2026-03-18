Košařův memoriál ozdobily čtyři nové rekordy

V sobotu 14.3. pořádal plavecký klub SK Radbuza Plzeň závody - 72. ročník Košařova memoriálu v prsařském trojboji na počest svého předválečného člena pana Antonína Košaře, který byl přeborníkem právě v prsařských disciplínách.

Bronzovou medaili v kategorii mužů získal domácí závodník Antonín Kovář (2008), který v trojboji získal celkem 1.487 bodů. Na druhém místě se umístil plavec PK Slavie VŠ Plzeň Jiří Pivoňka (1990) s celkovým počtem 1.626 bodů (poznámka: jeho plavecké začátky jsou spojené s naším klubem SK Radbuza). Jeho 50 metrová trať s časem 00:29,76 patřila mezi nejrychlejší a zároveň tímto časem překonal český rekord v kategorii masters ve věku 35 – 39 let. Optimální tři časy v trojboji předvedl Tomáš Filip (2005), také ze Slávie Plzeň a získal za 1.674 bodů první místo. Nejrychleji plaval stometrovou distanci (1:05,47).

Další dva české rekordy v kategorii masters pro věkovou kategorii 50 – 54 let zaplaval Martin Anderle (1976), tabulky přepisoval na trati 100 metrů hodnotou 01:09,24 a na dvojnásobné časem 02:38,88. Martin je trojnásobný vítěz tohoto závodu a to bylo ještě v „barvách“ SK Radbuza – v roce 1992, 1996 a 1998.

Mezi ženami zvítězila Nicole Harmašová (2004) z PK Slávia VŠ Plzeň se ziskem 1.942 bodů. Její časy patřili k těm nejrychlejší v závodě, dokonce na té nejkratší padesáti metrové to byl nový rekord závodu00:32,45, protože překonala čas 0:32,54 Heleny Pikhartové z roku 2010 o devět setin vteřiny. Na druhé příčce byla Veronika Dvorská (2006) z Plavecké akademie Zbůch (1.815 bodů) a s celkovým součtem 1.519 bodů byla třetí odchovankyně pořádajícího klubu Jana Hrbková (2010) plavající od roku 2025 v barvách Slávie Plzeň.

Závodů se zúčastnilo celkem sto osm plavkyň a sto jedna plavců z patnácti klubů.

Fotogalerie:https://skradbuza.rajce.idnes.cz

Připojujeme pozvánku na 47. ročník plaveckých závodů Velká cena města Plzně, která se uskuteční v sobotu 3. října 2026.

S pozdravem sportu zdar a plavání zvlášť, Luboš Ibrmajer.

Autor: Luboš Ibrmajer | středa 18.3.2026 13:47 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Luboš Ibrmajer

Medaile od plzeňského vodníka

Tradiční plavecké závody Plzeňský vodník, se i lotos konali na konci kalendářního roku pro děti ročníku narození 2014 a mladší.

17.12.2024 v 1:43 | Karma: 3,79 | Přečteno: 86x | Diskuse | Sport

Luboš Ibrmajer

Zimní pohár – Čechy – kategorie 11 let

V sobotu 30. listopadu 2024 se uskutečnil v píseckém plaveckém bazénu Zimní pohár Čech v plavání žactva ročníku narození 2013. Jedná se o vrcholnou plaveckou soutěž této kategorie.

3.12.2024 v 13:05 | Karma: 0 | Přečteno: 25x | Diskuse | Sport

Luboš Ibrmajer

Letní příměstský tábor s plaváním, potápěním a záchranářstvím

Sportovní klub Radbuza Plzeň ve svém a jediném plaveckém areálu v centru Plzně pořádá jedinečný, originální a skvělý Letní příměstský tábor pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let, kteří jsou ve vodě "jako doma".

15.7.2021 v 15:18 | Karma: 3,87 | Přečteno: 120x | Diskuse | Sport

Luboš Ibrmajer

Jakub Horák - bronzový olympionik

Jakub Horák (2007) je plavec Sportovního klubu Radbuza Plzeň, který byl nominován na Letní olympijské hry dětí a mládeže za Plzeňský kraj.

5.8.2019 v 21:25 | Karma: 3,19 | Přečteno: 65x | Diskuse | Sport

Luboš Ibrmajer

"Malý" i "velcí" získali medaile

Ve dnech 8. a 9. června 2019 se tři plavci Sportovního klubu Radbuza Plzeň účastnili závodů Letní pohár jedenáctiletého žactva v Chomutově.

12.6.2019 v 0:05 | Karma: 5,39 | Přečteno: 190x | Diskuse | Sport
Luboš Ibrmajer

  • Počet článků 39
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 292x
trenér a rozhodčí plavání II. třídy při SK Radbuza Plzeň

