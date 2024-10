Kotel vášní

Je středa! Děti usnuly před půl osmou. Ani jeden z nás nemá žádné resty. V lednici je vychlazené prosecco. To znamená jediné. Mohlo by se zatopit pod manželským kotlem vášní…..

Přemýšlím, v jaké geologické hloubce mého šatníku jsou schované mé smyslné kalhotky. Zapalujeme svíčky a rozdělíme si koupelny.

Manžel jde do sprchy, já do vany.

A sakra, co je to za bordel! Vana je plná lodiček, kelímků, mlýnků, … Rychle to po dětech uklízím a ohřívám vodu ve vaně.

Ježiši, kdyby někdo viděl ten kohoutek.. !

To je hrůza!!!

Ne že bychom měli moc návštěv, ale znáte to… to nejde, to se musí umýt!

No a můžu si lehnout do čisté vany s voňavou uklidňující levandulovou pěnou.

A další průšvih!

Manžel po přímém kontaktu s levandulí kašle. Jak jsem to mohla zapomenout!

Do prd..!

Vanu vypouštím, já se drhnu mýdlem a napouštím vanu bez vůně.

Snažím se relaxovat a svoji mysl přeladit z matky, uklízečky, lékařky, animátorky, kuchařky, ..

Vaření!

Co budeme vařit zítra k večeři? Co je v lednici? Neměla bych objednat nákup?

Mysli na sex! Buď sexy!

Maso, brokolice, pórek, olivy, ještě potřebujeme hladkou mouku, olej, ve slevě je tuňák v konzervě a samozřejmě přihazuji toaleťák.

Ty krávo!

Máš se připravovat na smyslný večer. Mysli na sexy věci - ne na hajzl papír.

Koukej na ty svoje nohy!!!

A nejen na ně! To bude tak týden.. kdo ví, možná víc! Šup na to! A mysli na ty vášně.

Ok, máme uklizeno, nesmrdím po levanduli, nákup zítra přivezou. Kůže tam kde má být hladká je hladká,… V hlavě už jen milion myšlenek. Jdeme na to.

Obleču si sexy kalhotky, které se do mokré oholené kůže zařezávají a přímo řvou k servání, oblékám sexy krajkovou košilku, kterou manžel naposledy viděl možná v léte na dovolené ….

Přijdu do ložnice a ve dveřích po vzoru hollywoodských hereček, se postavím mezi futra, zatáhnu břicho, vyprsím se a z mých úst najednou, i k mému překvapení, vyletí „tadááá!“

V televizi běží Liga mistrů. Tak přes to „die meister die besten“, zkusím ještě jednou! „Tadá!“ Tady jsem!

Koukej na svou – po krátkých 45 minutách vany, uvolněnou sexy manželku a tuž po ní!

„Tadá!“

Jenže si všímám, že za povědomou znělkou, zní další hlas. Tiché oddychování.

Moje tadá. Je zcela ignorováno. Moje pozadí v sexy krajkách trpí - a trochu se bojím, že dnešní kotel vášní poněkud začíná vyhasínat.

Jdu si pro svoje pohodlné spoďáry a košilku s králíčkem, na obličej napatlám noční sérum a v televizi pouštím nějakou reality show, aby se mi lépe usínalo. Kotel doutná a utichá v tichém chtrápání.

Ještě, že máme tepelné čerpadlo a nezmrzneme!