Je skutečně Vídeň tak dobré město pro život, jak se uvádí?
Rakouské hlavní město Vídeň velice často bývá v různých anketách označována jako nejlepší město pro život anebo aspoň jedno z nejlepších měst na světě pro život. Jeden z příkladů třeba praví: „Nejlepší město pro život na světě leží v Evropě, a to doslova na dohled od českých hranic. V celosvětové anketě zabodovalo už potřetí za sebou.“ Odkaz. Ve Vídni je jistě poměrně dost dobře fungujících věcí a její vzhled je na poměrně vysoké úrovni. Jezdím do Vídně pravidelně už dlouho (vlastně více než do Prahy, ta je pro mne poněkud z ruky), tak to mám docela často před očima. Dobré až výborné jsou následující věci: čistota ulic, množství linek MHD a poměrně moderní vozidla, údržba domů, vozovek, infrastruktura pro turisty, parky atd. I když bych tedy řekl, že před 10 či 15 lety byla čistota ulic poněkud větší. Drobné odpadky, válející se někdy i v celkem hojném počtu místy po ulici v některých čtvrtích, člověk tehdy téměř vůbec neviděl. Naštěstí jde však jen o některé části města. V jiných jé úklid i nadále bezvadný. Více ovšem zamrzí nepořádek ve vozech místní MHD. V poslední době dle mého pozorování docela častý. Poněkud odvrácenou stranou vídeňské prosperity jsou pak značné dluhy, která tato metropole poslední dobou vrší. Nicméně celkově je to ve Vídni pořád ještě dosti slušné. Avšak … s jednou docela podstatnou výjimkou. A tou je kriminalita. Nejde mi tu o nějakou statistiku, která by dokládala nárůst kriminality, jako spíše o její vážnost. Tedy aspoň z mého pohledu. V následujícím textu přináším výběr dosti vážných případů, které se ve Vídni v posledních letech staly. Rakouská média běžně o těchto problémech píši a je tedy z čeho vybírat.
Některé z těchto případů pronikly i do českých či slovenských médií. Třeba případ z října roku 2023, který je jak vystřižený z nějakých akčních filmů: na ulici Floridusgasse ve Florisdorfu utrpěli zranění hned čtyři lidé při střelbě, která se tu odehrála pozdě večer. Pachatelé ujeli z místa auty, ale policie brzy zadržela čtyři podezřelé (Odkaz). Také příšerný mačetový útok, který se odehrál v dubnu roku 2023 ve stanici Jägerstrasse ve čtvrti Brigittenau, se dostal do našich médií. Tehdy jednoho muže mačetami a tyčemi napadlo několik útočníků. Oběť utrpěla vážná bodná i řezná zranění, kterým po převozu do nemocnice naneštěstí podlehla. Policie tehdy zadržela 24letého mladíka (Odkaz). Hrůzné podrobnosti tohoto případu později přinesla rakouská média. Pro příklad noviny „Heute“. Tyto podrobnosti odhalují, jak krutě pachatelé - útočníků mělo být údajně až deset - postupovali. Podle médií pachatelé napadli a zbili 31letou oběť přímo před zraky cestujících v metru. Mladý muž se pak ze všech sil snažil utéct eskalátorem, ale útočníci byli příliš rychlí a dostihli ho. Pachatelé pak údajně 31letého muže přišpendlili k zemi a bili ho mačetami. Při tom byly muži ležícímu na zemi téměř úplně useknuty ruce a nohy. Mezitím další zúčastněné osoby údajně pokračovaly v bití 31letého muže. Další stopy pak naznačovaly, že někteří z pachatelů hrůzného činu mohli přijet z Francie. Čtyřiadvacetiletý mladík, který je jako podezřelý pachatel držen ve vazbě až do soudního procesu, žil naposledy ve Francii a do Rakouska vstoupil nelegálně. Podle vydání deníku „Kronen Zeitung“ se dalším podezřelým podařilo uprchnout do Francie nebo do severní Afriky. Sám zavražděný dle všeho působil v drogovém byznysu (Odkaz a Odkaz).
V lednu 2023 došlo v poslední dobou neklidné čtvrti Praterstern k pobodání nožem a střelbě mezi dvěma skupinami mužů. Jedna osoba byla následně nalezena těžce zraněná v bezvědomí a s bodnými ranami v horní části těla. Bylo zatčeno pět mužů afgánského nebo neurčitého státního původu. Bojovalo se plynovými pistolemi a noži a účastníci byli ve věku od 15 do 27 let věku. Pobodány byly ještě dvě další osoby. Ohled na své okolí bijci žádný vůbec nebrali (Odkaz). V červenci 2022 došlo v centru města k události, která podobně jako předchozí připomíná poněkud válku gangů: „Noční můra pro dva mladé Vídeňáky (17 a 18): Několik členná banda mladých migrantů měla oba přepadnout a pomocí nožů je oloupit.“ (Odkaz).
Pouliční bitvy (v němčině se používá skutečně termín Strassenschalcht případně i Strassenkrieg.) mezi ozbrojenci se ve Vídni bohužel skutečně odehrávají. Nejde zde zase o tak výjimečnou záležitost. Během jednoho víkendu v červenci 2024 došlo dokonce ke třem takovým bitvám. Zatímco první dvě bitky mezi cizinci v městské části Brigittenau dopadly ještě relativně šetrně i přes dva lehce zraněné Syřany střelbou a jednoho zřejmě nožem lehce zraněného Čečence. Třetí bitka v Meidlingu však vyústila už ve čtyři těžce zraněné. „Tři muži utrpěli bodná zranění, jeden zranění hlavy díky tupému silnému údery,“ prohlásil policejní mluvčí Philipp Hasslinger. Šlo zřejmě opět o konkurenční gangy. (Odkaz) V půli měsíce července 2024 byli ve vídeňské čtvrti Ottakring těžce zraněni střelbou dva muži. Teprve až koncem října byl zadržen podezřelý. Byl jím 21 letý mladík, který dosud neměl záznam v trestním rejstříku. Ke střetu došlo na Yppenplatzu, který není jinak znám jako nebezpečné místo. Ke střetu došlo mezi vícero muži, kteří mají pravděpodobně napojení na drogové prostředí (v blízkosti se našel totiž batoh s marihuanou v sáčcích, určených k prodeji). Zraněn byl tehdy jeden obyvatel Sýrie a jeden člověk bezstátní příslušnosti (Odkaz). Uvedený příklad ukazuje to, že bezpečně nemusí býti ani v místech, které jsou vnímána jinak jako bezpečná. Problémy do nich prostě občas pronikají z blízkého sousedství.
Jiná zpráva z konce minulého roku z „Heute“ praví, že: dne 24. července ve 02:00 se stala v obvodu Keplerova náměstí v 10. vídeňském okrese vážná loupež na dvou mužích. Jednadvacetiletá a dvaatřicetiletá oběť měly být přitom od neznámých mužů pomocí jednoho nože, větví a pily na dřevo (!) napadeny a díky útoku měly utrpět těžké zranění. Na základě intenzivní a pečlivé vyšetřovací práci se kriminalistům podařilo dva podezřelé zajistit. Jednalo se o mladíky ve věku 23 a 33 let (Odkaz). Již o něco dříve – začátkem května 2025 - došlo na Keplerově náměstí (čtvrť Favoriten) k jinému sporu patrně nezletilých osob, a to uprostřed tzv. zóny beze zbraní (Waffenverbotszone). Půltuctu zakuklených mladíků, kteří vtrhli kolem půl deváté večerní na náměstí, vyřešilo zákaz zbraní jednoduše tím, že se ozbrojilo dřevěnými latěmi. Naštěstí tehdy nikdo nebyl zraněn a nic nebylo poškozeno (Odkaz). No, jistě žádný soudný člověk nechce vidět latě nebo dokonce pilu na ulici v „akci“. V srpnu 2025 měl 29 letý mladík ve čtvrti Hernals zkopat a rozbitou lahví poranit jiného mladíka. Ten musel pak být převezen do nemocnice (Odkaz a i zde Odkaz). A tak by se dalo pokračovat, na rakouských zpravodajských webech je toho opravdu dost.
V březnu 2025 vyšla na rakouském zpravodajském webu „Exxpress.at“ zpráva o narůstajícím kriminalitě mezi mladistvými, a také o rostoucím risiku terorismu. Podle vedoucí vídeňské státní prokuratury Michaely Obenausová, která je ve zprávě citována, výrazně narostla kriminalita mladistvých v hlavním městě: „Počet trestního jednání u mladistvých se dostal ze 3 000 v roce 2022 na 4 300 loni, a tak se zvýšil o zhruba 43,33 procent.“ Přitom dle Obenausové pokračuje trend zvyšování závažnosti trestných činů u mladistvých a mladých dospělých. Sociální média a messengerové služby hrají klíčovou roli, jak pro závažné mladistvé pachatele, kteří se často objevují ve skupinách, tak při teroristickém jednání. Komunikace, radikalizace, rekrutování tak jako propaganda se koná až na výjimky prakticky přes digitální platformy. Cílová skupina pro propagandu je při tom pořád mladší (Odkaz). Narostl i počet mladistvých pachatelů trestných činů do 14 let věku v Rakousku, což uznává i spolkový ministr vnitra lidovec Gerhard Karner, dle nějž se počet hlášených podezřelých ve věku od 10 do 14 let zvýšil z 6 300 roku 2020 (roku 2015 šlo 5 160 podezřelých) na 12 000 za rok 2024. Významně se na tomto počtu (48 % podíl) podílí občané, kteří nejsou rakouskými občany. Dle ministra je potřeba jednat a vláda zvažuje i vězeňské ubytovny pro mladistvé (Odkaz a Odkaz). Dalo by se říci, že hodně toho, co jsem výše uvedl, navozuje dojem střetů mezi gangy mladistvých a mladých lidí. Tedy něco, o čem jsme byli zvyklý slýchat v kontextu zpráv, které pocházely ze třetího světa anebo poslední dobou třeba z nám docela vzdáleného Švédska. To není přirozeně moce dobré.
Kam bych moc ve Vídni nedoporučoval chodit? Čtvrtě Brigittenau, Favoriten, Florisdorf, Leopoldstat a Praterstern. Těch lokalit, kde není moc bezpečno, však bude nejspíše o trochu více. Samotné historické centrum města a jeho nejbližší okolí, stejně jako čtvrtě pod výběžky Vídeňského lesa naopak jistě doporučit k návštěvě lze. Celkově lze říci, že Vídeň má jistě mnohé přednosti a z některých bodů pohledu je to pořád velmi dobré místo k životu, ale ve vídeňském ráji se objevují díky závažné kriminalitě už určitou dobu nějaké ty mráčky. I když osobně hodnotím Vídeň zatím poměrně vysoko, na čelní místo v různých anketách bych ji dneska už nedával.
Hynek Řihák
Demokracie, přerozdělování a úpadek aneb proč státy tak špatně hospodaří?
Francouzi prosazují brutální daň z majetku, scénář, který se může opakovat i Česku, hlásal nedávno článek jednoho z českých ekonomických webů. Proč státní příjmy ani zdaleka nedostačují na státní výdaje? Má to nějaký důvod?
Hynek Řihák
Ekonomické zamyšlení nad kazítky v elektrospotřebičích
V současné době se diskutuje o tzv. kazítkách v různých elektrospotřebičích. A jsou požadovány různé regulace tohoto fenoménu.
Hynek Řihák
Klausovo Jdeme od listopadu 1989 stále kupředu?
Koncem minulého roku vyšla k 35. výročí listopadové revoluce další kniha Václava Klause. V ní se bývalý president zamýšlí nad tím, zda jdeme dále ke svobodě anebo se už pomalu vracíme. Kniha poskytuje celkem jasnou odpověď.
Hynek Řihák
Jak moc klesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství?
Jak moc poklesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství? Poměrně dost.
Hynek Řihák
Jaký byl zásek, který celkově udělala inflace v České republice za roky 2020 až 2023?
Jaký byl zásek, který celkově udělala inflace v České republice za roky 2020 až 2023? Na to se pokusí najít odpověď tato krátká stať.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Jirkov za víc než 30 milionů korun opraví budovu pro dětské kroužky
Jirkov na Chomutovsku opraví objekt, v němž sídlí přírodovědný obor a klub Domu dětí a mládeže...
Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa
Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil...
Vyrob si svou loutku, zve na workshop divadlo
Výtvarný workshop pro děti proběhne v sobotu v ateliéru Naivního divadla v Liberci pod vedením...
Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami
Mírné zvýšení cen parkovného zavedla od letošního ledna radnice ve Zlíně. Další novinkou je, že...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 7
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 838x