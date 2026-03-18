Košařův memoriál ozdobily čtyři nové rekordy
Bronzovou medaili v kategorii mužů získal domácí závodník Antonín Kovář (2008), který v trojboji získal celkem 1.487 bodů. Na druhém místě se umístil plavec PK Slavie VŠ Plzeň Jiří Pivoňka (1990) s celkovým počtem 1.626 bodů (poznámka: jeho plavecké začátky jsou spojené s naším klubem SK Radbuza). Jeho 50 metrová trať s časem 00:29,76 patřila mezi nejrychlejší a zároveň tímto časem překonal český rekord v kategorii masters ve věku 35 – 39 let. Optimální tři časy v trojboji předvedl Tomáš Filip (2005), také ze Slávie Plzeň a získal za 1.674 bodů první místo. Nejrychleji plaval stometrovou distanci (1:05,47).
Další dva české rekordy v kategorii masters pro věkovou kategorii 50 – 54 let zaplaval Martin Anderle (1976), tabulky přepisoval na trati 100 metrů hodnotou 01:09,24 a na dvojnásobné časem 02:38,88. Martin je trojnásobný vítěz tohoto závodu a to bylo ještě v „barvách“ SK Radbuza – v roce 1992, 1996 a 1998.
Mezi ženami zvítězila Nicole Harmašová (2004) z PK Slávia VŠ Plzeň se ziskem 1.942 bodů. Její časy patřili k těm nejrychlejší v závodě, dokonce na té nejkratší padesáti metrové to byl nový rekord závodu – 00:32,45, protože překonala čas 0:32,54 Heleny Pikhartové z roku 2010 o devět setin vteřiny. Na druhé příčce byla Veronika Dvorská (2006) z Plavecké akademie Zbůch (1.815 bodů) a s celkovým součtem 1.519 bodů byla třetí odchovankyně pořádajícího klubu Jana Hrbková (2010) plavající od roku 2025 v barvách Slávie Plzeň.
Závodů se zúčastnilo celkem sto osm plavkyň a sto jedna plavců z patnácti klubů.
Fotogalerie:https://skradbuza.rajce.idnes.cz
Připojujeme pozvánku na 47. ročník plaveckých závodů Velká cena města Plzně, která se uskuteční v sobotu 3. října 2026.
S pozdravem sportu zdar a plavání zvlášť, Luboš Ibrmajer.
