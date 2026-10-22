K projevu spisovatelky Denemarkové: německá literatura nebyla v poválečné době nežádoucí
Při nedávném projevu na Frankfurtském knižním festivalu spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková uvedla poměrně diskutabilní tvrzení, které by značilo, že v desetiletí po druhé světová válce u nás docházelo k nějakému potlačování německé kultury a zejména literatury. Konkrétně Denemarková prohlásila: „... já pocházím ze země, která musela v roce 1989 rehabilitovat Franze Kafku. Česko-německo-židovské vztahy na území Čech představovaly hluboce tabuizované téma až do devadesátých let dvacátého století. Němci byli odsunuti. Židé mrtví nebo v exilu. V tomto kontextu měl Kafka „štěstí“. Nebyl zavražděn v koncentračním táboře. Nebyl odsunut. Po dlouhá desetiletí byl prakticky popírán jakýkoliv německý a židovský vklad do dějin české kultury. Pro mě jsou ale jména pražských autorů jako Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch také součástí české literatury. Díky těmto jménům leží Čechy u moře“ (https://www.novinky.cz/clanek/kultura-knihy-evropa-hnedne-radka-denemarkova-zahajila-frankfurtsky-knizni-veletrh-odvaznym-projevem-40601060). Na člověka, který v té době nežil, toto tvrzení může působit skutečně ve smyslu nějakého potlačování německého vkladu do dějin české literatury a kultury. Ale bylo tomu skutečně tak? Pokud by k takovému potlačování docházelo, tak by člověk očekával, že se knihy od německých autorů spojených s Českými zeměmi u nás nevydávaly vůbec anebo jen velmi málo. Přičemž poválečné socialistické hospodářství by tomu mohlo sloužit lépe než Denemarkovou nepříliš oblíbené kapitalistické hospodářství (“Literatura je také nebojácnou obžalobou bezskrupulózního myšlení, které svádí dohromady kapitalismus a totalitarismus.“). Stát by jednoduše tisk knih německých autorů spojených s Českými zeměmi zakázal anebo silně omezil. Případně by zde nemusel býti ani nějaký zákaz, ale stačilo by aby státní úřad, který je pověřen řízením státního hospodářství, jednoduše nepřidělil na tisk knih německých autorů dostatečné prostředky (pracovní sílu, papír, kapacitu tiskařských strojů, barvy atd.).
Ve skutečnosti však nic z toho nenastalo a literatura z pera německých autorů spojených s Českými zeměmi se u nás běžně v desetiletích po válce vydávala. Stejně jako německá literatura obecně. Pro to, abychom to dokázali využijeme katalog Moravské zemské knihovny (https://www.mzk.cz/). Netvrdíme, že je v něm pokryto veškeré literární dílo zkoumaných autorů, ale protože jde o jednu z nejvýznamnějších a největších knihoven u nás, bude v ní toho zřejmě ze zkoumaných časů mnoho.
Pokud vezmeme proslulého německého básníka R. M. Rilkeho (1875-1926), který pocházel z Prahy. Tak zjistíme v katalogu MZK Brno, že v češtině a slověnštině mezi roky 1948 až 1988 od něho (nebo z větší části od něj) vyšlo na 14 knihy (některá díla ve vícero vydáních). K jeho knihám se nedochovalo moc informací o výši vydaných nákladů, a tak můžeme uvést jen to, že třeba kniha „Dech rodné země“ z roku 1975 byl vydána ve počtu 5 tisíc kusů. Podotýkám, že dneska knihy vychází většinou v nižších tisícovkách kusů, ba někdy jen ve stovkách kusů. Web WikiSofia, což je web otevřených zdrojů materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů uvádí, že: „Český knižní trh patří mezi střední trhy. Jeho velikost se určuje podle počtu obyvatel. Má tedy kolem 10 mil. potenciálních čtenářů. Po roce 1989 se zásadně knižní trh změnil. Proměnila se zejména nakladatelská sféra v ČR. Dříve existovalo jen něco málo přes 16 poměrně velkých státních nakladatelství. Nyní je odhadem asi 4840 firem. Evidence na Ministerstvu kultury se již neprovádí a agentura ISBN neeviduje všechna nakladatelství. Vychází více titulů, ale v mnohem menším nákladu. Poslední tři roky se počet titulů pohybuje kolem 18 000. Náklad se pohybuje v rozmezí 3 500-5 000 výtisků.“ (https://wikisofia.cz/wiki/Kni%C5%BEn%C3%AD_trh) Je zajímavé srovnat tyto údaje s dalšími zde probíranými autory, u nichž už je více informací o počtu vytištěných kusů u jejich díla.
Pokud jde o Franze Werfela (1890-1945), pražského německo-židovského rodáka, tak mezi lety 1960 až 1988 vyšlo u nás v češtině a slovenštině celkem 15 jeho knih (některá díla ve vícero vydáních). A pro příklad dílo „Verdi: román opery“ vyšel roku 1967 v nákladu 28 tisíc výtisků. Celkově vyšlo v letech 1949 až 1987 toto dílo dokonce šestkrát. Od té doby mimochodem nevyšlo zřejmě už ani jednou. Dále v letech 1948 až 1959 vyšlo u nás v češtině a slovenštině celkem od Werfela 8 knih. Pro příklad dílo „Sjezd abiturientů: historie viny z mládí“ vyšlo v roce 1958 v rozsahu 13 tisíc výtisků. Z katalogu Moravské zemské knihovny pro příklad také plyne, že Werfelův román „Čtyřicet dnů“ vyšel v letech 1950 až 1988 celkem čtyřikrát v nákladu více jak 49 tisíc kusů (u vydání z roku 1972 se mi nepodařilo počet výtisků dohledat, proto to slovo „více“). Pokud vezmeme Egona Erwina Kische (1885-1948), taktéž pražského německo-židovského rodáka, tak tomu vyšlo v češtině během let 1960 až 1988 14 knihy (některá díla ve vícero vydáních). Pro příklad dílo „Pražská dobrodružství“ vyšlo v roce 1968 v nákladu 50 tisíc výtisků a „Pražský pitaval“ roku 1964 ve 45 250 výtiscích. Mezi lety 1948 až 1959 vyšlo v češtině a slovenštině celkem 27 knih od Kische (některá díla ve vícero vydáních). Na rozdíl o jiných zde zmíněných autorů, není už dneska Kischovo dílo tak populární, a proto se téměř ani nevydává.
Zbývá nám už jen Franz Kafka, také německo-židovský rodák z Prahy, zde by se dalo s Denemarkovou souhlasit, ale jen zčásti. Mezi lety 1948 až 1988 vyšlo v češtině a slovenštině na 15 knih (některá díla ve vícero vydáních) od tohoto známého autora. To je dost slušné číslo. Třeba kniha „Povídky“ z roku 1983 vyšla v nákladu 20 tisíc kusů anebo kniha „Zámek: román“ z roku 1969 v nákladu 15 tisíc kusů. Ovšem pravdou je, že většina z uvedených knihy vyšla mezi roky 1948 a 1968. Od roku 1968 do roku 1988 vyšly pak už jen dvě knihy. Právě ty, které jsem uvedl. Roku 1989 pak ještě vyšla jedna Kafkova kniha. V tomto případě se dá říci, že se stal Kafka za normalizace ne moc populární osobou. Jeden zpravodajský web před pár lety o Kafkovi napsal: „V Československu po roce 1948 bylo Kafkovo dílo takřka nepřístupné a oficiální ideologií bylo odmítáno jako dekadentní a pesimistické. Ke Kafkově rehabilitaci přispěla v roce 1963 mezinárodní konference v Liblicích. Koncem 60. let také vyšla většina Kafkových prací, ale plně dostupnými se jeho díla v Československu stala až po roce 1989.“ (https://www.echo24.cz/a/S8Z8G/dekadentni-pesimisticke-ocejchovali-komuniste-jeho-dilo-pred-95-lety-zemrel-franz-kafka). Tato interpretace toho proč byl Kafka v nemilosti nestaví na nějakém národním hledisku, ale na jiných hlediscích.
Domnívám se, že tvrzení, že po dlouhá desetiletí byl prakticky popírán jakýkoliv německý a židovský vklad do dějin české kultury není přesné. Odporují tomu právě uvedená fakta. V zásadě se dá říci, že v desetiletích po druhé světové válce tu nedocházelo k výraznějšímu potlačování německé a ani německo-židovské kultury, jistě ne v oblasti literatury. Pokud zde byla tato literatura potlačována, tak se tak dělo na základě jiných kritérií než je národnost. Dělo se tak na základě třídních kritérií. Zejména na základě dělení socialistické (nebo pro-socialistické) literatury versus buržoazní literatury. Ta první literatura byla většinou preferována, ta druhá preferována naopak většinou nebyla. Pro příklad ke komunismu se hlásící Eg. Er. Kisch byl zcela běžně tisknut, přestože byl německo-židovského původu. Literatura, která neměla třídně-politické konotace rovněž nebyla shledána problematickou, ledaže by byla označena za brakovou literaturu. Pokud šlo o tento případ, tak na scéně působila nějaké estetické kritérium a nikoliv nějaké národnostní kritérium. Docela jistě šlo arbitrární kritérium, i když je nesporné, že braková literatura existovala a bude existovat. Jak vyplývá z případu Fr. Kafky za normalizace mohly působit i další hlediska, třeba dekadence, pesimismus apod.
Dalším dokladem toho, že národní hledisko nehrálo významnou roli, je patrné i z tehdy populární edice Světová četba. V letech 1948 až 1988 bylo vydáno v této edici státního nakladatelství Odeon na 56 děl z německého jazyka (včetně 11 děl z rakouské a dvou děl ze švýcarsko-německé literatury). Pro příklad z francouzského jazyka to bylo 78 děl (tedy více jak z ruského jazyka s 71 díly), z anglické a americké literatury bylo vydáno dohromady 66 děl. Naopak třeba z italské literatury jen 22 děl. A z japonské literatury šlo jen o šest děl (celkem dost málo na tak známou literaturu ) (https://ham-ham.wz.cz/edice/sc1.htm). Ono by to národnostní hledisko obrácené proti německé literatuře nedávalo valný smysl už jen z toho hlediska, že spojeneckým státem Československa byla Německá demokratická republika. Tím samozřejmě netvrdím, že tu nějaká nechuť v poválečné době k německé kultuře nebyla. Byla a krutá světová válka na to jistě měla podstatný vliv. Dá se každopádně zobecnit, že desetiletí po druhé světové válce se vyznačovalo potlačováním některé literatury. Toto potlačování však bylo založeno na jiných klíčích než byl zrovna národnostní klíč.
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