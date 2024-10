Partnerské hovory

Jsme pomalu již čtyři roky rodiči a dochází nám, že krom o vážných věcech, aktuálních tématech, politice, o vztahových a organizačních problémech, se bavíme hlavně o .....

Máme hlídání, zahrada je posekaná a zazimovaná, doma všechno uklizené a hotové, vše o práci jsme probrali, sedneme si na sedačku a najednou cítíme, jak je nás doma málo a jak chybí téma.

Co jsme dělali a o čem jsme se bavili než přišly děti?

Pamatuji si jednu debatu, kdy jsme se do dvou hodin do rána, aniž bychom byli extra zasvěcení do tajů fyziky, hádali, o tom kdo lépe rozumí teorii relativity. Jako kdo by ve dvě rána po ix skleničkách vína nerozuměl konstrikci délek...

Věděla jsem se, že se po dětech téměř vše změní. Ale ony se změní i významy některých běžně používaných vět.

Možná jen s malými rozdíly.

U nás z zcela neopodstatněného dotazu: „Bylas?“

Se mě manžel ptal v prvních měsících naší dcerky ptal: „Byla? A kolikrát?“

Z věty: Jaký to bylo?“ třeba film nebo akce, kam jsem šla, je dotaz:

„Jaký to bylo? Tekutý? Nebo bobkoš tuhoš? A jakou to mělo barvu?“

„Kam?“ jako kam jdeš na víno s kamarádkou, kam jdeme do kina, kam jsi mi schovala moje oblíbené tričko s osmi dírami.

Se věta v období učení na nočník změnila v „Tak kam to bylo?“ Do nočníku? Do plíny? Do kalhot? Na zem? Do knížky? Do dřezu na nádobí? Na rohožku u sousedů?

Taková věta: „Vezu ti dárek!“ znamenala – dostala jsem od pacienta láhev něčeho moc dobrého, ukradl jsem ti na poli slunečnice, nebo něco opravdu sprostého.

Nyní to v překladu znamená – naše dítě se ve školce rozhodlo nepoužít sociální zařízení a domů ti vezu tři pytle označené symbolem nebezpečného odpadu.

„Už pereš?“ znamenalo – potřebuju vyprat tyhle parádní šaty, potřeboval bych vyprat košili na jednání, pojďme se svléct a dělat nepřístojnosti.

Nyní to znamená – stala se nám malá nebo hůř velká nehoda…

No je toho hodně, ale upřímně, mě ty naše hovory o hov..u docela baví!