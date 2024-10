Jak moc klesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství?

Jak moc poklesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství? Poměrně dost.

Jak moc poklesl v posledních dvou dekádách význam západních států ve světovém hospodářství? Jedním ze způsobů jak to určit je možnost podívat se na to, jak se vyvíjela pozice těchto zemí na žebříčku zemí podle velikosti HDP. Protože nás zajímají především reálné údaje, bude se řídit údaji podle parity kupní síly. Pořadí zemí podle velikosti HDP podle parity kupní síly zohledňuje to, co si lze za dané peníze v dané zemi koupit. A dá tedy lepší přehled o bohatství dané země jakožto celku, než pouhý údaj o nominálním HDP. Za poslední dobu seznam zemí podle HDP dle parity kupní síly doznal dost výrazné změny v pořadí. Pro účely tohoto krátkého článku vezmu za základ odhady HDP z publikace „Fischer Weltalmanach“ z roku 2004, který ovšem zahrnuje povětšinou data z roku 2001 a porovnám ho se seznamem Mezinárodního měnového fondu (MMF), který obsahuje odhady HDP dle parity kupní síly za rok 2024. Data najdete ZDE: World Economic Outlook Database, April 2024 (imf.org). Mnohem přehledněji podaná data z uvedeného odkazu najde čtenář na anglické wikipedii pod heslem „List of countries by GDP (PPP)“.

Zatímco před těmi asi 20 lety byly na prvním místě bezpečně a s velkým odstupem Spojené státy, tak nyní jsou na druhém místě, a to za Čínou. Vzhledem k tomu, co uvidíme v textu dále, jde o velmi dobrý výkon. Do zámoří tedy můžeme poslat gratulaci. Ovšem tato změna bude mít do budoucnosti asi největší politické a možná i nějaké vojenské dopady. Zvláště když se rozdíl mezi prvním a druhým místem neustále zvětšuje. Dnes je čínské (nepočítaje v to Hongkong) hospodářství o čtvrtinu větší než to americké a domnívám se, že uteče jen pár let a toto hospodářství bude větší o celou polovinu. Číňané tedy budou mít k dispozici výkonost rovnající se 1,5 násobku amerického hospodářství. A to bez vší tíže evropských (a částečně i amerických) sociálních a zelených výdajů. A s tím už se dá něco podnikat. Například zbořit nějakou říši či něco podobného.

My jsme však v Evropě a více nás zajímá vývoj pozice evropských zemích v tomto seznamu. Není většinou nijak potěšitelný. Míří, pokud jde o země staré západní Evropy, výhradně jedním směrem a to neomylně dolů. Vezměme si takové Německo. Před 20 lety bylo v žebříčku zemí podle velikosti HDP podle parity kupní síly na 3. místě na světě a nyní je už na 5. místě. Na paty mu šlape silně Rusko (podle alternativního žebříčku Světové banky Rusko Německo už dokonce předběhlo), které bylo před 20 lety na 19. místě a pomalu i Indonésie (28. místo před 20 lety). Nicméně i to je celkem ještě relativně dobrý hospodářský výkon, který dře vícero teprve až v posledních několika letech. Před 20 lety na 4. místě seznamu zemí podle velikosti HDP podle parity kupní síly bylo Spojené království. To nyní okupuje 9. příčku žebříčku. Sestup o pět příček je docela razantní. Podobný sestup zažila i Francie, která byla před 20 lety na 5. místě a dnes je na místě 10. Na záda obou těmto zemím dýchá už Turecko (24. místo před 20 lety). Pověstné turecké hospodářství není prostě už tak turecké.

Ještě větší pokles v počtu příček vykazuje nemocný muž Středozemí, Itálie. Ta ze 7. příčky klesla na 13. příčku. Brzy ji zřejmě nahradí na tomto místě Jižní Korea (13. místo před 20 lety). Před 20 lety 9. Španělsko je dnes na 15. příčce. Kleslo o stejný počet příček jako Itálie. Na záda mu už dýchá Kanada a Saudská Arábie. I když samotná Kanada samotná zažila za těch 20 let také velký sešup, a to z 8. místa žebříku na dnešní 16. místo. To Saudská Arábie šla na horu ze 23. místa. Pojďme však dál. Před 20 lety bylo takové Nizozemí, kdysi ekonomický tygr, na 14. místě žebříčku a dnes okupuje 29. pozici. Sestup o 15 příček je opravdu razantním sestupem. Ale ještě větší je v případě pověstně bohatého Švýcarska. To kleslo ze 17. místa na 36. místo. Tedy o 19 příček! Před 20 lety byla Belgie na 20. místě a nyní jen na místě 37. A kdysi vychvalované Švédsko kleslo z 21. místa na pěkně kulaté 40. místo. Mimochodem z pěkného 45. místa na pěkné 47. místo se „vyšplhala“ směrem dolů jedna malá středoevropská země. Ale vlastně vzhledem k ostatnímu je to ještě celkem slušný výkon. No, posledních pět let a zřejmě i do budoucna se asi nepodařilo a nepodaří něco takového zopakovat.

Trend sestupu, zdá se bude i nadále pokračovat. Uvedené ekonomické změny pak budou mít časem i nějaké politické a kulturní a v horším případě i nějaké vojenské změny.