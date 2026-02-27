Průměrný obyvatel Litvy bohatší než průměrný obyvatel Velké Británie? Ano, již za pár let
Průměrný obyvatel Litvy nebo Polska bohatší než průměrný obyvatel Velké Británie? Zní to divně, ale pokud bude vývoj probíhat podobně jako doposud, tak se této šokující skutečnosti dočkáme během několika let. Výzkumník, analytik podnikání a spolupracovník amerického Misesova institutu Lipton Matthews má v této záležitosti docela jasno. Ve svém nedávném článku píše, že: „Relativní úpadek Británie není již více předmětem spekulací, ale jde o měřitelný vývoj. Pokud budou pokračovat současné trendy v příjmu, produktivitě a nákladech na život, Litva je na cestě do roku 2030 předehnat Spojené království v průměrném životním standardu, Polsko pak bude následovat zhruba roku 2034. Co kdysi znělo nepravděpodobně nyní odráží aritmetika růstu: udržující se konvergence ve střední a východní Evropě versus stagnace ve Spojeném království všude mimo Londýn. Jedním z nejpozoruhodnějším indikátorů této změny leží na spodku příjmové pyramidy. Nejchudší domácnosti ve Slovinsku a na Maltě si již užívají vyšší reálný materiální životní standard než nejchudší rodiny ve Spojeném království. Nejde o nějaký marginální statistický šprým, ale o odraz nákladů na bydlení, možnost dovolit si energie, lokální veřejné statky a vazby na pracovním trhu. V praktických slovech části Birminghamu a velké oblasti Severovýchodu jsou nyní chudší než nejméně zámožné regiony Slovinska. V Británii není bohatství jen nerovnoměrně rozprostřeno; země je rozdílná i tím způsobem, že celé regiony jsou zde dole pod prahem prosperity, který dosahují menší, dříve chudší státy EU.“ (Odkaz)
Tato regionální divergence je dle Matthewse ústředním rozdílem mezi Británií a jejími kolegy z kontinentu: „V Německu se vysokopříjmová životní úroveň rozšiřuje skrze převážnou část regionů s relativně uměřenými rozdíly mezi spolkovými zeměmi. Británie naproti tomu vykazuje ostře na mapách ohraničenou prosperitu. Londýn funguje jako městský stát, který je spojen s pomalu rostoucím vnitrozemím. Mimo hlavní město a hrst okolo něho ležících okresů je nárůst příjmů slabý až neexistující. Od roku 2010 do roku 2021 většina regionů Spojeného království zaznamenala růst příjmů pod průměrem EU, což znamená, že nějaká konvergence se nedostavila ani během doby, kdy chudší evropské regiony se rychle dotahovaly. A podobně problematickou skutečností je, že pokud by se růst mezd ve Spojeném království držel růstu mezd ve Spojených státech za poslední čtvrt století, průměrné mzdy by byly nyní o zhruba 4 tisíce liber (za rok) vyšší než jsou dneska.“ (Tamtéž) Osobně bych k tomu dodal, že podobným efektem jako Velká Británie trpí i Francie. I když asi o něco méně. Rovněž tak země jako Itálie, Řecko nebo Portugalsko se rozvíjí velmi málo. V roce 2020 bylo dokončeno vystoupení Velké Británie či přesněji Spojeného království z Evropské unie, úpadek je tedy staršího data než Brexit.
Zdá se, že britští politici tyto skutečnosti statečně ignorují. A pokračují například v obhajobě závazku nulových emisí (net zero commitment) a obhajobě vysokého daňového břemene, které uvaluje narůstající náklady na domácnosti a stejně tak i na kapitál. A to i když obé ničí základ národního příjmu. Samotný Matthews považuje závazek nulových emisí za dnešní hlavní příčinu úpadku: „V čase, když se srovnatelné země zaměřují na konkurenceschopnost průmyslu, dostupnost energií a regionální vyváženost, si Anglie vybírá politiky, které urychlují odliv kapitálu a emigraci vysoce vydělávajících plátců daní. Výsledkem není neřízený kolaps, ale úpadek, který je řízen skrze technokratický konsenzus. Náklady na závazek nulových emisí jsou pro tento příběh ústřední. I za nejoptimističtějších předpokladů vyžaduje tranzice dodatečné náklady, které jsou rovny 70 tisícům liber na domácnost, realističtější scénář tlačí uvedené číslo ke 100 tisícům liber na domácnost v diskontované hodnotě. To nejsou abstraktní účetní čísla. Přeměňují se přímo na vyšší účty za energie, vyšší cestovní náklady a snížily rozpočtový prostor pro bydlení, infrastrukturu a veřejné služby. V nominálních číslech budou spotřebitelé nuceni vstřebat výdaje jdoucí do bilionů, když jen výroba elektřiny a silniční doprava samy uvalí náklady v desítkách tisíc liber na domácnosti.“ (Tamtéž) 70 tisíc liber představuje podle aktuálního kursu částku přes dva miliony korun. To je opravdu vysoké číslo. Rovněž tak zdanění patří ve Velké Británii k vyšším. Navíc Velká Británie se pokouší vstřebat tyto náklady během období slabého růstu produktivity, upadající průmyslové kapacity a úpadku regionálních trhů práce. Přičemž tyto problémy začaly ještě dříve než politika závazku nulových emisí. Náklady obětované příležitosti jsou u takovéhoto přístupu dosti bolestivé. Zdroje směřující do dotování dekarbonizačních technologií, které se ekonomicky málo vyplatí anebo i vůbec nevyplatí, jsou zdroji, které nejsou investovány do růstu odbornosti, obnovy měst, dopravy anebo zdravotní péče. Důsledkem toho je dnešní nízký hospodářský růst a v budoucnosti trvale nižší příjem. A dle Matthewse je to právě tato dynamika, která dovoluje Litvě a Polsku uzavřít mezeru a Velkou Británii předehnat. Přičemž to vše se děje v dosti nepříznivé situaci, kdy britské daňové a regulatorní prostředí není příliš přátelské ke tvorbě bohatství. Vysoké mezní daně, nepředvídatelné změny v politikách a moralizující rétorika o „férovém podílu“ podněcují naopak trvalý odliv mobilních vysokopříjmových lidí. Pro zemi, která již trpí slabým vytvářením kapitálu, je tento odliv ekonomicky ničivý. Daňová báze se tak zmenšuje a veřejné služby dále upadají a břemeno uvalené na ty, kteří zůstávají se zvětšuje. Tím se zesiluje cyklus úpadku. (Tamtéž)
Zemi nepomáhá ani to, že v ní jsou dosud umístěny špičkové university. Výtečný britský výzkum je dle jiného článku výše uvedeného autora soustředěn do relativně úzkého souboru specializací. Ačkoliv si Spojené království vede dobře v oborech jako je umělá inteligence, kvantové technologie a syntetická biologie, je jeho přítomnost v těchto oblastech relativně slabá a zahrnuje relativně málo firem. Tento ekosystém postrádá hloubku. Je zde méně společností schopných vstřebat výzkum ve velkém měřítku, méně průmyslových platforem, které ho mohou nasadit a méně domácích zákazníků ochotných podstoupit riziko nové technologie. Naopak pro srovnání americký inovativní ekosystém kombinuje hloubku s velikostí: mnoho firem operuje v na sebe navazujících sektorech, soutěží spolu, spolupracuje spolu a tlačí nové technologie rychle do komerčního využití. (Odkaz) Spojenému království nechybí myšlenky, ale jde o problém zpeněžit výsledky. Britská věda exceluje v objevech a v publikacích, ale cesty k rozšíření objevů, vstupu na trh, financování rizikového kapitálu a globálnímu přijetí objevů jsou slabší než třeba v USA. Obchodní společnosti podporované rizikovým kapitálem často hledají financování pro svůj růst v zahraničí, zvláště právě ve Spojených státech, kde je kapitálu k dispozici více a dostupný je větší domácí trh. V praxi tak akademické průlomy často migrují do zámoří, aby se zde rozvinuly a rozšířily spíše než aby se staly britskými národními šampióny. Dle Matthewse tak je ve Spojeném království slabá vazba mezi výzkumem (i přes jeho jinak značnou podporu) a komerčním rozšířením. Typicky je britská věda zpeněžena jinde a její přínosy produktivitě (a tedy i přínosy řadovým spotřebitelům v podobě lepších a/nebo levnějších výrobků a služeb) jsou realizovány v ekonomikách se silnějším průmyslovým zázemím a silnějším zázemím služeb. (Tamtéž) Spojené království tak de facto dotuje hospodářský rozvoj jiných zemích. Britské podnikatelské investice jak do kapitálových statků tak do výzkumu a vývoje jsou relativně nízké vzhledem k HDP oproti USA a i jiným vůdčím ekonomikám světa (z nichž některé mají méně obyvatel než Velká Británie!). Zpráva Cambridge Industrial Innovation Policy za rok 2024 zdůrazňuje, že zatímco je vědecký výstup Spojeného království výtečný, hodnota přidaná na pracovníka v odvětvích se střední a vysokou přidanou hodnotou je menší než polovina toho, co v USA a podtrhuje tak přetrvávající neúspěch v převodu znalostí na produktivní výstup. (Tamtéž)
Pokud tedy nedojde k nějakým zásadním změnám a vývoj půjde dále tak jak jde nyní, je docela možné, že už za pár let bude průměrný Litevec bohatší než průměrný Brit. A o nemnoho později i Polák. A to Spojené království není jedinou západní zemí, která roste hospodářsky pomalu a stagnuje. Možná, že těch „přeběhnutých“ bude nakonec více.
Hynek Řihák
Je skutečně Vídeň tak dobré město pro život, jak se uvádí?
Rakouské hlavní město Vídeň velice často bývá v různých anketách označována jako nejlepší město pro život anebo aspoň jedno z nejlepších měst na světě pro život. Je však vše ve Vídni v pořádku?
Hynek Řihák
Demokracie, přerozdělování a úpadek aneb proč státy tak špatně hospodaří?
Francouzi prosazují brutální daň z majetku, scénář, který se může opakovat i Česku, hlásal nedávno článek jednoho z českých ekonomických webů. Proč státní příjmy ani zdaleka nedostačují na státní výdaje? Má to nějaký důvod?
Hynek Řihák
Ekonomické zamyšlení nad kazítky v elektrospotřebičích
V současné době se diskutuje o tzv. kazítkách v různých elektrospotřebičích. A jsou požadovány různé regulace tohoto fenoménu.
Hynek Řihák
Klausovo Jdeme od listopadu 1989 stále kupředu?
Koncem minulého roku vyšla k 35. výročí listopadové revoluce další kniha Václava Klause. V ní se bývalý president zamýšlí nad tím, zda jdeme dále ke svobodě anebo se už pomalu vracíme. Kniha poskytuje celkem jasnou odpověď.
Hynek Řihák
Jak moc klesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství?
Jak moc poklesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství? Poměrně dost.
